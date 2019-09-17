 雾霾笼罩京城 阅兵式会现蓝天？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2019

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时政风云

雾霾笼罩京城 阅兵式会现蓝天？

旨在彰显国威的70周年大阅兵即将上演，严重的雾霾却不期而至。北京的“阅兵蓝保卫战”会“输”在最后一刻？还是气象局会有高招？

China Militärparade in Peking 70. Jahrestag Ende 2. Weltkrieg (picture-alliance/dpa/A. Wong)

2015年9月3日，蓝天映衬下的阅兵式

（德国之声中文网）国庆日前一天的北京继续笼罩在雾霾中。据北京各监控站的数据，当天多地PM2.5数值超过或接近160，天坛附近监控站上午11时测量的数据甚至高达180。这一波雾霾始于上周四。气象部门于上周五（9月27日）发布了入秋后第一个"橙色预警"。由于能见度低，北京及周边11条高速公路一度完全或部分关闭，从北京首都国际机场起飞的许多航班被取消或延迟。

按照世界卫生组织（WHO）的建议，PM2.5的安全标准为24小时平均浓度为25微克/立方米或更低，中国提出的国家标准为35微克/立方米。专家们认为，PM2.5能对人体肺部或呼吸系统，心血管系统造成损害，增加早死率以及罹患癌症的风险。

除去上述健康风险，雾霾还有一个最为显而易见的负面效应--让天空变得灰蒙蒙，亮丽的蓝天不在。在官方眼里，如果重大节庆活动上阴霾一片，那是关系到"国家形象"的政治问题。

China Smog in Peking (picture-alliance/Imaginechina/Wang Xin)

雾霾深锁紫禁城（2018年10月15日）

进入新千年以来，中国各地空气质量显著恶化，北京等城市甚至上了全球污染最严重的200座城市"黑名单"。为了提升形象，中国官方多年来一直试图在全世界瞩目的"大事件"到来时降低空气污染，打造"蓝天"，以干净清洁的体面形象示人。在2014年的APEC前，以及2015年纪念抗战胜利70年的阅兵式前，官方为了打造几日蓝天采取了大量硬性措施，包括大范围内机动车限行、企业停产限产，工地停工等等。这些措施不仅涉及北京，还包括周边省市。"APEC蓝"，"阅兵蓝"等新词应运而生。据中国官媒报道，2015年为保障阅兵活动期间北京市区空气质量，中国北方七省区市采取统一强化减排措施，共计12255家燃煤锅炉、工业企业及混凝土搅拌站停产限产。

不过这一次，官方采取的强制减排措施显然小于以往的规模，没有要求大范围的工厂停产限产，而是更多依靠交通管制、小范围的工地停工以及常规预警系统。有报道称，从8月20日起，卡车禁止进入北京，9月1日前，市中心所有建筑工地停工，北京300英里范围内的工业企业被要求"自愿"控制排放或停止生产。此外，北京附近的采矿活动，特别是钻探和爆破被要求停止，任何人不得自行在北京燃放烟花。但与Apec前和2015年阅兵式前的措施相比，这些限制也只能算"小巫见大巫"。

官方此次减少强行减排措施与北京近几年治理有所成效，空气质量有所好转不无关系。其中主要措施包括压减燃煤，治理机动车排污，增加绿化面积等等。瑞士空气净化技术企业IQAir旗下的研究机构AirVisual最近公布的数据指出，今年前8个月里，北京每立方米空气中PM2.5含量的每小时读取数据平均值已经降低到42.6微克，远远低于2010年的104微克/立方米。北京看到蓝天的日子多起来了。

不过，多起来，只是代表几率增加。据北京市环境保护监测中心预测，从9月30日开始，北京市中心的空气质量将处于"不健康"的水平，预计十一期间有大量阴霾。据报道，中国副总理胡春华9月19日视察中国气象局时，要求"立足最不利的天气条件，细化实化各项应对预案，做好应对各种可能天气现象的充分准备"，"全力以赴保障庆祝活动顺利进行"。在天气条件不利的情况下，打造蓝天的压力现在似乎落到了中国气象局头上。通过科技手段局部影响天气，比如人工消雾早已是气象局常用的方法。这些方法虽然花钱不少--比如2008年北京奥运会之前，北京据称就花费了3000万美元向云中撒播催化剂--但无奈天公不作美，事到如今，花多少银子想必也在所不惜了。

  • China 1901 | Tiananmen-Platz (public domain)

    天安门广场上的阅兵式

    1901年的天安门

    作为明清皇城的正门，北京的天安门一直是皇帝颁布重要诏令的场所。此外，皇帝大婚、军队祭旗等重要仪式也在此举行。不过，现代意义上的阅兵，则要等到帝制被推翻之后。1913、1914年，时任中华明国大总统在天安门广场上举行了两次“双十阅兵”。但是之后的几十年，天安门广场上都不曾举行阅兵仪式。

  • China Peking Mao Tsetung proklamiert die Volksrepublik China (ullstein bild - TopFoto)

    天安门广场上的阅兵式

    1949年开国大典

    1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上宣布中华人民共和国成立，随后举行了盛大的阅兵仪式。这也是三十多年来，天安门广场上的首次大型阅兵活动。此后，中华人民共和国的国庆阅兵一直在这里举行。中国军队的阅兵式，之后也一直以开国大典阅兵式为蓝本，程序和内容至今没有发生大的改变。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1949 (picture-alliance/Photoshot)

