青岛确诊新冠病例 立即全民检测

（德国之声中文网）中国东部沿海大都市青岛所有居民将在5天内接受新冠病毒（SARS-CoV-2）检测。该市卫生当局周一（10月12日）作了这一宣布。周日，该市确诊6例感染新病例。这是数月来中国内地的首次大规模测试。今年6月，首都北京曾对超过一千万居民进行新冠病毒核酸检测，原因是，当地一大型农产品批发市场爆发局部性感染。

当局通报说，青岛的新病例起于一家医院。当局称，该市5市区的居民将在3天内、其余居民将在5天内接受检测。青岛卫健委在通报中称，14万医疗卫生领域的工作人员和新接收的病人均已被检测。

青岛是位于中国东海岸的一个重要经济中心，人口逾900万。

按照中国官方的说法，当局抗疫非常成功，新冠疫情基本得到控制。新冠病毒今年1月首次在中部千万人口城市武汉被确认具人传人特性。数星期后，当局采取严厉措施应对，其中包括对武汉和其它城市实施封锁。

在数月时间里，该病毒全球扩散，迄今已共有3700多万人染疫，100多万人死亡。

青岛拥有世界上最大深水港之一

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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