青年失业率居高不下 靠“孔乙己脱长衫”解决？

（德国之声中文网）中国公布4月份的失业率为5.2%，比3月降低0.1%，但是16至24岁的年青人的失业率高达20.4%，为有纪录以来最高。根据教育部的数据，2022年，中国高校毕业生人数为1076万人，2023年高校毕业生预计为1185万人，同比增加82万，毕业生规模创历史新高。根据《2022中国海归就业调查报告》,自2020年疫情爆发以来，海归回国求职的数量也明显增长，2021和2022年回国人数均超过百万，更加剧了应届生找工作的压力。

为了防止年轻人陷入“毕业即失业”的困境，中国政府也采取了各种手段和措施。

不少省市都有出台政策鼓励中小微企业招聘应届生。2022年，山东省就采取了对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳务合同的中小微企业，给予10000元/人的一次性吸纳就业补贴。江苏省则对企业招用该年度高校毕业生签订1年以上劳动合同并参加失业保险的，按每人1500元的标准，从失业保险基金中发放一次性扩岗补助。

从事制造业并在网络上售卖的小企业主莫女士就在接受采访时说，因为有补贴的关系，今年招了几名应届生，而且竟然招到一名本科在985大学就读，毕业后在英国获得硕士学位的应届生。

“我们之前招的人，学历最高的也只有三本”，莫女士说，“而今年，投简历的人比往年多了不少不说，还有不少一本的，甚至有在那种大的电商平台实习过的。”但她招完人之后，心中也有点忐忑不安，担心自己公司所能提供的发展机会无法匹配这位海归硕士的期望，更担心海归硕士工作没多久就离职。

她说：“我们其实不需要学历多高，也不需要能说英语啊这些，只是希望能够快速上手，勤劳，肯干。而且因为我们是小公司，所以各种各样的杂活都要干一些，可能和有大公司实习经历的学生的期待不同。”

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公务员和硕士扩招

根据智联招聘发布的《2023大学生就业力调研报告》，慢就业比例也从去年的15.9%上升到18.9%。慢就业的原因主要是想要考研和考取编制。

今年公务员省考就大幅扩招，扩招幅度达到17%，其中27个省份扩招，甘肃扩招更是达到80%，还有多个省份在50%以上。“2023年多省公务员扩招超50%”还登上微博热搜，成为国家解决应届生就业的途径之一。

数据显示，扩招的岗位多为基层例如县政府，区政府的职位，扩招比例最大的是甘肃省、云南省、广西壮族自治区、内蒙古自治区这些偏远地区，起到了鼓励高学历人才到基层就业的作用。对于应届硕博生也放宽了年龄限制。

不少高校也进行了研究生的扩招，2023年考研全国共有864个招生单位总计招考761763人，相较2022年新增了10245人。因为就业形势严峻，越来越多的应届生选择继续深造而不是找工作。2023年全国硕士研究生招生考试共有474万考生报名，较2022年上涨17万，创历史新高。

高校数据“注水”

应届生就业率也成为衡量大学和专业好坏的重要标准之一。为了让数据更好看，也为了能够向上层交差，也有学校进行造假。

一位即将硕士毕业的上海学生小张在接受采访时告诉记者，他的导师让他找些门路签订三方协议，这样在统计时就能将他算作已就业。

“他好几次在微信上对我说，不签三方协议就不让毕业答辩”，小张表示，“但我不想立刻找工作，我希望能在毕业后考GRE和托福，再花时间准备自己的申请材料，准备今年下半年申请国外的博士项目。”

但导师却劝他去找些熟人先签了三方协议，这样可以帮学校完成任务，还说如果小张找不到熟人帮忙的话，导师可以联系人帮忙。

“我不想签，我没找到工作就是没找到工作，所以导师问起我都是应付一下。”

在哈尔滨的本科毕业生小迪则被辅导员要求签署灵活就业协议。灵活就业协议包括了自主创业和自由职业两种类型，签署之后，在统计数据时也属于找到了工作。

她向记者展示了辅导员给她发的微信，在微信里，辅导员很直白地说灵活就业协议就是“学校单纯为了完成上面发的任务而已”，并让小迪帮助自己完成KPI。而且辅导员向小迪保证，该协议只是为了统计方便，她以后想要去事业单位或者去考编制都不会受到影响。

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舆论宣传

当前的就业市场中有一个结构性矛盾，就是高校培养的人才和劳动力市场需求的不匹配。有些专业的毕业生更是大幅过量。

2021年《中国蓝领就业市场景气指数》显示，蓝领就业指数大幅回升，甚至已经超过了疫情前的水平。央广网的一项调查显示，83%的制造企业表示有不同程度的蓝领用工荒。但不少大学生都向往着写字楼中的白领工作。

过去几个月里，中国政府也在利用舆论宣传蓝领的工作。在一条微博热搜中，天津大学物流专业的毕业生因为交友不慎而欠债，他选择了送外卖的行业，不到三个月就能获得超过一万元的月收入，并在5年时间里还清40万债务。

类似的故事在热搜和媒体报道中还有很多，比如95后王女士辞去了30万年薪的大厂工作，因为喜欢做饭就辞职卖快餐，月入四万；比如郑州大学的黄女士靠“收破烂”月入五位数；又比如95后夫妻在浙江义乌经营小吃摊，忙起来一天能赚九千元。

短时间内，这样夺人眼球的故事频繁见诸报端，央视也配合向年轻人灌输“要放下读书人的架子”的思想，呼吁年轻人面对就业压力，要靠劳动改变自身的处境。并号召：“孔乙己的时代一去不复返了，当代有志青年绝不会被困在长衫中。”

但这类舆论宣传受到的负面评价也很多，有不少真正从事摆摊，送快递等行业的人出来用自身经历告诉大家在绝大多数情况下，做这些工作并不能赚到这么多钱。

有年轻人留言道：“让我穿长衫的是你，骂我穿长衫的也是你。”

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