霍顿与孙杨：场内以眼还眼 场外孰是孰非

（德国之声中文网）"国际泳联警告澳大利亚游泳管理机构和霍顿 "，周一（7月22日）晚，这条新闻在中国媒体热传。

周日，中国名将孙杨赢得了男子400米自由泳冠军，而在颁奖典礼上，获得亚军的澳大利亚选手霍顿拒绝登上领奖台与孙杨同台合影，引发争议。

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国际泳联周一发声明表示，在对男子400米自由泳颁奖典礼的相关情况进行分析后，决定向澳大利亚游泳运动管理机构及其运动员霍顿发送警告信，称"我们的运动员及其随行人员要明白他们有责任尊重国际泳联规定，不利用国际泳联的赛事发表个人声明或作出姿态"。

在微博等社交媒体上，大量中国网友为国际泳联的表态点赞。官媒《人民日报》也发表微评，称霍顿"不能输了比赛又输人"，表示这位澳大利亚运动员"夸张而傲慢的言行，是对对手的冒犯，也是对国际泳联的冒犯，更是对规则和道义的冒犯"。

与此同时，霍顿的Instagram 也被中国网友"攻陷"，其中不乏带有侮辱性质的中文评论、谩骂和威胁。霍顿在周二发帖称，"我非常想保护体育精神，但我也要维护我们的队伍，所以从现在起，关注点是（澳大利亚）游泳队的表现……"。

在孙杨微博下方，则是大量网友的"恭喜"和"加油"。微博上另一条热传的消息是"霍顿队友(凯尔·查默斯)主动和孙杨握手"，称"霍顿的行为是他自己的决定"，似乎暗示霍顿在游泳圈也面临孤立无援的处境。

"终于有人有所作为"

然而，事实的另一面是，在霍顿回到运动员村餐厅时，多位外国选手起立为他鼓掌。澳大利亚海豚队（游泳队）也对霍顿表示支持。主教练维尔哈伦（Jacco Verhaeren）说，自己事先并不知道霍顿要抗议，同时也称"我非常理解他"。澳大利亚泳协首席执行官拉塞尔（Leigh Russell）发官方声明称，"澳大利亚游泳队尊重霍顿在颁奖礼上的立场，理解他的挫败感"。

德国游泳运动员、德国队运动员代表海德曼（Jacob Heidtmann）周一在光州对德新社表示，"大家都很高兴，终于（针对孙杨）有所作为。……他在这里游泳，对于所有干净的运动员、所有支持干净体育的人，是一种冒犯，……一记耳光"。

在国际泳联对霍顿以及澳大利亚游泳管理机构进行警告后，德国泳协的竞技主管库席尔金（Thomas Kurschilgen）批评了国际泳联。德新社援引库尔金说，"在我看来，国际泳联目前的态度不利于一场值得信任的反兴奋剂斗争"。

不友好仍在继续

就孙杨此前针对霍顿的表态"你可以不尊重我，但你必须尊重中国"，霍顿的父亲做出回应。他对澳媒3AW radio说，霍顿的抗议并不是针对中国。"这不是针对中国，我们非常尊重中国，这是为了体系和流程能够确保这项运动的清白。"

然而在韩国光州，霍顿与孙杨之间的不愉快仍在继续。据法新社报道，在周二晨间的800米自由泳预赛热身阶段，两人在泳池边狠狠地瞪了对方。

在800米自由泳预赛中，孙杨以7分48秒12的成绩惊险晋级，霍顿则无缘该项目的决赛。800米自由泳决赛将于周三（7月24日）晚举行。

不过，400米自由泳颁奖典礼上的那一幕依旧重演：韩国当地时间周二晚，孙杨参加200米自由泳决赛、成功卫冕（霍顿没有参加该项目的比赛），并列第三的英国选手斯科特（Duncan Scott）拒绝向孙杨表示祝贺，也拒绝一起合影。

据路透社报道，斯科特当时向获得银牌的日本选手、同样获得铜牌的俄罗斯选手表示祝贺，但无视孙杨。这导致这位中国冠军现场发飙，冲着斯科特大吼。