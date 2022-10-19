露发参赛引发全球关注 “英雄”运动员雷卡比回到伊朗

（德国之声中文网）据多家媒体报道，曾被担心失踪的伊朗竞技攀岩运动员艾尔纳兹·雷卡比（Elnaz Rekabi）于周三（10月19日）回到了德黑兰。

周三上午，大批支持者聚集在德黑兰郊外的伊玛目霍梅尼国际机场，欢迎她回到伊朗。

"英雄艾尔纳兹！"他们鼓掌欢呼。

在收下一位路过者赠送的鲜花之后，雷卡比重申了她之前在Instagram上的声明--不戴头巾参加比赛"绝非故意"。她补充说，返回伊朗的旅程是按计划进行的。

她说："我们按照计划回到了伊朗。直到此刻，一切都在按计划进行。"





雷卡比周三回到德黑兰时受到了英雄般的欢迎

不戴头巾参加比赛

这位33岁的运动员上周日参加了在韩国举行的亚洲攀岩锦标赛，她没有按照伊朗政府的强制性要求佩戴头巾。

伊朗政府对女性着装有严格规定，要求女性在公共场合必须戴头巾，包括所有女运动员在海外参赛时。

雷卡比不戴头巾参赛被认为是对国内正在发生的妇女抗议运动的声援，人们对她的人身安全感到担忧。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好头巾遭道德警察逮捕后在拘留期间死亡，引发遍及伊朗全国上百个城市的抗议运动。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



"英雄"的"道歉"

根据国际攀岩运动联合会（IFSC）提供的信息，雷卡比在第一项攀岩比赛中戴着头巾，但在接下来的比赛中改为只系束发带。

雷卡比的举动引发广泛关注，她在社交媒体上被支持者们誉为"英雄"，并在她的照片上贴抗议口号"女人，生命，自由"。

她后来在Instagram上发文对让人"担忧"表示遗憾。她说，自己未戴头巾参赛出于"无意"。

"我首先为我引起的所有担忧而道歉。"她说，由于活动日程紧迫，"我的头巾无意中成了问题"。

住在伦敦的伊朗裔女权活动家Negin Shiraghaiei告诉德国之声，雷卡比的声明受到伊朗当局的胁迫。她说："这是受到胁迫而做的。"

一本关于伊朗"绿色运动"的书的作者卡里米（Maral Karimi）指出，"当局还传唤并逮捕了她的哥哥，这只能被认为是劫持人质。"卡里米告诉德国之声，伊朗当局这样做是为了胁迫雷卡比返回伊朗。

伊朗抗议运动仍在进行

与此同时，伊朗的抗议运动进入第五周。据维权组织称，在上个月开始的抗议活动中，有100多人遭到杀害，其中包括儿童。

这场全国抗议运动是1979年伊斯兰革命以来伊朗宗教领袖面临的最大挑战之一，抗议者要求推翻伊朗伊斯兰共和国。

（美联社、法新社、路透社）

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