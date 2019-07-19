霍尔木兹海峡风云突变 伊朗扣押英国油轮

德黑兰当局扣押悬挂英国旗的油轮“斯坦纳帝国”，并曾一度扣留另一艘驶经霍尔木兹海峡的油轮。“斯坦纳帝国”油轮目前在班达阿巴斯港被扣，23名船员不得离船。英国政府已经要求本国船只避免进入该海域。
（德国之声中文网）英国外相亨特周五（7月19日）通报说，伊朗当局在霍尔木兹海峡扣押了两艘油轮。这条海上战略通道正成为德黑兰与西方世界的冲突地。
亨特外交大臣指出，其中一艘油轮悬挂的是英国旗，另一艘货轮悬挂利比里亚旗帜。亨特强调，扣押行为不能令人接受。他警告说，如果这一事件不尽快获得解决，就将有"严重后果"。亨特在前往首相府参加磋商该事件的国家安全紧急会议前对记者表示 ，必须保障通航自由，所有船只都应能安全和自由驶经该地区。
英国政府周六（7月20日）发布声明，要求本国船只暂时避免经过霍尔木兹海峡。
伊朗革命卫队证实扣留了悬挂英国旗的油轮"斯坦纳帝国号"，理由是，该油轮"违反国际海事法规"。
周六，伊朗法尔斯通讯社援引一名伊朗官员报道说，该油轮涉入与当地一艘渔船有关的事件。报道称，"斯坦纳帝国号"已被带至班达阿巴斯港接受调查，全部23名船员不得离船。
"无视多次警告"
该油轮的所有人--设址瑞典的"Stena Bulk"航运公司描述了伊朗军人如何强行接管对该油轮的控制并将其引至伊朗海岸的情形。根据这一描述，该油轮是在国际水域遭到一小批身份不明者及一架直升机的劫持。该公司称，未收到有船员受伤的报告。
此前，伊朗伊尔纳新闻通讯社援引未透露姓名的军方人士报道称，"斯坦纳帝国号"在航道上违规反向行驶，并无视相关警告。该军方人士对通讯社说，"该油轮关闭通信，对革命卫队发出的多次警告置之不理，遂被扣押"。
霍尔木兹海峡是海上战略要道
另有一艘船一度被扣
多家伊朗媒体报道了另一扣押事件：一艘悬挂利比里亚旗、属于英国航运公司"Norbulk Shipping"的货轮"梅斯达尔号"（Mesdar）曾一度被拦阻，并受到违反环境规定的警告。
事件发生后，Norbulk 航运公司在一份通报中称，与该船的"通信联系已恢复稳定，船长证实卫队武装人员已离去，船只可继续其航程，所有船员安全、无恙。"
报复？
6月4日，英国曾在直布罗陀海峡附近扣押伊朗油轮"格蕾丝一号"（Grace 1）。伊朗一名高层人士随即表示将对英方采取报复行动。几天后，英国当局指控伊朗武装力量曾试图扣押一艘英国货柜船，迫使英国皇家海军舰只不得不实施干预。伊朗最高领袖哈梅内伊由此抨击英国"蛮横"，与"海盗"无异，并威胁报复。
本周四，美国宣布，摧毁了一架伊朗无人机。不过， 伊朗方面否认有无人机损失。
美国向沙特增派驻军
沙特国家通讯社周五晚些时候报道说，作为对伊朗新近动作的反应，沙特国王萨尔曼已同意美军驻扎沙特、确保地区安全的计划 。
据美联社报道，美方或将派遣超过500人的部队，以及战机和防空导弹。报道称， 部分军人已抵沙特首都利雅得近郊的苏尔坦亲王空军基地。
沙特国防大臣的一名发言人对沙特国家通讯社表示，国王的这一决定旨在"增进合作，捍卫地区安全、稳定与和平"。这名发言人指出，相关计划已磋商数星期，并非对新近的扣留船只事件作出的反应。不过，美国总统特朗普周五表示，美国将和英国磋商船只遭扣押事件。他表示，相关事件只是证实了他对伊朗的看法："制造麻烦，只是制造麻烦"。
凝炼/石涛（美联社、德新社）
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