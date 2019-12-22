青浦监狱：“文化交流”中心陷入强迫劳动丑闻

（德国之声中文网）近日，英国《星期日泰晤士报》报道称，一名伦敦南部的6岁小女孩在圣诞卡片上发现以下文字："我们是中国上海青浦监狱的外国囚犯，在违背我们意愿之下被强迫劳动。请帮助我们，通知人权机构。"该圣诞卡片来自英国大型连锁超市乐购（Tesco）。

据百度百科"上海市青浦监狱"词条中所述，"上海市青浦监狱除收押被判处有期徒刑的成年罪犯外，还定点关押外国籍罪犯"。2018年10月，上海政府法制信息网上登载的一篇题为《上海监狱"春风化雨"，用中国文化教育改造外国籍服刑人员》的文章中提到，超过40个国家大约170名外籍犯关押在青浦监狱。

据上海监狱管理局官方网页的描述，青浦监狱占地面积约300亩，民警500余人，是一所以原判7年以上有期徒刑罪犯为主要关押对象的高度戒备等级监狱。这所监狱包括后勤监区、外国籍罪犯监区、高度戒备监区三个功能性监区。

这所监狱配有心理咨询师51人，并且引入以海派玉雕、松江顾绣、嘉定竹刻等一批非物质文化遗产项目，目的是"陶冶罪犯情操、矫治罪犯行为，在此基础上开展了项目化矫治研究"。

上海监狱管理局的网页上写道："从参与玉雕项目的刑释人员中，还产生了多名国家级、上海市级工艺大师。"

法新社报道称，这种描述同曾在中国监狱服刑过的犯人所描述的中国监狱不透明的管理系统形成鲜明对比。

前文中所述的伦敦小女孩发现的圣诞贺卡中还写道，希望得到这张贺卡的人可以去联系一个名叫韩飞龙（Peter Humphrey）的人。韩飞龙曾经当过记者，而且曾经在中国的监狱中被关押过23个月，其中9个月是在上海青浦监狱度过的。

小女孩的父亲联系到了韩飞龙，也正是韩飞龙把这件事写成新闻报道，发表在《星期日泰晤士报》上。

韩飞龙在报道中写道，他受到"在法庭上从未听到的虚假指控而被投入监狱"。他判断，写这段秘密信息的人一定是以前在青浦监狱里认识他的狱友。

他还说，他联系了几个前狱友。其中有一人证实，他在服刑过程中，至少有两年在监狱中从事包装Tesco卡片的劳动。

去年2月，韩飞龙在《金融时报》上发表文章称，"监狱是桩生意，帮企业生产"。

他还曾在接受德国《经济周刊》采访时描述他被关的拘留所里十几个人睡在一个十几平米的牢房里，"地上有个洞，算是厕所"，"灯一直开着，14个月里就没有关过灯"，"每天接受两小时审讯时，审讯时戴着手铐，被绑在凳子上"。

12月23日，中国外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者就英国人韩飞龙称外籍囚犯在上海青浦监狱强制劳动一事提问。耿爽表示，"我看到了英国媒体的有关报道，这都是韩飞龙先生自己编造出来的一出闹剧。韩飞龙先生总是耐不住寂寞，时不时要跳出来自我炒作一翻，生怕人们把他遗忘了。但是他这次编造的闹剧，实在是有些老掉牙。我奉劝他，如果希望博眼球，至少能够搞出些新花样。我可以负责任地告诉你，经向有关部门了解，上海青浦监狱根本不存在外籍罪犯强制劳动的情况"。