 震惊德国：警察拦车检查遭枪杀 嫌疑人被捕 | 德国新闻 | DW | 01.02.2022

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德国新闻

震惊德国：警察拦车检查遭枪杀 嫌疑人被捕

两名警察周一凌晨在德国莱法州被枪杀的消息引起举国震惊。当天警方就逮捕了两名嫌疑人。有报道称嫌疑人车上载有野物，对此警方暂且无法证实。

Mayweilerhof | Zwei tote Polizisten in Kusel

（德国之声中文网）周一（1月31日）凌晨在德国西部莱茵兰-普法尔茨州，一名24岁的实习女警察和一名29岁的男性警官在执行交通检查过程中被枪击身亡。

凶案发生在库泽尔县（Kusel）一条乡间公路上， 两名警察当时在执行例行巡逻。记录显示，4点20分，警车在公路边停下，对一辆汽车实施交通检查。有报道称，警员向值班同事报告，车子后备箱里发现了野生动物。

突然，枪声响起，一名警察通过步话机说：“他们开枪了！”，联络随即中断。等到增援警车和救护车到达事发现场时，女警员已经死亡，男警官稍后也伤重不治。凶手则已驾车逃逸。

在德国，警察在例行执勤时遭致命暴力袭击十分罕见，因此这一事件受到极大关注。莱法州州长、德国内政部长和总理肖尔茨都对这一血腥事件表示震惊。肖尔茨发推说，德国的警察“每一天都冒着生命危险，保护我们的公民”。

Sulzbach - Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle getötet - Festnahmen

警方在萨尔州搜查嫌疑人住所

在案发现场发现了一名嫌疑人的身份证件，说明被害警察之前可能检查了驾车人证件。警方立即对这名38岁男子展开了通缉。这名男子通过一名律师向警方自首后，于当天在临近的萨尔州的苏尔茨巴赫（Sulzbach）被逮捕。

警方稍后在同一地点逮捕了另一名32岁的男性嫌疑人。两名嫌疑人都是德国人。警方发言人称，有关在嫌犯车内发现涉嫌偷猎的野生动物的说法，目前尚无法证实。

据《明镜在线》报道，涉嫌开枪的嫌疑人--38岁的Andreas S.是一家面包房的店主，2020年因财务问题，面包房一度申请破产。此外他还在当地经营野味生意。

周一，警方还在苏尔茨巴赫搜查了两处住所。据《明镜》报道，嫌疑人S带有枪击弹孔的汽车就停在其中一处房屋外。警察在住所内发现了枪支。S周二被移送接受羁押法官的询问。目前，行凶者的作案动机和背景尚不清楚。

 

（德新社、法新社、明镜）

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例行检查时 两名德国警察遭枪杀

在莱茵兰-普法尔茨州(Rheinland-Pfalz) ，两名警员在例行交通检查过程中遭不明身份者枪击死亡。事件背景完全不清楚。当局正全力寻捕凶手。  

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例行检查时 两名德国警察遭枪杀 31.01.2022

在莱茵兰-普法尔茨州(Rheinland-Pfalz) ，两名警员在例行交通检查过程中遭不明身份者枪击死亡。事件背景完全不清楚。当局正全力寻捕凶手。

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