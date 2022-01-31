震惊德国：警察拦车检查遭枪杀 嫌疑人被捕

（德国之声中文网）周一（1月31日）凌晨在德国西部莱茵兰-普法尔茨州，一名24岁的实习女警察和一名29岁的男性警官在执行交通检查过程中被枪击身亡。

凶案发生在库泽尔县（Kusel）一条乡间公路上， 两名警察当时在执行例行巡逻。记录显示，4点20分，警车在公路边停下，对一辆汽车实施交通检查。有报道称，警员向值班同事报告，车子后备箱里发现了野生动物。

突然，枪声响起，一名警察通过步话机说：“他们开枪了！”，联络随即中断。等到增援警车和救护车到达事发现场时，女警员已经死亡，男警官稍后也伤重不治。凶手则已驾车逃逸。

在德国，警察在例行执勤时遭致命暴力袭击十分罕见，因此这一事件受到极大关注。莱法州州长、德国内政部长和总理肖尔茨都对这一血腥事件表示震惊。肖尔茨发推说，德国的警察“每一天都冒着生命危险，保护我们的公民”。

警方在萨尔州搜查嫌疑人住所

在案发现场发现了一名嫌疑人的身份证件，说明被害警察之前可能检查了驾车人证件。警方立即对这名38岁男子展开了通缉。这名男子通过一名律师向警方自首后，于当天在临近的萨尔州的苏尔茨巴赫（Sulzbach）被逮捕。

警方稍后在同一地点逮捕了另一名32岁的男性嫌疑人。两名嫌疑人都是德国人。警方发言人称，有关在嫌犯车内发现涉嫌偷猎的野生动物的说法，目前尚无法证实。

据《明镜在线》报道，涉嫌开枪的嫌疑人--38岁的Andreas S.是一家面包房的店主，2020年因财务问题，面包房一度申请破产。此外他还在当地经营野味生意。

周一，警方还在苏尔茨巴赫搜查了两处住所。据《明镜》报道，嫌疑人S带有枪击弹孔的汽车就停在其中一处房屋外。警察在住所内发现了枪支。S周二被移送接受羁押法官的询问。目前，行凶者的作案动机和背景尚不清楚。

（德新社、法新社、明镜）

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