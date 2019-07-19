霍尔木兹海峡风云突变 伊朗扣押英国油轮

（德国之声中文网）英国外相亨特周五（7月19日）通报说，伊朗当局在霍尔木兹海峡扣押了两艘油轮。这条海上战略通道正成为德黑兰与西方世界的冲突地。

亨特外交大臣指出，其中一艘油轮悬挂的是英国旗，另一艘货轮悬挂利比里亚旗帜。亨特强调，扣押行为不能令人接受。他警告说，如果这一事件不尽快获得解决，就将有"严重后果"。亨特在前往首相府参加磋商该事件的国家安全紧急会议前对记者表示 ，必须保障通航自由，所有船只都应能安全和自由驶经该地区。

英国政府周六（7月20日）发布声明，要求本国船只暂时避免经过霍尔木兹海峡。

伊朗革命卫队证实扣留了悬挂英国旗的油轮"斯坦纳帝国号"，理由是，该油轮"违反国际海事法规"。

周六，伊朗法尔斯通讯社援引一名伊朗官员报道说，该油轮涉入与当地一艘渔船有关的事件。报道称，"斯坦纳帝国号"已被带至班达阿巴斯港接受调查，全部23名船员不得离船。

"无视多次警告"

该油轮的所有人--设址瑞典的"Stena Bulk"航运公司描述了伊朗军人如何强行接管对该油轮的控制并将其引至伊朗海岸的情形。根据这一描述，该油轮是在国际水域遭到一小批身份不明者及一架直升机的劫持。该公司称，未收到有船员受伤的报告。

此前，伊朗伊尔纳新闻通讯社援引未透露姓名的军方人士报道称，"斯坦纳帝国号"在航道上违规反向行驶，并无视相关警告。该军方人士对通讯社说，"该油轮关闭通信，对革命卫队发出的多次警告置之不理，遂被扣押"。

霍尔木兹海峡是海上战略要道

另有一艘船一度被扣

多家伊朗媒体报道了另一扣押事件：一艘悬挂利比里亚旗、属于英国航运公司"Norbulk Shipping"的货轮"梅斯达尔号"（Mesdar）曾一度被拦阻，并受到违反环境规定的警告。

事件发生后，Norbulk 航运公司在一份通报中称，与该船的"通信联系已恢复稳定，船长证实卫队武装人员已离去，船只可继续其航程，所有船员安全、无恙。"

报复？

6月4日，英国曾在直布罗陀海峡附近扣押伊朗油轮"格蕾丝一号"（Grace 1）。伊朗一名高层人士随即表示将对英方采取报复行动。几天后，英国当局指控伊朗武装力量曾试图扣押一艘英国货柜船，迫使英国皇家海军舰只不得不实施干预。伊朗最高领袖哈梅内伊由此抨击英国"蛮横"，与"海盗"无异，并威胁报复。

本周四，美国宣布，摧毁了一架伊朗无人机。不过， 伊朗方面否认有无人机损失。

美国向沙特增派驻军

沙特国家通讯社周五晚些时候报道说，作为对伊朗新近动作的反应，沙特国王萨尔曼已同意美军驻扎沙特、确保地区安全的计划 。

据美联社报道，美方或将派遣超过500人的部队，以及战机和防空导弹。报道称， 部分军人已抵沙特首都利雅得近郊的苏尔坦亲王空军基地。

沙特国防大臣的一名发言人对沙特国家通讯社表示，国王的这一决定旨在"增进合作，捍卫地区安全、稳定与和平"。这名发言人指出，相关计划已磋商数星期，并非对新近的扣留船只事件作出的反应。不过，美国总统特朗普周五表示，美国将和英国磋商船只遭扣押事件。他表示，相关事件只是证实了他对伊朗的看法："制造麻烦，只是制造麻烦"。

