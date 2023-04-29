 霍华德称台湾为“国家”惹怒中国网民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2023

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新闻广角

霍华德称台湾为“国家”惹怒中国网民

前美国NBA球星霍华德近日与台湾副总统赖清德合拍宣传短片，片中他称台湾为“国家”引起中国网民不满，“霍华德台独”迅速登上微博热搜。霍华德周五为其言论道歉，解释“country”并不一定指国家，但中国网民并不买账。

前美国NBA球星“魔兽”霍华德（Dwight Howard）

前美国NBA球星“魔兽”霍华德（Dwight Howard）

（德国之声中文网）前美国NBA球星“魔兽”霍华德（Dwight Howard）近日与台湾副总统赖清德合拍“来去总统府住一晚”的广告。在这支5月10日推出的短片中，霍华德表示自从来到台湾后，对“这个国家”有了全新的认识，赖清德则称“台湾是个自由的国家”，引起中国网民不满。

短片播出后，“#霍华德台独”迅速登上微博热搜，中国网民批评霍华德与“台独分子赖清德”合拍短片及称台湾为“国家”的行为是“毫无底线地支持台独”，要求霍华德道歉，也有人扬言封杀。


在霍华德的微博账号@DwightHoward最近的一篇生日动态下，周四（5月11日）涌入大批中国网民留言，称“台湾是中国不可分割的一部分”、“台湾省是中国的一个省”、“原则问题不可原谅”等。

霍华德：“country”不一定指国家

对于中国网民的批评，霍华德周五表示歉意。霍华德称伤害人并非他的本意，“country”一词指的不一定是“国家”，有时从一个地方到另一个地方，也会称“country”，这是他们说话的方式，可能造成沟通误会。

霍华德说：“我不是政治家，我无意被牵扯进任何政治。” 但他也表示自己有言论自由，而且不想伤害人，自己曾经到过中国各地，尊重中国人，也尊重台湾人。

中央社引述霍华德称，大家都生活在这个星球上，他平等对待每一个人，爱每一个人、尊重每一个人，接下来也会继续秉持这样的理念。

但中国网民对霍华德的解释显然并不买账。有网民指出，霍华德与赖清德“一唱一和”，剧本肯定早已写好，“说是口误，有人信吗？”；也有人批评他“揣着明白装糊涂”。但也有网民缓颊称，即使霍华德说的“country”确实是指国家，但“扩展到‘台独’还是有歧义”。

霍华德是前美国NBA知名球员，曾效力洛杉矶湖人队、休士顿火箭、亚特兰大老鹰等球队。2022年底加盟台湾T1联盟桃园永丰云豹。

霍华德2022年底加盟台湾T1联盟桃园永丰云豹

霍华德2022年底加盟台湾T1联盟桃园永丰云豹

赖清德：台湾已是主权独立国家

被中方视为“台独”分子的台湾副总统、民进党主席赖清德4月12日正式获得民进党提名参选2024总统大选。他在记者会上曾表示，台湾有土地、有人民，并且定期改选各级政府，事实上已经是主权独立国家，不必另外宣布独立。他也强调，中华民国与中华人民共和国互不隶属，中华民国台湾的前途必须由2300万人民决定。

对此，国台办发言人朱凤莲在4月26日的例行新闻发布会上回应称，“台湾是中国的一部分。尽管海峡两岸尚未统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，也不可能改变。台湾不是也永远不可能成为一个‘主权独立国家’”。

朱凤莲还批评台湾执政党民进党“顽固坚持‘台独’立场，持续勾连外部势力进行谋‘独’挑衅，是造成当前台海局势紧张动荡的根源”。

（综合报道）

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