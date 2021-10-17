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靖国神社

靖国神社是位于日本东京都千代田区九段坂的一座神社。该神社供奉自明治维新时代以来为日本战死的军人及军属，大多数是在第二次世界大战中阵亡的日军官兵及三万名台湾高砂义勇军等日本兵。

1978年之后，因第二次世界大战14名日本甲级战犯入祠靖国神社引起争议。

17.10.2017+++ A wooden plaque showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that Abe sent as a ritual offering for the war dead at Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan, October 17, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

日本靖国神社秋祭：新首相献祭品 前首相去参拜 17.10.2021

日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。
Yoshihide Suga, Japan's prime minister, wearing a protective mask delivers a speech during a memorial service marking the 76th anniversary of the end of World War II in Tokyo, Japan August 15, 2021. Toru Hanai/Pool via REUTERS

日本战败日 菅义伟向靖国神社供奉祭品 15.08.2021

在日本战败投降76周年纪念日之际，多名内阁官员参拜了靖国神社。首相菅义伟周日发表致辞，许诺绝不重演“战争悲剧”，但是未提及对邻国的加害责任，引发中韩抗议。与此同时，中国男演员张哲瀚因被曝曾参观靖国神社而遭到批评和行业抵制。
Japan's Defense Minister Nobuo Kishi visits the Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan, August 13, 2021, in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

日本官员参拜靖国神社惹怒中韩 13.08.2021

日本防卫相岸信夫周五前往靖国神社参拜，引发中韩不满。韩国周五召见日本公使表达抗议， 中国官媒则批日本“供奉双手沾满世界人民鲜血的刽子手、犯下滔天罪行的历史罪人，是对历史的否定”。中国男星张哲瀚因曾与靖国神社合照也遭官方点名批评。
Bildunterschrift:14th May 1946: Accused Japanese war criminals standing in the prisoners' box before the International Bar of Justice at the International War Crimes Tribunal in Tokyo. Front row left to right: General Kenju Doihara; Field Marshal Shunroku Hata; Koki Hirota; General Jiro Minami; General Hideki Tojo, former premier of Japan; Takasumi Oka; General Yoshijiro Umezu; General Sadao Araki; General Akira Muto; Naoki Hoshino; Okinori Kaga; Marquis Koichi Kido. Back row: Colonel Kingiro Hashimoto; General Kuniaki Koiso; Admiral Osami Nagano; General Hiroshi Oshima; General Iwane Matsui; Shumei Okawa (who was later given a sanity test); Baron Kiichiro Hiranuma; Shigenori Togo; Yosuke Matsuoka; Mamoru Shigemitsu; General Kenryo Sato; Admiral Shigetaro Shimado; Toshio Shiratori; Teiichi Suzuki. Two of the defendants were not present. (Photo by Keystone/Getty Images)

解密文件：东条英机等7名日本战犯骨灰被撒太平洋 15.06.2021

日本大学教授高泽弘明上周公布了透露东条英机骨灰位置线索的美国解密文件。美国国家档案馆这些文件记载，1948年圣诞前夕执行绞刑的东条英机等7名战犯的骨灰被美军小心谨慎地撒到了太平洋。
TOKYO, JAPAN - MAY 25: U.S. and Japanese national flags are displayed on a street on May 25, 2019 in Tokyo, Japan. U.S President Donald Trump will arrive later today for a four-day state visit to Japan, the first official visit of the Reiwa era. Alongside a number of engagements, Mr Trump is expected to watch a sumo match, attend an imperial banquet with newly-enthroned Emperor Naruhito and meet with families of North Korean abductees. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

日媒：日本不会参加美国“清网”行动 17.10.2020

据日媒报道，日本政府对美国表示，目前无意加入华盛顿在通讯网络等领域排除中国企业的计划。不过，日本早于2018年底已经推出规定，禁止部分公共机构的通信设备使用恐有国安疑虑的厂商产品。
A general view of the Yasukuni Shrine, which honours millions of Japanese war dead but also senior military and political figures convicted of war crimes after World War II, in Tokyo on December 29, 2016. Japan's defence minister went to a controversial war shrine in Tokyo on December 29, media reports said, the day accompanying Prime Minister Shinzo Abe on a highly symbolic visit to Pearl Harbor. / AFP / Kazuhiro NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

日本前首相安倍晋三参拜靖国神社 19.09.2020

卸任三天之后，安倍晋三前往参拜靖国神社。这是他自2013年12月以来的首次参拜。
15.08.2020, Japan, Tokio: Shinzo Abe, Ministerpräsident von Japan, trägt einen Blumenstrauß, den er auf dem Chidorigafuchi Nationalfriedhof für die nicht identifizierten Überreste der Kriegstoten niederlegt. Japan feiert den 75. Jahrestag seiner Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Foto: Masanori Kumagai/Kyodo News/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

