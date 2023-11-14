无惧国安法阴霾 港民主派初选逾60万人投票

香港在周末举行民主派初选投票，虽然主要是决定民主派将由谁参与九月立法会选举，却也是国安法施行后第一次投票，被视为民意风向标。最终有超过60万人参与投票，统筹者戴耀廷表示「香港人写下了历史」。