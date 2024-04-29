震惊德国的“帝国公民”谋反案开审

一年多前，德国警方破获了以一名贵族为首的一个右翼极端团体，自称“帝国公民”的该组织因涉嫌计划攻击德国议会和政府要员、发动暴力政变被控叛国罪。本周一，首个案件开庭审理。

（德国之声中文网）这将无异于一场政变——贵族头衔为“亨利十三世罗伊斯王子”（Heinrich XIII. Prinz Reuß）为首的一个组织据信计划冲击德国联邦议院并劫持议员。他们最重要的目标是联邦总理肖尔茨、外交部长贝尔博克和最大反对党主席默尔茨。

2022年12月7日，德国警方对右翼恐怖组织“爱国联盟”成员进行了一场全德范围的大搜捕，逮捕了包括罗伊斯在内的共25人。警方还起获了382支枪支、15万发子弹。据估计，该组织约有200名成员，属于范围更大的“帝国公民” 运动。此后还有进一步的搜查和逮捕，最近一次在2023年11月。

本周一（4月29日），围绕这一震惊德国的事件的第一宗案件在斯图加特高等地方法院开庭审理。之后，还将有两宗案件分别在法兰克福和慕尼黑开审。

假想“帝国元首”罗伊斯2022年12月被捕 图像来源: Boris Roessler/dpa/picture alliance

该案核心人物是现年72岁的罗伊斯王子，他是法兰克福的一名地产中介商。按照策反计划，政变者夺权后，这位贵族后裔将成为新的国家元首。他们相信，自己的计划得到其他秘密团体的支持和策应，后者的成员包括政府、军队和情报机构的人员。

以罗伊斯为首的政变团伙设想的计划包括，由他们在军方的支持者驾驶联邦国防军直升机参与哗变，计划甚至还包括武力接管德国军火制造商Heckler & Koch公司。

本周开庭的案件中，被告被控以参加恐怖主义组织以及策划叛国的罪名。全部三宗案件的审理将是一个耗时漫长的过程，其中所谓“帝国公民”的意识形态将是一个关键因素。

何为“帝国公民”？

在“帝国公民” （Reichsbürger）的眼中，德意志联邦共和国不是一个有合法地位的自主国家，而是仍在二战胜利者西方同盟国“占领”下。他们也不承认德国现有边界，而是认可1937年德意志帝国时期的边界。他们甚至自行印制签发了"帝国护照"和"驾照"。

“帝国公民”自制的护照 图像来源: Picture-Alliance/dpa/P. Seeger

而罗伊斯和他的追随者深信，目前统治德国的是一个被黑暗力量操控的“深层国家”（ deep State），其目的之一是杀戮儿童。一个令人发指的阴谋论是：2021年夏季德国西部阿尔河谷（Ahrtal）发生的洪水灾害是当权者试图掩盖其在位于该河谷的冷战时期地下掩体杀死数百名儿童的罪证。

检方认为，“爱国联盟”企图以暴力夺取政权，并打算与美、英、法、俄这些二战同盟国签订一个新的和平条约。他们为此所做的准备包括，组织射击训练、窥探联邦议院的内部空间布局等。

本案另一名被告是极右翼选项党（AfD）的前联邦议员、曾任法官的马尔萨克-文克曼（Birgit Malsack-Winkemann），她在“帝国”内阁中设定的职位是司法部长。马尔萨克-文克曼将与罗伊斯一同在法兰克福出庭受审。

前AfD议员、法官马尔萨克-文克曼 图像来源: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

安全部门估，德国境内“帝国公民”的成员人数在2万左右，其中约2300人具有暴力倾向。他们的共同点是抗拒民主、倾向君主制、认同排外和反犹主义。部分“帝国公民”公开发出暴力威胁甚至付诸行动，例如有人曾威胁要绑架德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）。

记者、作家金斯伯格（Tobias Ginsburg）曾用8个月时间深入“帝国公民”地下圈子调查。他在2023年3月对德国之声表示，“帝国公民”不是一个整齐划一的运动，也不是一种自成一体的极端主义形态，而更多是一种深深植根于德国历史和纳粹主义传统的阴谋论的拥趸者。不过，这个极端右翼群体成员的一个共同点是，追求“一个同质的社会，没有与他们不同的人，没有外来者”。

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