日本战败75周年 安倍只悼念未道歉 15.08.2020

日本周六举行战败75周年纪念活动。德仁天皇延续其父亲的发言基调，对于战争表示深刻反省，并期盼战争的苦难不再重演。日本首相安倍晋三则避谈对邻国的战争责任，仅表示“不重蹈战争覆辙”。
epa04857278 Former president of Taiwan, Lee Teng-hui discusses the 'Establishment of Taiwanese Autonomy' with the media at the Foreign Correspondents' Club of Japan in downtown Tokyo, Japan, 23 July 2015. EPA/CHRISTOPHER JUE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

改写台湾历史的李登辉 30.07.2020

台湾前总统李登辉7月30日在台北去世，享年97岁。在他主政的12年里，台湾政坛发生了翻天覆地的变化。如何看待这位改写了台湾历史的人物？他究竟是「民主先生」、「台湾之父」，还是「黑金教父」、「日本的私生子」？
August 14, 2016 Visitors bow their heads towards the Yasukuni Shrine ahead of Monday's anniversary of Japan's surrender in World War Two in Tokyo, Japan, August 14, 2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (c) Reuters/K. Kyung-Hoon

维护表达自由 中国男子泼墨靖国神社无罪获释 21.11.2019

东京地方法院周三宣布，中国籍男子在靖国神社的泼墨行为属“宪法保护的表达自由”，因而被告被无罪释放。这引发了中国网民的热议。
17.10.2017+++ A wooden plaque showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that Abe sent as a ritual offering for the war dead at Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan, October 17, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

安倍向靖国神社供奉祭品 17.10.2018

据日本媒体周三报道，日本右翼保守党政府领导人安倍晋三（ Shinzo Abe）再次向有争议的靖国神社供奉祭品。
17.10.2017+++ A wooden plaque showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that Abe sent as a ritual offering for the war dead at Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan, October 17, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

大选在即，安倍向靖国神社献祭品 17.10.2017

冒着中、韩等邻国抗议的风险，日本首相安倍晋三向引起争议的靖国神社奉献祭品。本周日，日本将举行大选。
October 17, 2016. The masakaki tree offerings sent by Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Chuichi Date, president of the House of Councillors, are placed at Tokyo's war-linked Yasukuni Shrine, a source of diplomatic friction between Japan and some of its Asian neighbors, on Oct. 17, 2016. A wooden plaque (L) showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that he sent as an offering to the controversial Yasukuni Shrine in Tokyo on October 17, 2016. Abe sent the ritual offering to a controversial war shrine at the start of a four-day festival but did not visit, possibly avoiding an angry reaction from China and South Korea. / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT

“终战”纪念: 天皇深切反省 安倍未言侵略 15.08.2017

今天（8月15日）是日本第二次世界大战投降72周年纪念日。数千民众在东京参加了纪念仪式，悼念300多万本国战殁者。
21.04.2017+++ Japan's Internal Affairs and Communications Minister Sanae Takaichi bows as she visits the Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan April 21, 2017. REUTERS/Toru Hanai

日本议员参拜靖国神社 21.04.2017

4月21日，十几名日本议员，其中包括一名内阁部长参拜供奉着日本阵亡军人的靖国神社，此举有可能导致亚洲一些国家的抗议。
©Kyodo/MAXPPP - 29/12/2016 ; Japanese Defense Minister Tomomi Inada visits the war-linked Yasukuni Shrine in Tokyo on Dec. 29, 2016. The visit immediately drew criticism from China and South Korea which suffered from past Japanese colonization and military aggression. (Kyodo) ==Kyodo |

日防卫大臣参拜靖国神社 29.12.2016

日本防卫大臣稻田朋美（Tomomi Inada）周四早晨参拜了供奉该国战争死者亡灵的靖国神社。韩国立即予以谴责。
©Kyodo/MAXPPP - 18/10/2016 ; Liberal Democratic Party lawmakers Hidehisa Otsuji (C) and Keiji Furuya (L) lead a group of some 80 Japanese lawmakers from various parties as they visit the war-linked Yasukuni Shrine in Tokyo on Oct. 18, 2016 during its autumn festival. (Kyodo) ==Kyodo |

数十名日本国会议员参拜靖国神社 18.10.2016

秋季例行大祭第二天，数十名日本国会议员周二亲往引起争议的靖国神社参拜。靖国神社祭奠数百万战争亡灵，其中也包括多名日本甲级战犯。
October 17, 2016. The masakaki tree offerings sent by Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Chuichi Date, president of the House of Councillors, are placed at Tokyo's war-linked Yasukuni Shrine, a source of diplomatic friction between Japan and some of its Asian neighbors, on Oct. 17, 2016. A wooden plaque (L) showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that he sent as an offering to the controversial Yasukuni Shrine in Tokyo on October 17, 2016. Abe sent the ritual offering to a controversial war shrine at the start of a four-day festival but did not visit, possibly avoiding an angry reaction from China and South Korea. / AFP / JIJI PRESS / JIJI PRESS / Japan OUT

安倍晋三向靖国神社供奉祭品 17.10.2016

日本首相安倍晋三周一在秋季祭祀大典启动首日向供奉战争死者亡灵的靖国神社供奉了祭品。2012年就任首相之后，安倍只有一次曾亲自前往参拜靖国神社。
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