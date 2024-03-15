 靖国神社再添争议 前军事官员被任命为宫司 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2024

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政治

靖国神社再添争议 前军事官员被任命为宫司

日本靖国神社选了一名前军事指挥官担任其新宫司，此举可能引发争议。这是自1978年以来，首次有日本前军事官员担任这职位。

靖国神社每年春季和秋季举办祭祀

靖国神社每年春季和秋季举办祭祀

（德国之声中文网）前海上自卫队海将、曾任日本驻东非吉布提大使的大冢海夫(Umio Otsuka)将是靖国神社的新宫司，这是自1978年以来，再次有日本前军事官员担任这职位。上一位被任命为靖国神社宫司的退役军官是松平永芳(Nagayoshi Matsudaira)。 

存在争议的靖国神社位于东京市中心的皇宫护城河旁，是一座规模宏大的建筑群。建于1869年的该神社，是为纪念在历次战争中丧生的约250多万日本人而建。其中也包括因在战争罪行而被判刑的二战期间的军政领导人，比如东条英机。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。靖国神社被视为日本军事侵略历史的象征。但每逢二战投降纪念日，一般都有成千上万人前来参拜。一直以来，日本政府一再被邻国要求为过去的战争暴行道歉。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Japan Hideki Tojo

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    东条英机

    东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Doihara Kenji

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    土肥原贤二

    1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Matsui Iwane

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    松井石根

    松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Heitaro Kimura

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    木村兵太郎

    1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Japan Kenji Doihara, Koki Hirota und Kimura Heitaro

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    广田弘毅

    直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Itagaki Seishiro

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    板垣征四郎

    1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Muto Akira

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    武藤章

    侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Matsuoka Yosuke

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    松冈洋右

    在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Nagano Osami

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    永野修身

    作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

  • Japan Kriegsverbrecher Toshio Shiratori

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    白鸟敏夫

    白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Kiichiro Hiranuma

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    平沼骐一郎

    1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Kuniaki Koiso

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    小矶国昭

    小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

  • Japan kapituliert

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    梅津美治郎

    1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

  • Kriegsverbrecher der Klasse A Muto Akira

    被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？

    东乡茂德

    东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。

    作者: Hao Gui


靖国在日文的意思是“和平的国家”。大冢海夫告诉路透社：“我感到非常荣幸，我人生的下一个阶段将是为这个和平神社效劳，因为这里纪念和尊敬那些为国家捐躯的英灵。”

靖国神社的一位发言人拒绝对这项任命进行置评。日本高级政治人物前往神社参拜，招致中国，韩国的批评，日本殖民统治韩国长达35年的时间，也曾侵略过中国。

日本的保守派声称，靖国神社成立于1869年，当时正值日本从250多年的孤立中走出，旨在纪念所有为国家战争的死者，而不是专门为那些被指责对邻国发动战争的人而设立的神社。

大冢海夫被任命之际，正值在东京和首尔深化彼此关系，以及共同盟友美国之间的安全合作，藉此应对来自中、俄和朝鲜加剧的地区性威胁。

自已故的前首相安倍晋三在2013年参拜之后，没有现任日本首相参拜过靖国神社。2013年安倍晋三亲身参拜这座神社，在中国和韩国激起了愤怒，美国也对此表示“失望”。

更多阅读：安倍遭枪击身亡：日本国内政坛将如何变化？

 

（路透社等） 

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