霍克还是希特勒？一次不欢而散的采访

（德国之声中文网）德国电视二台（ZDF）在网页上发布了于上周三进行的这段访谈的视频。从一开始，记者的提问就始终围绕霍克（Björn Höcke）的"纳粹语言"这个问题。在采访进行到预定时间三分之二的时候，霍克的媒体发言人打断了对话，称记者提问不当，要求从头再来一遍，遭到拒绝后中断采访。

访问霍克的是电视二台的政论节目"直击柏林"（Berlin Direkt）。记者一上来就给霍克展示了一段视频：记者向多名选项党的联邦议员读了两段摘自霍克访谈录的文字。其中有这样的语句："一旦历史的转折点到来，我们德国人不会犹豫，我们会把现代的垃圾堆清除干净。""对一个能抚平民族伤痛、克服撕裂、重整秩序的历史性人物的渴望，是深深植根在德国人心灵中的。"

记者接着问选项党议员：这是《我的奋斗》（希特勒自传）里的话还是霍克说的？议员们纷纷面露难色，多数人表示自己既没读过《我的奋斗》，也不熟悉霍克的所有言论，因此无法回答。潜台词就是：都有可能。一位议员就第二句引言表示，无论是谁说的，自己都"不喜欢"。更有一位议员甚至对第一句话说："大概是《我的奋斗》吧"。

纳粹语言？

霍克对这个"下马威"不以为然。他认为所谓"纳粹语言"，并无统一的定义，并批评一些人只知道"拿着记号笔到处圈点哪些字眼是不能说的"。他反驳说，像"生存空间"（Lebensraum，被普遍认为带有浓重的纳粹意识形态色彩，旨在为领土扩张作铺垫--编者注）这样的说法本没有附带价值观，并没有理由成为禁忌。

同选项党其他政治家一样，霍克在采访中批评德国社会和媒体的"政治正确"态度，是对言论自由的钳制，有害于民主政治。

记者对霍克依旧不依不饶，一再追问"连您的同党同僚都分辨不出您同希特勒的区别，这说明了什么？"这显然让霍克有些不耐烦。在进行到大约10分钟左右的时候，霍克的新闻发言人对记者表示"这样不行，您的提问让霍克先生很激动，这样的镜头不适于播出"。他提议采访重来一遍，并指出问题与事先沟通时的说法有出入。

记者拒绝"重演一遍"，表示自己从业多年，这样的要求还从未遇到过，也不会接受。霍克和他的新闻发言人则表示采访不能继续，同时抱怨"提问违反事先约定"，他们本以为会谈到图林根州议会精选、选项党的政治纲领等问题。之后又指责记者"来者不善"，"不像采访，而像审问"。

“后果严重”

在双方明确采访中断后，霍克对记者说："我告诉您，这将有严重的后果。"他还感叹政治家，特别是选项党的政治家和记者已经"无法相互信任地对话"。记者再问，后果是什么意思，霍克回答道："或许我将成为这个国家一个有意思的政治人物，不是吗？"

电视二台没有理会霍克的新闻发言人提出的不愿公开采访视频的要求，周日在网上发布了完整视频。德国记者协会（DJV）主席余博阿尔（Frank Überall）当天晚上发布声明表示，支持电视二台记者不妥协的做法。他说，霍克的做法再次凸显了选项党对批评性记者及新闻自由的负面态度。

霍克（Björn Höcke）是德国选项党图林根州的发言人，也是该州今年10月将举行的议会选举的州长候选人。在选项党内的权利斗争中，霍克所代表的极端民族主义派系今年以来势力渐增。该党联邦理事会2017年的一份评估中甚至曾指出，霍克的一些言论"与国家社会主义（即纳粹）话语一脉相承"。