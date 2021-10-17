靖国神社是位于日本东京都千代田区九段坂的一座神社。该神社供奉自明治维新时代以来为日本战死的军人及军属，大多数是在第二次世界大战中阵亡的日军官兵及三万名台湾高砂义勇军等日本兵。

1978年之后，因第二次世界大战14名日本甲级战犯入祠靖国神社引起争议。