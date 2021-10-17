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靖国神社是位于日本东京都千代田区九段坂的一座神社。该神社供奉自明治维新时代以来为日本战死的军人及军属，大多数是在第二次世界大战中阵亡的日军官兵及三万名台湾高砂义勇军等日本兵。
1978年之后，因第二次世界大战14名日本甲级战犯入祠靖国神社引起争议。
日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。
在日本战败投降76周年纪念日之际，多名内阁官员参拜了靖国神社。首相菅义伟周日发表致辞，许诺绝不重演“战争悲剧”，但是未提及对邻国的加害责任，引发中韩抗议。与此同时，中国男演员张哲瀚因被曝曾参观靖国神社而遭到批评和行业抵制。
日本防卫相岸信夫周五前往靖国神社参拜，引发中韩不满。韩国周五召见日本公使表达抗议， 中国官媒则批日本“供奉双手沾满世界人民鲜血的刽子手、犯下滔天罪行的历史罪人，是对历史的否定”。中国男星张哲瀚因曾与靖国神社合照也遭官方点名批评。
日本大学教授高泽弘明上周公布了透露东条英机骨灰位置线索的美国解密文件。美国国家档案馆这些文件记载，1948年圣诞前夕执行绞刑的东条英机等7名战犯的骨灰被美军小心谨慎地撒到了太平洋。
据日媒报道，日本政府对美国表示，目前无意加入华盛顿在通讯网络等领域排除中国企业的计划。不过，日本早于2018年底已经推出规定，禁止部分公共机构的通信设备使用恐有国安疑虑的厂商产品。
卸任三天之后，安倍晋三前往参拜靖国神社。这是他自2013年12月以来的首次参拜。
日本周六举行战败75周年纪念活动。德仁天皇延续其父亲的发言基调，对于战争表示深刻反省，并期盼战争的苦难不再重演。日本首相安倍晋三则避谈对邻国的战争责任，仅表示“不重蹈战争覆辙”。
台湾前总统李登辉7月30日在台北去世，享年97岁。在他主政的12年里，台湾政坛发生了翻天覆地的变化。如何看待这位改写了台湾历史的人物？他究竟是「民主先生」、「台湾之父」，还是「黑金教父」、「日本的私生子」？
东京地方法院周三宣布，中国籍男子在靖国神社的泼墨行为属“宪法保护的表达自由”，因而被告被无罪释放。这引发了中国网民的热议。
据日本媒体周三报道，日本右翼保守党政府领导人安倍晋三（ Shinzo Abe）再次向有争议的靖国神社供奉祭品。
冒着中、韩等邻国抗议的风险，日本首相安倍晋三向引起争议的靖国神社奉献祭品。本周日，日本将举行大选。
今天（8月15日）是日本第二次世界大战投降72周年纪念日。数千民众在东京参加了纪念仪式，悼念300多万本国战殁者。
4月21日，十几名日本议员，其中包括一名内阁部长参拜供奉着日本阵亡军人的靖国神社，此举有可能导致亚洲一些国家的抗议。
日本防卫大臣稻田朋美（Tomomi Inada）周四早晨参拜了供奉该国战争死者亡灵的靖国神社。韩国立即予以谴责。
秋季例行大祭第二天，数十名日本国会议员周二亲往引起争议的靖国神社参拜。靖国神社祭奠数百万战争亡灵，其中也包括多名日本甲级战犯。
日本首相安倍晋三周一在秋季祭祀大典启动首日向供奉战争死者亡灵的靖国神社供奉了祭品。2012年就任首相之后，安倍只有一次曾亲自前往参拜靖国神社。
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