    天安门广场上的阅兵式

    装备混乱 制服不统一

    开国大典时，中国内战还没有结束，解放军还处于作战状态。而且，由于当时军备落后，中共军队同时使用日制、美制、英制、苏制等各种规格的武器，甚至连军服也不统一。空中梯队因飞机数量不足，不少飞行员不得不飞行两圈。甚至还有几架飞机同时担负北京上空的警戒任务，携弹参加阅兵。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1950 (picture-alliance/Photoshot)

    天安门广场上的阅兵式

    1950年 人数最多

    40万人参加的首次国庆阅兵，至今保持着中国阅兵典礼的最大规模。图为作为阅兵先导方队的解放军空军学校以及海军学校的学员通过观礼台。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1951 (picture-alliance/Photoshot/Xinhua/L. Dong'ao)

    天安门广场上的阅兵式

    1951年 新兵种 新装备亮相

    这一年的国庆阅兵，首次出现了伞兵部队(上图)、火箭炮部队、防空兵部队等。刚刚装备部队不久的喷气式飞机也出现在天安门广场上空。民兵方队也首次加入了阅兵队伍。值得一提的是，中国军队此时正在朝鲜半岛战场上与美军为首的联合国军激战正酣。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1952 (picture-alliance/Photoshot)

    天安门广场上的阅兵式

    1952年 公安部队亮相

    武警部队的前身，公安部队在这一年的国庆阅兵中首次亮相。同样首次登场的，还有来自少数民族的民兵部队。图为参加阅兵的骑兵方队。骑兵受阅一直持续到1954年。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1953 (picture-alliance/Photoshot)

    天安门广场上的阅兵式

    1953年 朝鲜战争结束

    这一年国庆前的两个月，朝鲜停战协议签订。因此，阅兵式上，归国的志愿军受到了高度关注。而在装备方面，从苏联引进的“喀秋莎”火箭炮首次参加了阅兵。图为伞兵方队。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1957 (picture-alliance/Photoshot)

    天安门广场上的阅兵式

    1957年 阅兵人数减少

    50年代，中国一直维持着每年举行阅兵的习惯。解放军的装备水平逐渐提高，参加阅兵式的部队的机械化程度也不断上升。1957年的阅兵式，国产喷气式飞机等新型装备首次亮相，而阅兵部队总人数则显著减少，反映出了中国军队减量提质的努力。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1959 (picture-alliance/Photoshot)

    天安门广场上的阅兵式

    1959十周年国庆

    这一年的阅兵式，基本实现了受阅装备的国产化。同时，1959年对于北京政权而言，也是不平静的一年：西藏发生了起义，以十四世达赖喇嘛为首的一些西藏上层人士被迫逃亡印度。庐山会议之后，原国防部长彭德怀元帅受到了政治上的打压，只能在电视机前收看林彪检阅原本由他编排的受阅部队。

  • Chruschtschow u. Mao Peking 1959 - Khrushchev & Mao in Beijing 1959 (picture-alliance/akg-images/Russian Picture Service)

    天安门广场上的阅兵式

    中苏关系破裂前夕

    时任苏联领导人赫鲁晓夫也参加了中国十周年国庆的阅兵式，与毛泽东并排站在天安门城楼上。但是在之后不久，中苏关系就全面破裂。此后的几十年，双方一度剑拔弩张。1959年之后，中国政府出于经济、政治因素，不再每年举行国庆阅兵，只保留了天安门广场上的国庆群众游行活动。

  • BG China | Der Wandel beginnt 10 | Peking Militärparade 1984 (picture-alliance/Xinhua/Z. Hesong)

    天安门广场上的阅兵式

    1984年 改革开放之后的首次阅兵

    实施改革开放政策、经济逐步复苏五年之后，以邓小平为核心的北京当局决定恢复“五年一小庆、十年一大庆”的传统。这一年的国庆阅兵，也是二十多年来的首次。阅兵式上，出现了包括战略导弹在内的大量中国自主研发的新型军事装备，引发了国内外的高度关注。

  • Peking 1989 Studentenproteste Pro Demokratie Mann vor Panzer (picture alliance/dpa)

    天安门广场上的阅兵式

    1989年 坦克提前上街

    按照“十年一大庆”的说法，1989年本应该举行40周年国庆阅兵式。但是，由于当年发生了“六四”事件，计划中的阅兵仪式遭到取消，只是在人民大会堂举行“首都各界庆祝中华人民共和国成立40周年大会”。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 1999 (picture-alliance/dpa/epa/AFP/Goh)

    天安门广场上的阅兵式

    1999年 江泽民检阅部队

    因此，下一次的国庆阅兵一直等到了1999年。50周年国庆阅兵式，与35周年时相似，重点展示中国军力增强的成果，包括空中加油机、洲际导弹等新型装备首次亮相。

  • Bildergalerie China Militärparade zum Nationalfeiertag 2009 (picture-alliance/dpa/EPA/O. Weiken)

    天安门广场上的阅兵式

    2009年 六十大庆

    这一年的阅兵式，由时任中共总书记、中国国家主席胡锦涛检阅。中国军队再次集中展现十年内所取得的军事改革成就，新型战略导弹、预警机等装备首次在阅兵式上为公众所知。

  • Staatskarosse (picture-alliance/AP Images/N. H. Guan)

    天安门广场上的阅兵式

    2015年 阅兵不一定要等国庆

    2015年9月3日，中国以纪念抗日战争胜利70周年的名义，举行了史上首次不在国庆日举行的天安门广场阅兵，新一代中共领导核心习近平首次以首长身份检阅军队。这次阅兵规模虽然不大，但是却展示了大量新型装备。同时，俄罗斯、蒙古、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦也派兵参加了此次阅兵。


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