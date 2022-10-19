露发参赛引发全球关注 “英雄”运动员雷卡比回到伊朗

在10月16日于韩国举行的亚洲攀岩锦标赛中，伊朗竞技攀岩运动员雷卡比露发参赛，被认为是声援国内抗议运动的“英雄壮举”。她为此发表了“道歉”声明，女权活动人士认为这是因为她受到了伊朗政府的胁迫。
（德国之声中文网）据多家媒体报道，曾被担心失踪的伊朗竞技攀岩运动员艾尔纳兹·雷卡比（Elnaz Rekabi）于周三（10月19日）回到了德黑兰。
周三上午，大批支持者聚集在德黑兰郊外的伊玛目霍梅尼国际机场，欢迎她回到伊朗。
"英雄艾尔纳兹！"他们鼓掌欢呼。
在收下一位路过者赠送的鲜花之后，雷卡比重申了她之前在Instagram上的声明--不戴头巾参加比赛"绝非故意"。她补充说，返回伊朗的旅程是按计划进行的。
她说："我们按照计划回到了伊朗。直到此刻，一切都在按计划进行。"
不戴头巾参加比赛
这位33岁的运动员上周日参加了在韩国举行的亚洲攀岩锦标赛，她没有按照伊朗政府的强制性要求佩戴头巾。
伊朗政府对女性着装有严格规定，要求女性在公共场合必须戴头巾，包括所有女运动员在海外参赛时。
雷卡比不戴头巾参赛被认为是对国内正在发生的妇女抗议运动的声援，人们对她的人身安全感到担忧。
22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好头巾遭道德警察逮捕后在拘留期间死亡，引发遍及伊朗全国上百个城市的抗议运动。
"英雄"的"道歉"
根据国际攀岩运动联合会（IFSC）提供的信息，雷卡比在第一项攀岩比赛中戴着头巾，但在接下来的比赛中改为只系束发带。
雷卡比的举动引发广泛关注，她在社交媒体上被支持者们誉为"英雄"，并在她的照片上贴抗议口号"女人，生命，自由"。
她后来在Instagram上发文对让人"担忧"表示遗憾。她说，自己未戴头巾参赛出于"无意"。
"我首先为我引起的所有担忧而道歉。"她说，由于活动日程紧迫，"我的头巾无意中成了问题"。
住在伦敦的伊朗裔女权活动家Negin Shiraghaiei告诉德国之声，雷卡比的声明受到伊朗当局的胁迫。她说："这是受到胁迫而做的。"
一本关于伊朗"绿色运动"的书的作者卡里米（Maral Karimi）指出，"当局还传唤并逮捕了她的哥哥，这只能被认为是劫持人质。"卡里米告诉德国之声，伊朗当局这样做是为了胁迫雷卡比返回伊朗。
伊朗抗议运动仍在进行
与此同时，伊朗的抗议运动进入第五周。据维权组织称，在上个月开始的抗议活动中，有100多人遭到杀害，其中包括儿童。
这场全国抗议运动是1979年伊斯兰革命以来伊朗宗教领袖面临的最大挑战之一，抗议者要求推翻伊朗伊斯兰共和国。
（美联社、法新社、路透社）
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伊朗姑娘阿米尼去世引发的席卷伊朗全国的抗议活动持续不断，德黑兰官方称已逮捕了1200多人。该国一名议员要求政府对抗议活动采取更强硬的态度并称，所有摘下头巾抗议阿米尼之死的女性都是“暴徒”和“妓女”。