40年前的伊朗伊斯兰革命 “我没有感觉” 1979年2月1日，霍梅尼乘坐法国航空公司的客机结束流亡生涯，回到久别的德黑兰。一名记者问他“现在什么感觉”，霍梅尼答道：“我没有感觉”。情感属于世俗范畴，而霍梅尼是真主的使者。

40年前的伊朗伊斯兰革命 百万民众切盼霍梅尼 1978年12月10日、11日两天里，估计有600万至900万人在伊朗各大城市走上街头，这些抗议活动基本上是和平的，而同年9月8日举行的抗议活动期间则发生了流血镇压。以巴列维国王为首的政府清楚，政权被推翻已是指日可待，毋庸置疑，将取代自己的将是宗教领袖霍梅尼。

40年前的伊朗伊斯兰革命 伊朗妇女欢迎霍梅尼 还在流亡期间，霍梅尼对伊朗国王为解放妇女颁发的新政发动抨击。新政包括，1963年伊朗妇女获得了普选权。即便如此，大部分伊朗妇女热切盼望霍梅尼回归，希望伊朗君主制就此终结。

40年前的伊朗伊斯兰革命 从古代寻找合法性 1971年伊朗国王和王后在波斯古都波斯波利斯（Persepolis）举行盛大庆典，纪念2500年前诞生的波斯帝国。许多国家元首均到场庆贺。霍梅尼也从流亡地发来“贺电”，称伊朗现行的君主制“残忍、邪恶，同伊斯兰教义背道而驰”。

40年前的伊朗伊斯兰革命 流亡异地，客死他乡 这是巴列维国王和王后1979年6月在流亡地墨西哥库埃纳瓦卡市（Cuerna Vaca）。在伊朗伊斯兰革命的浪潮中，巴列维国王不得不在当年1月16日率王室逃离德黑兰，次年7月27日，因癌症不治死于埃及开罗市。

40年前的伊朗伊斯兰革命 军队投入革命 1979年1月，伊朗首都德黑兰的街道上，伊朗士兵同平民相互问候。士兵手持象征和平的丁香花迎接和平。2月11日，伊朗军队宣布保持中立。尽管如此，2月与4月间，革命法庭仍然将数名将军判处死刑。

40年前的伊朗伊斯兰革命 在中央墓地发表全国讲话 霍梅尼返回伊朗后，立即宣布迄今的君主制、伊朗政府以及议会为非法。他说，“我将任命一个新政府。我这样做，基于这个民族对我的信任。”伊朗研究学者认为，在1979年年初，霍梅尼的这番话并非自欺欺人，而是当时的现实。

40年前的伊朗伊斯兰革命 革命中的自由派 巴扎甘（Mehdi Bazargan，1908-1995）自上世纪三十年代起就参加反对派运动同巴列维王朝做斗争，因此曾遭到多年的监禁。霍梅尼任命巴扎甘为政府第一总理，但后者却批评霍梅尼，称其是“戴头巾的君主”。巴扎甘在总理的位置上只坐了9个月。

40年前的伊朗伊斯兰革命 伊朗大学生占领美国使馆巩固霍梅尼的地位 1979年11月，伊朗激进大学生占领了美国驻德黑兰大使馆，并将使馆人员扣留作为人质。这一行动前有传言说，美国将保护巴列维国王重返伊朗。霍梅尼巧妙利用这一革命声势，将新宪法的批评者称为“美国的盟友”给予打压。作为宗教最高领袖，霍梅尼也是伊朗宪法制定的最高决定者。

40年前的伊朗伊斯兰革命 哈梅内伊 - 一个僵化制度的维护者 1989年，哈梅内伊（Ali Chamenei）被专家委员会推举为霍梅尼的继承者，直到今天，哈梅内伊的地位凌驾于所有机构之上。现年79岁的他并没有前任霍梅尼的特殊魅力，但他却忠实代表了强硬派的保守立场：拒绝任何制度性改革，毫不留情地镇压反对派人士。 作者: Hans Spross



凝炼/石涛（美联社、德新社）