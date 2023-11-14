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用大气中的悬浮颗粒物形成的空气污染被称为霾(Smog)。
虽然“雾”一词原指大气中悬浮的水汽凝结物，是一种自然天气现象，但是大众语境中经常将“雾霾”合用指代霾。此外，霾也称灰霾、毒雾、烟霞。
印度正举办2023年国际板球世界杯，球场上空弥漫着浓重的烟雾。严重的雾霾给运动员和球迷带来了困扰。比赛主办方已宣布禁止燃放烟花。印度当局计划以人工降雨改善首都空气质量。
中国官方近期公布的一系列数据显示，进入兔年后，中国经济出现复苏迹象。但有专家指出，这种复苏仍显疲软，就业、消费乏力，通缩阴影初显等问题值得警惕。
七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。
奧密克戎來勢洶洶，北京週一（4月25日）深夜宣布擴大篩檢，全市12區展開三輪核酸篩檢。中國首都會否重蹈上海覆轍？德國之聲採訪兩名北京市民與兩名專家，了解他們在封城陰霾下的看法。
俄罗斯总统普京的施政理念是什么？他在追随怎样的意识形态？一些专家认为，普京的讲话中，新右翼思想的痕迹越来越明显。
北京市环境局表示，去年北京市空气质量首次全面达标。路透社指出，这是努力减少煤炭消费、减少交通排放和搬迁重工业企业后获得的空气质量改善。
北京正借冬奥会的契机推动改善环境的目标，但随着开幕式的临近，雾霾弥漫的北京正做最坏的打算。
随着本土新冠感染病例的基本清零以及疫苗接种工作的全面推进，中国在“五一劳动节”假期期间迎来了出行旅游旺季。铁路、公路流量创高峰，多个旅游景点人满为患。
汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
香港在周末举行民主派初选投票，虽然主要是决定民主派将由谁参与九月立法会选举，却也是国安法施行后第一次投票，被视为民意风向标。最终有超过60万人参与投票，统筹者戴耀廷表示「香港人写下了历史」。
新冠疫情造成停摆期间，中国许多大中城市的空气质量明显改善，许多人惊喜地见到了久违的蓝天白云。然而，好景不长，随着经济生活逐步恢复正常，空气污染又再度成为问题。
西班牙是新冠疫情重灾区之一。在马德里附近的一个小镇，年轻志愿者们用自己的行动试图让镇上的男女老少振作精神。
新冠病毒在德国全面爆发, 目前境内的确诊病例已经超过3000例。公共活动取消，多地宣布停课，许多公司让员工在家上班。对此，德国年轻人有何想法? 他们担心自己的安危吗?
德国联邦统计局公布的最新数据显示，今年一月，德国工业企业订单增长喜人。在新冠疫情笼罩下的德国，这能给人带来一丝期盼吗？
目前欧洲大陆多国迎来新冠肺炎的爆发期, 其中以意大利为疫情重灾区, 德丶法两国的感染人数紧随其後。反观, 中国的疫情却有放缓的迹象。为了避开疫情高发期, 在欧洲留学的中国学生会萌生回中国的想法吗?
印度德里首都區空汙指數創下新高，整座城市都被霧霾壟罩，能見度低到飛機無法降落。這也迫使官方決定停課停班以及停止所有工程，並宣布進入公共衛生緊急狀態。
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