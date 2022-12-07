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用大气中的悬浮颗粒物形成的空气污染被称为霾(Smog)。

虽然“雾”一词原指大气中悬浮的水汽凝结物，是一种自然天气现象，但是大众语境中经常将“雾霾”合用指代霾。此外，霾也称灰霾、毒雾、烟霞。

1952年 雾都伦敦万人死于雾霾

1952年 雾都伦敦万人死于雾霾 07.12.2022

七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。

港男團MIRROR演唱會 巨屏下墜舞者重傷

港男團MIRROR演唱會 巨屏下墜舞者重傷 29.07.2022

香港當紅男團MIRROR演唱會期間發生罕見的嚴重意外，這宗香港近年最嚴重的舞台事故震驚全城，政府介入要撤查事件，亦恐為疫後重見起色的表演娛樂產業蒙上陰霾。
避免中國監管打壓 螞蟻金服脫鉤阿里巴巴？

避免中國監管打壓 螞蟻金服脫鉤阿里巴巴？ 22.06.2022

螞蟻金服與阿里巴巴本是同根生，兩家企業關係緊密，如今打算各自脫鉤？路透社援引知情消息報導，為了走出中國監管打擊陰霾，螞蟻金服計劃與阿里巴巴的業務分離，各走各路，以免觸犯習近平的「紅線」。
上海封城陰霾下 北京「以快制快」守得住嗎？

上海封城陰霾下 北京「以快制快」守得住嗎？ 26.04.2022

奧密克戎來勢洶洶，北京週一（4月25日）深夜宣布擴大篩檢，全市12區展開三輪核酸篩檢。中國首都會否重蹈上海覆轍？德國之聲採訪兩名北京市民與兩名專家，了解他們在封城陰霾下的看法。
民族主义阴霾笼罩的俄罗斯

民族主义阴霾笼罩的俄罗斯 04.03.2022

俄罗斯总统普京的施政理念是什么？他在追随怎样的意识形态？一些专家认为，普京的讲话中，新右翼思想的痕迹越来越明显。
2021年北京市空气质量首次全面达标

2021年北京市空气质量首次全面达标 04.01.2022

北京市环境局表示，去年北京市空气质量首次全面达标。路透社指出，这是努力减少煤炭消费、减少交通排放和搬迁重工业企业后获得的空气质量改善。
北京冬奥将至 雾霾忧虑未减

北京冬奥将至 雾霾忧虑未减 27.12.2021

北京正借冬奥会的契机推动改善环境的目标，但随着开幕式的临近，雾霾弥漫的北京正做最坏的打算。
疫情阴霾散去 中国五一小长假迎来旅游高峰

疫情阴霾散去 中国五一小长假迎来旅游高峰 01.05.2021

随着本土新冠感染病例的基本清零以及疫苗接种工作的全面推进，中国在“五一劳动节”假期期间迎来了出行旅游旺季。铁路、公路流量创高峰，多个旅游景点人满为患。
1985年，德国拉响雾霾最高级别警报

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报 24.08.2020

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
中国经济由负转正 二季度同比增长3.2%

中国经济由负转正 二季度同比增长3.2% 16.07.2020

几个月前，中国才刚遭遇了历史性的经济冲击，如今快速转正，或是全球第一个摆脱疫情阴霾的经济体。不过，消费品零售总额还是负增长，逊于专家预期。
无惧国安法阴霾 港民主派初选逾60万人投票

无惧国安法阴霾 港民主派初选逾60万人投票 12.07.2020

香港在周末举行民主派初选投票，虽然主要是决定民主派将由谁参与九月立法会选举，却也是国安法施行后第一次投票，被视为民意风向标。最终有超过60万人参与投票，统筹者戴耀廷表示「香港人写下了历史」。
送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长

送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长 13.05.2020

新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。

用惊喜扫除新冠阴霾 25.04.2020

西班牙是新冠疫情重灾区之一。在马德里附近的一个小镇，年轻志愿者们用自己的行动试图让镇上的男女老少振作精神。
疫情阴霾下的德国年轻人——保持乐观

疫情阴霾下的德国年轻人——保持乐观 13.03.2020

新冠病毒在德国全面爆发, 目前境内的确诊病例已经超过3000例。公共活动取消，多地宣布停课，许多公司让员工在家上班。对此，德国年轻人有何想法? 他们担心自己的安危吗?

疫情阴霾下 德国经济数据表现不俗

疫情阴霾下 德国经济数据表现不俗 06.03.2020

德国联邦统计局公布的最新数据显示，今年一月，德国工业企业订单增长喜人。在新冠疫情笼罩下的德国，这能给人带来一丝期盼吗？
疫情阴霾下的旅欧中国学生

疫情阴霾下的旅欧中国学生 02.03.2020

目前欧洲大陆多国迎来新冠肺炎的爆发期, 其中以意大利为疫情重灾区, 德丶法两国的感染人数紧随其後。反观, 中国的疫情却有放缓的迹象。为了避开疫情高发期, 在欧洲留学的中国学生会萌生回中国的想法吗?

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