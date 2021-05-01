为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
用大气中的悬浮颗粒物形成的空气污染被称为霾(Smog)。
虽然“雾”一词原指大气中悬浮的水汽凝结物，是一种自然天气现象，但是大众语境中经常将“雾霾”合用指代霾。此外，霾也称灰霾、毒雾、烟霞。
随着本土新冠感染病例的基本清零以及疫苗接种工作的全面推进，中国在“五一劳动节”假期期间迎来了出行旅游旺季。铁路、公路流量创高峰，多个旅游景点人满为患。
汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
几个月前，中国才刚遭遇了历史性的经济冲击，如今快速转正，或是全球第一个摆脱疫情阴霾的经济体。不过，消费品零售总额还是负增长，逊于专家预期。
香港在周末举行民主派初选投票，虽然主要是决定民主派将由谁参与九月立法会选举，却也是国安法施行后第一次投票，被视为民意风向标。最终有超过60万人参与投票，统筹者戴耀廷表示「香港人写下了历史」。
新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。
西班牙是新冠疫情重灾区之一。在马德里附近的一个小镇，年轻志愿者们用自己的行动试图让镇上的男女老少振作精神。
新冠病毒在德国全面爆发, 目前境内的确诊病例已经超过3000例。公共活动取消，多地宣布停课，许多公司让员工在家上班。对此，德国年轻人有何想法? 他们担心自己的安危吗?
德国联邦统计局公布的最新数据显示，今年一月，德国工业企业订单增长喜人。在新冠疫情笼罩下的德国，这能给人带来一丝期盼吗？
目前欧洲大陆多国迎来新冠肺炎的爆发期, 其中以意大利为疫情重灾区, 德丶法两国的感染人数紧随其後。反观, 中国的疫情却有放缓的迹象。为了避开疫情高发期, 在欧洲留学的中国学生会萌生回中国的想法吗?
在新型冠状病毒疫情严重的武汉，城市处于封锁，肺炎阴霾之下恐慌情绪蔓延，在北京工作的武汉人蔡琳接受德国之声采访时说，她在武汉的亲友们心灵创伤非常大，生活在恐慌当中，不知道明天会发生什么事情。
自10月以来，澳大利亚的森林和丛林火灾持续肆虐，已经导致270万公顷的土地被烧毁。最近几天，大都市悉尼周边的丛林多处起火，导致悉尼上空烟雾弥漫，雾霾严重。
印度德里首都區空汙指數創下新高，整座城市都被霧霾壟罩，能見度低到飛機無法降落。這也迫使官方決定停課停班以及停止所有工程，並宣布進入公共衛生緊急狀態。
联邦总理默克尔抵达印度进行访问，在雾霾笼罩下的新德里受到军人仪仗队的欢迎。默克尔赞扬了德印两国间的良好关系。
旨在彰显国威的70周年大阅兵即将上演，严重的雾霾却不期而至。北京的“阅兵蓝保卫战”会“输”在最后一刻？还是气象局会有高招？
根据瑞士空气监测机构的统计，北京今年前8个月空气PM2.5微粒浓度比去年同期减少将近两成，有望离开世界空气污染最严重的200座城市行列。不过，目前的PM2.5浓度仍然远高于世卫组织标准。
近日香港示威接連有懷疑臥底警察和公安現身，在抗争前线引起連番騷動。他們在「行蹤敗露」前後究竟發生了什麼事？德國之聲採訪了3位親歷者，他們都異口同聲表示，在杯弓蛇影之下，未來的示威無可避免會受到影響。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式