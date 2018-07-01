 “霉霉”大胜全美音乐奖 为民主党拉票 | 文化经纬 | DW | 10.10.2018

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“霉霉”大胜全美音乐奖 为民主党拉票

歌手泰勒·斯威夫特捧得全美音乐奖年度艺人大奖，并呼吁粉丝为11月国会选举投票。她公开支持家乡田纳西州的民主党候选人。特朗普回应：对她歌曲的喜爱程度减少25%。

2018 American Music Awards Taylor Swift (Reuters/M. Anzuoni)

站在2018全美音乐大奖的领奖台上

（德国之声中文网）洛杉矶的颁奖晚会每次都是明星云集亮相之地。美国流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）捧得年度艺人大奖，击败Drake， Imagine Dragons， Post Malone和Ed Sheeran。此外，斯威夫特还将最佳流行/摇滚专辑（其专辑名为Repution）以及最佳年度巡演奖杯收入囊中。

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据《福布斯》杂志报道， 年仅26岁的泰勒·斯威夫特成世界上最赚钱名人，仅去年一年的收入就达1.7亿美元。对于“霉霉”的强大市场号召力，其他诸多歌手、演员和球星都只能望尘兴叹。 (12.07.2016)

今年参与美国国会11月中期竞选的女性人数创历史新高。不过，数量并不等同于胜选机率。现届国会中只有五分之一是女性。未来会出现更多女性面孔吗？ (05.09.2018)

奥巴马确实开始进行干预了。他利用一次颁奖典礼的机会，阐述了他对其继任特朗普（Donald Trump ）政策的看法。同时，他也在为中期选举做竞选准备。届时美国公民将选举众议院议员以及三分之一的参议员。 (10.09.2018)

在此之际，28岁的斯威夫特在社交媒体上呼吁粉丝们去投票。11月6日是美国国会选举。斯威夫特表态支持她的家乡田纳西州的民主党候选人布雷德森（Phil Bredesen）。她的这一"投票推荐"在白宫引发反响。斯威夫特公开批评共和党候选人布莱克伯恩（Marscha Blackburn）。美国总统特朗普回应说：他对斯威夫特的歌曲喜欢程度"减少了25%"。

斯威夫特在社交媒体写道："过去我没有公开表达自己的政治观点。但由于过去两年我自己的生活以及世界上发生的各种事件，我现在想法大为不同。"斯威夫特的呼吁已经带来选民登记人数的激增。在她发帖后24小时内，超过65000人登记选举，其中包括很多新选民。Vote.org网站称，这是今年选民登记人数第二多的一天。在11月的国会选举中，众议院全部议席以及参议院的三分之一议席将重新分配。

古巴裔美国歌手卡米拉·卡贝优（Camilla Cabello）凭借一曲Havanna夺得最佳流行/摇滚单曲奖，此外，她还当选年度新人。

全美音乐奖自1973年开始颁发。提名是基于歌手的专辑销售量。粉丝们在线投票决定赢家。

苗子/李鱼（德新社、推特）

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