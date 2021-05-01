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用大气中的悬浮颗粒物形成的空气污染被称为霾(Smog)。

虽然“雾”一词原指大气中悬浮的水汽凝结物，是一种自然天气现象，但是大众语境中经常将“雾霾”合用指代霾。此外，霾也称灰霾、毒雾、烟霞。

NANJING, CHINA - APRIL 30, 2021 - Passengers line up to check in at Nanjing Railway Station in Nanjing, capital of east China's Jiangsu Province, April 30, 2021.

疫情阴霾散去 中国五一小长假迎来旅游高峰 01.05.2021

随着本土新冠感染病例的基本清零以及疫苗接种工作的全面推进，中国在“五一劳动节”假期期间迎来了出行旅游旺季。铁路、公路流量创高峰，多个旅游景点人满为患。
Erster Smogalarm der Stufe II mit Fahrverboten im Ruhrgebiet . | Verwendung weltweit

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报 24.08.2020

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
Containerhafen in Asien, China, Shanghai, Containerschiff, Container, | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国经济由负转正 二季度同比增长3.2% 16.07.2020

几个月前，中国才刚遭遇了历史性的经济冲击，如今快速转正，或是全球第一个摆脱疫情阴霾的经济体。不过，消费品零售总额还是负增长，逊于专家预期。
Voters queue up to vote during primary elections aimed for selecting democracy candidates, in Hong Kong, China July 11, 2020. REUTERS/Jessie Pang

无惧国安法阴霾 港民主派初选逾60万人投票 12.07.2020

香港在周末举行民主派初选投票，虽然主要是决定民主派将由谁参与九月立法会选举，却也是国安法施行后第一次投票，被视为民意风向标。最终有超过60万人参与投票，统筹者戴耀廷表示「香港人写下了历史」。
HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

送走瘟神迎来空污 疫情雾霾此消彼长 13.05.2020

新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。

用惊喜扫除新冠阴霾 25.04.2020

西班牙是新冠疫情重灾区之一。在马德里附近的一个小镇，年轻志愿者们用自己的行动试图让镇上的男女老少振作精神。
Ein Mann hält sich ein elektronisches Buch, E-Book-Reader, ein anderer Mann ein konventionelles Buch vor das Gesicht, in einer Buchhandlung, Regensburg, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

疫情阴霾下的德国年轻人——保持乐观 13.03.2020

新冠病毒在德国全面爆发, 目前境内的确诊病例已经超过3000例。公共活动取消，多地宣布停课，许多公司让员工在家上班。对此，德国年轻人有何想法? 他们担心自己的安危吗?

28.08.2017, Hamburg: Containerschiffe werden im Hafen bei untergehender Sonne abgefertigt. (zu dpa «Deutscher Export unter Volldampf - Fünftes Rekordjahr in Sicht?» vom 08.02.2018) Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

疫情阴霾下 德国经济数据表现不俗 06.03.2020

德国联邦统计局公布的最新数据显示，今年一月，德国工业企业订单增长喜人。在新冠疫情笼罩下的德国，这能给人带来一丝期盼吗？
A tourist wearing a protective mask poses for a picture in front of the Colosseum, after two cases of coronavirus were confirmed in Italy, in Rome, January 31, 2020. REUTERS/Remo Casilli

疫情阴霾下的旅欧中国学生 02.03.2020

目前欧洲大陆多国迎来新冠肺炎的爆发期, 其中以意大利为疫情重灾区, 德丶法两国的感染人数紧随其後。反观, 中国的疫情却有放缓的迹象。为了避开疫情高发期, 在欧洲留学的中国学生会萌生回中国的想法吗?

WUHAN, CHINA - FEBRUARY 03: (CHINA OUT) An aerial view of the roads and bridges are seen on February 3, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. The number of those who have died from the Wuhan coronavirus, known as 2019-nCoV, in China climbed to 361 and cases have been reported in other countries including the United States, Canada, Australia, Japan, South Korea, India, the United Kingdom, Germany, France, and several others. (Photo by Getty Images)

专访："好好的一个城市，现在跟死城一样" 04.02.2020

在新型冠状病毒疫情严重的武汉，城市处于封锁，肺炎阴霾之下恐慌情绪蔓延，在北京工作的武汉人蔡琳接受德国之声采访时说，她在武汉的亲友们心灵创伤非常大，生活在恐慌当中，不知道明天会发生什么事情。

Australien Waldbrände | in Mangrove Mountain (picture-alliance/dpa/AAP/J. Piper)

澳大利亚丛林火灾再次升级 10.12.2019

自10月以来，澳大利亚的森林和丛林火灾持续肆虐，已经导致270万公顷的土地被烧毁。最近几天，大都市悉尼周边的丛林多处起火，导致悉尼上空烟雾弥漫，雾霾严重。

印度德里首都區空汙嚴重 04.11.2019

印度德里首都區空汙指數創下新高，整座城市都被霧霾壟罩，能見度低到飛機無法降落。這也迫使官方決定停課停班以及停止所有工程，並宣布進入公共衛生緊急狀態。
01.11.2019, Indien, Neu Delhi: Bundeskanzlerin Angela Merkel (M, CDU), wird mit militärischen Ehren begrüßt. Merkel ist zu einem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt Neu Delhi. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

默克尔出访印度 雾霾笼罩新德里 01.11.2019

联邦总理默克尔抵达印度进行访问，在雾霾笼罩下的新德里受到军人仪仗队的欢迎。默克尔赞扬了德印两国间的良好关系。
3.9.2015 *** epa04910300 Military vehicles carrying DF-26 ballistic missiles drive past Tiananmen Gate during a military parade to commemorate the 70th anniversary of the end of World War II, in Beijing, China, 03 September 2015. China holds a military parade as one of the events taking place around the World marking the 70th Anniversary of the WWII Victory over Japan Day which marks the day Japan officially accepted the terms of surrender imposed by the by Allied Forces in the Pacific conflict. EPA/ANDY WONG / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

雾霾笼罩京城 阅兵式会现蓝天？ 30.09.2019

旨在彰显国威的70周年大阅兵即将上演，严重的雾霾却不期而至。北京的“阅兵蓝保卫战”会“输”在最后一刻？还是气象局会有高招？
A man wearing a mask walks in the central business district on a polluted day after a yellow alert was issued for smog, in Beijing, China November 14, 2018. REUTERS/Jason Lee

北京有望脱离全球空气最差城市“黑名单” 12.09.2019

根据瑞士空气监测机构的统计，北京今年前8个月空气PM2.5微粒浓度比去年同期减少将近两成，有望离开世界空气污染最严重的200座城市行列。不过，目前的PM2.5浓度仍然远高于世卫组织标准。
Hong Kong, China.13th August 2019. Here a Chinese man from mainland China is suspected of being undercover agent, and is surrounded and hit by angry protesters. A mainland China ID card is found in his bag and he is later on sent to hospital. |

臥底陰霾下的抗爭：示威者見招拆招？ 15.08.2019

近日香港示威接連有懷疑臥底警察和公安現身，在抗争前线引起連番騷動。他們在「行蹤敗露」前後究竟發生了什麼事？德國之聲採訪了3位親歷者，他們都異口同聲表示，在杯弓蛇影之下，未來的示威無可避免會受到影響。
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