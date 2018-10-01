需求减弱 中国制造业PMI跌至两年最低

（德国之声中文网）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2018年10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月下降0.6个百分点。在这个统计量度中，超过50%则显示生产经营活动有所扩张。

出口订单在减少，但最大的影响来自国内需求下降。自从去年政府加强贷款控制以防止债务膨胀危机以来，中国汽车和房地产销售都明显下跌。

国务院发展研究中心研究员张立群在关于PMI发布的一项声明中说，"短期下行的经济压力相对增大。"花旗集团经济学家则在一份报告中说，北京需要通过减税、放松贷款控制和其他手段来增强中国私营经济的信心。

自7月份开始，美国总统特朗普从中国技术政策着手，拉开这场漫长的贸易战的序幕。出人意料地，中国对美国的出口贸易不降反升。部分原因在于，出口商抢着在关税提高之前急下订单。但是，高附加值产品如工厂、医药行业设备的制造商也表现出对于美国市场份额的信心，即便他们将付出更高代价。

中国国家统计局以及物流业联合会的数据显示，新订单指数为50.8%，比上月下降1.2个百分点。新出口订单指数为46.9%，比上月下降1.1个百分点。

该统计报告没有给出美国对中国产品需求的详细数据，但是自从特朗普开打贸易战以来，中国对美国的出口数字每月上升至少13个百分点。花旗集团经济学家报告说，如果公司为避免更高关税将供应链移出中国，贸易战的影响才可能进一步坐实。

随着中国领导人企图将经济发展动力从出口与投资导向转变为国内消费的持续增长需求，中国12万亿美元的庞大经济体已经出现降温。

截止到9月末，第三个季度的经济增速已经从前一个季节的6.7%下滑到6.5%。从2009年全球债务危机以来，这是中国最慢的经济增速。

由于相对强有力的经济实力，北京拒绝改变"中国制造2025"战略--它因为确定国家导向的人工智能及其他技术领域的领先发展而广受批评。美国、欧洲和其他贸易伙伴认为，这些战略计划违背了中国开放市场的义务。

国际货币基金组织和其他经济预测分析家估计，中国今年的经济增长将从2017年的6.8%下降到6.5%。

去年以来，北京加强贷款控制以防范债务危机。但是，经济下行趋势将可能中止这项政策。北京当局不得不放宽信贷，并推进政府公共工程建设。

Evans-Pritchard认为，此类政策支持将缓降经济下行的压力。他说，北京需要放松信贷控制并推进消费，"为经济增长打个底"。

张平/苗子（美联社）