青年调查：欧洲年轻人也要话语权

（德国之声中文网）年轻人很重视欧洲这个理念，而他们也希望有更多的话语权--特别是针对那些对于他们来说重要的议题。"欧洲一代希望得到更多聆听以及更多的话语权。这是我们今年的青年研究要传递给那些承担政治责任者的讯息"，途易基金会的负责人赫拉瓦切克（Elke Hlawatschek）说。

尽管如此，在16岁至26岁的受访欧洲年轻人中，只有一半认为欧洲议会选举真的很重要，而认为欧洲议会可以代表自己的才五分之一。不过，这并不令人惊讶。欧洲议会现任议员的平均年龄为56岁，最年轻的一位30岁，来自保加利亚。

虽然"避难和移民"被称为目前欧盟最重要的议题，但这并不意味着，年轻人拒绝开放的欧洲内部边界：将避难和移民称为最重要问题的受访者中，有43%将欧盟内部边界开放看作是机会，只有27%看作是威胁。欧盟内部自由迁徙原则获得的主要是积极评价，对于年轻人而言不可或缺。

气候罢课运动带来的思维变化

对于欧洲年轻人而言，环保以及气候保护也非常重要。几个月来，年轻人进行"星期五为未来"（"Fridays for Future"）气候保护运动，走上街头示威抗议，反对破坏环境、过多能源消耗、运输和工厂化养殖中的碳排量的增加以及土壤、空气和地下水的污染。他们呼吁：政治决策者必须采取远比现在更多的行动，来保护环境和气候。

不仅年轻人这样想。"德广联-德国趋势"问卷调查（ARD-Deutschlandtrends）结果也显示，在德国，81%的公民认为，在气候保护方面亟需有所行动。85%的人认为，如果不改变、限制当前的生活方式，就无法阻遏气候变化。

然而，真正愿意为了保护环境而改变自己消费习惯的人数，并没有迅速大幅增加。在这方面，青年人表现更突出。在途易基金会针对年轻人的调查中，28%的受访者表示，在过去一年中出于政治或者道德原因而放弃了某些特定物品、或者出于这些原因而选择了某些特定物品。在德国，该比例达到33%。

呼吁更激进改变

如何才能做到让年轻人不仅有政治话语权，而是也更多参与政治进程？柏林社会科学研究中心的施皮特勒（Marcus Spittler）称，政党应创造更多更现代的结构，让年轻人更容易参与。他说："年轻人对于那些可以为他们提供一种变革或者一种未来愿景的政党格外感兴趣。他们中67%的人相信，需要激进的改变，才能让政治体系走上正轨。"

施皮特勒表示，这种希望变革的愿望也从一些方面解释了，为何年轻人会对民粹主义政党感兴趣。他说："到2038年再告别煤炭，到2050年再在巴伐利亚的公共汽车上提供免费无线网络，这太缺乏想象力了。另外，只有欧盟北部的受访年轻人认为，他们的生活水平将超过其父母一代，这也值得政治家们思考。

将投票年龄降至16岁？

同样值得担忧的是，只有略超过一半（58%）的年轻人相信，民主制度是最好的政体。在法国，对于民主制度的认同度非常低，只有38%，在意大利和波兰也只有46%。更明显认同民主制度的则是希腊（73%）、德国和瑞典（均为66%）以及丹麦（65%）。不过，也只有一小部分（6%）年轻人认为，其他政体比民主制度更好。

大约60%的受访年轻人表示，自己至少"可能"会在2019年欧洲议会选举中投出自己的一票。在大部分欧盟国家，年满18岁的公民有投票权。柏林社会科学研究中心的施皮特勒建议，在欧盟范围内，将投票年龄限制下调至16岁，马耳他和奥地利已经这样做了。

这样一来，年轻人可以更好地参与政治进程。施皮特勒表示，如果把投票年龄下限定为16岁，就有机会在中学以及职业教育中更多引导青少年们第一次投票，让他们养成参与选举的习惯。