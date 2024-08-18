霹雳舞迎来巴黎奥运光荣时刻－这能维持多久?

霹雳舞比赛今年在巴黎奥运初次登场。然而下一届洛杉矶奥运并不会再次出现，这对霹雳舞来说意味著什么?

（德国之声中文网）“制造一点声音!”8月9日，巴黎市中心的协和广场（Place de la Concorde）上，霹雳舞比赛主持人对场边观众大喊。

观众不太有自信地迟疑一会儿，接著跟著欢呼。

现场DJ加大音量，两位霹雳舞参赛者：荷兰队的印度裔女孩和阿富汗籍女孩（奥运难民队代表）站上舞台，准备一较高下。

欢呼声中，奥运最新的运动项目开始进行。这场活动由美国饶舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）现身在舞台上担任比赛主持人。

“我很开心能当第一个赢得霹雳舞比赛的舞者”当DW记者询问创造历史的感觉如何时，真实姓名为Sardjoe（萨德乔）的B-girl India这么回答。

“我试著将它看作一场普通的比赛，当然，我们都知道这不一样，这是一场奥运。我尽可能试著将它视作一场普通的比赛。”Sardjoe补充说道。

前世界冠军Sardjoe最后获得奥运第四名。日本代表选手汤浅亚实（B-girl Ami）在金牌赛中对上立陶宛代表宾妮域（B-Girl Nicka）三局全胜，最后获得金牌，宾妮域取得银牌，铜牌则由中国代表刘清漪 （B-Girl 671）拿下。

霹雳舞将成为奥运项目？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“昙花一现的霹雳舞竞赛”将不会出现在2028洛杉矶奥运

霹雳舞过去又被称作街舞，六年前在布宜诺斯艾利斯举行的青少年奥运会时，原先目的是为了吸引年轻观众观赏比赛。

第一眼看下去，这个策略确实奏效。比起奥运其他竞赛，霹雳舞的现场观众有更多的儿童，包括9岁的Fiep Neuteboom，他和他的父母与哥哥都来自芬兰。

“这很酷，非常刺激。”她说道，一手紧抓著一张写著 “印度”的荷兰国旗。

她的母亲Maartje Neuteboom在一旁表示认同。

Maartje Neuteboom说：“这是奥运的新纪元，这就是为甚么我们拥有像街舞一样的新运动。”她补充：“这对儿童来说非常好。”

接著，令人更惊讶的是，霹雳舞成为了奥运“第一次也是最后一次”的比赛项目。这项竞赛在2028年洛杉矶奥运上被除名，取而代之的是篮球、垒球与腰旗美式足球，这些项目都能为美国体育市场带来更多的收入和名声。

别称是B-girl Anti的意大利代表Antilai Sandrini说：“我有点难过，但同时，我也没有决定权。”他补充：“我无法相信我会在这里，因为霹雳舞是如此不同，它不完全是一项运动。我从没想过有一天我会出现在奥运会场，还担任参与者。可惜的是，它不会出现在洛杉矶，但没有关系，我还是喜欢这样的人生。”

美国饶舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）现身在舞台上担任比赛主持人。 图像来源: John Walton/empics/picture alliance

霹雳舞从奥运除名有其根源

有些人会疑惑，为什么霹雳舞是头一次被列入奥运项目?

巴黎协和广场（Place de la Concorde）是著名的运动广场，19世纪时的霹雳舞与当时主流文化氛围有著天壤之别。1970年代 ，霹雳舞在纽约市布朗克斯（Bronx）诞生，霹雳舞源自于黑人与拉丁裔族权的贫穷和种族主义。

然而，国际霹雳舞评审团长Sophie Lindner相信霹雳舞应该被保留在奥运中。

Lindner同时也在科隆德国体育大学修读跳舞与律动专业，她向DW表示：“从一开始，霹雳舞就一直充满活力。这是一个被儿童发明的运动，好用来展示他们自己。”

运动竞赛在近几年越来越专业化，除了有一连串的比赛以外，还有像是Red Bull和Monster这样的能量饮料公司抢著当赞助商。

Lindner说：“人们将自己视为运动员。”她接著补充：“他们得到品牌赞助支持，能够将运动视为维生工具。”

对霹雳舞铜牌舞者Victor Montalvo来说，这能证明一般人是错的。

Montalvo以B-boy Victor的名字出席比赛，他在比赛一开始对DW说：“我很开心能看到霹雳舞被世界看见。”他表示：“很多人对霹雳舞有刻板印象还有错误迷思，以为霹雳舞就只是在硬纸板上旋转，事实上它已经进化了。”

国际霹雳舞评审团长Sophie Lindner表示：“从一开始，霹雳舞就一直充满活力。这是一个被儿童发明的运动，好用来展示他们自己。” 图像来源: Nicolas Gouhier/ABACAPRESS/picture alliance

文化与比赛

像霹雳舞圈子里的许多人一样，Lindner也担心霹雳舞精神“逐渐消失而且越来越商业化”。她认为有些人觉得霹雳舞“应该保持在台面向下，不应该成为奥运的一项竞赛。”

Lindner补充说明：“对他们而言，最重要的目的是互相认识，然后能一起约出去玩。”

这意味著，Lindner有信心“文化”与“竞赛”两个目的可以共同并存，可以让霹雳舞这项运动更加的兴盛。

Lindner说：“奥运对舞者来说有重大的正面影响。霹雳舞被当作是一项专业运动而受重视，不再只是坏孩子会做的事。”

Lindner说：“它把阻碍推远了。我们有许多孩子开始学习跳霹雳舞，这实在太美好了，我们希望越来越多人来体验这项艺术。”

世界舞蹈运动联盟，同时也是本次奥运霹雳舞比赛项目的主办方，先前表示霹雳舞在2028洛杉矶奥运中被除名是“ 一件令人极度沮丧的事”，然而该联盟也表示2032年布里斯本奥运还是“很有机会举办”。

此刻，还在巴黎的这些霹雳舞运动员仍持续享受奥运时刻还有经历。

Montalvo表示：“说实在的，我对于霹雳舞不会出现在洛杉矶这件事并不感到沮丧。我们从来没有期待霹雳舞会出现在奥运会场，我就只喜欢霹雳舞，至少此刻我们都在这里。”

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