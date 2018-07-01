“霉霉”大胜全美音乐奖 为民主党拉票

（德国之声中文网）洛杉矶的颁奖晚会每次都是明星云集亮相之地。美国流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）捧得年度艺人大奖，击败Drake， Imagine Dragons， Post Malone和Ed Sheeran。此外，斯威夫特还将最佳流行/摇滚专辑（其专辑名为Repution）以及最佳年度巡演奖杯收入囊中。

在此之际，28岁的斯威夫特在社交媒体上呼吁粉丝们去投票。11月6日是美国国会选举。斯威夫特表态支持她的家乡田纳西州的民主党候选人布雷德森（Phil Bredesen）。她的这一"投票推荐"在白宫引发反响。斯威夫特公开批评共和党候选人布莱克伯恩（Marscha Blackburn）。美国总统特朗普回应说：他对斯威夫特的歌曲喜欢程度"减少了25%"。

斯威夫特在社交媒体写道："过去我没有公开表达自己的政治观点。但由于过去两年我自己的生活以及世界上发生的各种事件，我现在想法大为不同。"斯威夫特的呼吁已经带来选民登记人数的激增。在她发帖后24小时内，超过65000人登记选举，其中包括很多新选民。Vote.org网站称，这是今年选民登记人数第二多的一天。在11月的国会选举中，众议院全部议席以及参议院的三分之一议席将重新分配。

古巴裔美国歌手卡米拉·卡贝优（Camilla Cabello）凭借一曲Havanna夺得最佳流行/摇滚单曲奖，此外，她还当选年度新人。

全美音乐奖自1973年开始颁发。提名是基于歌手的专辑销售量。粉丝们在线投票决定赢家。

苗子/李鱼（德新社、推特）