 電詐案「豬仔」返國獲罪 家屬乞求中國公安重審 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2024

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时政风云

電詐案「豬仔」返國獲罪 家屬乞求中國公安重審

遭到誘拐、被迫在緬甸從事詐騙工作的中國人，在好不容易重返家園後卻可能因罪入獄，從受害者變成加害者。這背後的原因是什麼？DW採訪倖存者母親及救援志工，一窺在中國當前執法體制之下，這些家庭的無奈和無助。

在緬甸詐騙園區內，每個詐騙人員都將遭到嚴格監控，被要求在社交平台上與陌生人建立信任、進行投資詐騙。

在緬甸詐騙園區內，每個詐騙人員都將遭到嚴格監控，被要求在社交平台上與陌生人建立信任、進行投資詐騙。

（德國之聲中文網）去年10月2日，在中國雲南省一家邊境派出所前，王媽媽見到了剛從緬甸詐騙園區被解救回國的大兒子。時隔短短一年，她竟認不出對方。眼前這位29歲的青年，臉色蒼白、骨瘦嶙峋，走路還彎腰駝背，因為只要伸直腰桿，後背及肋骨就會隱隱作痛。原本約有75公斤的他，當時目測只剩不到50公斤。

「他在那邊（園區）被打得遍體鱗傷⋯⋯民警把他帶出來的那一刻，我抱著他在派出所門口放聲大哭。」育有二子的王媽媽告訴DW，2022年7月，大兒子為了替她籌手術費、受到海外高薪工作利誘，被販運至緬北從事電信詐騙；半年後，年僅22歲的小兒子為了救哥哥，在直播平台上誤信了假扮成救援志工的人蛇集團，也被賣到緬甸電詐園區，目前仍受困。

基於安全因素，王媽媽不便透露自身及兩位兒子全名。「因為兩個孩子⋯⋯現在我就跟神經病似的。」報警之後，她在中國各省四處奔波，盼執法單位加快救援腳步；而大兒子也在園區內試圖與警方聯繫，卻遭詐騙集團發現，被以電棍吊打至昏厥，多根肋骨骨折。隨後，他又被賣到另一個園區，經常因業績不佳而挨打。

王媽媽說，大兒子回國後一直在吃中藥調理身體，「估計最少要吃半年」，因為在園區所累積的傷從未獲得妥善治療，導致內傷嚴重。然而，兒子返家休養不滿一個月，王媽媽再度面臨沈痛打擊。

「我大兒子被刑拘了」、「被我們當地的公安刑拘」，11月初王媽媽在微信上焦急地向DW記者捎來訊息，並稱中國公安「不讓探視」。通話過程中，她一度泣不成聲，斷斷續續地說道：「我也不知道為什麼⋯⋯垂死的人總是被處罰。」

坐落在緬甸東南方的KK園區，與泰國僅隔著一道窄小的莫艾河。

坐落在緬甸東南方的KK園區，與泰國僅隔著一道窄小的莫艾河。

受害者被迫詐騙：「不然只有死路一條」

與中國雲南交界的緬北是詐騙集團的大本營，近年這些犯罪分子也逐漸往東南方移動，盤踞位於緬泰邊境的妙瓦底。據中國官媒央視報導，緬北和妙瓦底合計至少有高達1000座園區，正在以每天超過10萬人的規模執行電信詐騙。

這些詐騙人員的主要工作，就是在通信軟體上廣發訊息交朋友——因為犯罪集團認為，茫茫人海之中總會有「大魚」上鉤。

然而，無論是自願還是非自願前往，詐騙人員都可能因業績不佳而遭酷刑對待，因此增加了執法單位斷定受害者的困難度。同時，園區內也禁止使用私人手機，並嚴格監管公務機的使用，導致受害者難以蒐證相關暴行。

曾被賣至KK園區的受害者張默（化名）告訴DW，詐騙公司「每天會給很多號段」，要求他用WhatsApp等軟體給這些電話號碼傳訊息、發照片。「比方說你是女聊男，你就發一些色誘的照片，對方回覆你之後，你就跟他聊天、促進感情。」他補充，這些騙術還分成不同階段，包含初聊、深聊及產品介紹，即勸誘對方投資加密貨幣。

大多數被騙進園區的人認為這類工作違反道德良知，並不願意言聽計從。但只要反抗或業績差，就會被詐騙公司施以酷刑，在身體受到凌虐又無從逃跑的情況下，多數人最終選擇了屈服。

來自貴州的潘媽媽告訴DW，她兒子今年稍早受高薪海外職缺詐騙，被賣到緬北一處電詐園區。起初，兒子因為堅持不騙人，被人用手銬固定並吊掛在半空中，遭木棍、水管等器具毒打。「他走路都走不了，腳全部被打腫掉、打骨折。他沒辦法了，再不同意做，只有死路一條。」

被逼著簽了1年的工作合同之後，潘媽媽的兒子不忍目睹陌生人落入投資陷阱，經常暗自「點醒顧客」，引來其他園區受害者效法。但因為業績差，他三天兩頭就挨打，並親眼看到有人因幫助客戶被公司抓到，當場被打死，屍首遭棄於附近荒野；有的人則再也承受不住身心凌虐，在精神崩潰後撞牆而死。

「在那裡殺死一個人就像死一隻雞，」潘媽媽向DW轉述兒子偷偷傳給她的訊息：「我也不想繼續做下去了，但是我不做，業績就很慘、就被他們用很多的手段和酷刑對待。你們能救得到我就救，救不到我，我只有在這裡死。」

受害者會被關進高牆圍繞、鐵絲網密布的園區內，並有緬甸武裝分子駐守在外，逃生成功機率渺茫。

受害者會被關進高牆圍繞、鐵絲網密布的園區內，並有緬甸武裝分子駐守在外，逃生成功機率渺茫。

家屬：有些中國警察比騙子還可惡

隨著受害者人數及親屬報案情況激增，北京開始祭出重拳打詐。 中國官媒「人民網」去年9月報導，中國公安部針對「群眾報警反映其親屬被困境外情況」，將在「充分調查基礎」上，加大對外交涉和解救力度，最大限度地保護其人身安全和合法權益。

但潘媽媽向DW披露，她去年向地方執法單位麻江縣公安局報警了三次，得到的回應卻是「你兒子不歸我們管」，請他「自救」。DW致電麻江縣公安局確認事實及請求置評，對方表示不便透露個案細節及發表評論。

「說這個話我真的心好涼，」潘媽媽說，並強調自己的遭遇並非個案，「好多人立不了案，警察不理他們，還把他們罵出去（警局）」。

一氣之下，潘媽媽決定向中國國內媒體大量披露警方的不作為，期盼輿論能對官方單位施壓。但她也澄清不該以偏概全，部分地區的公安仍相當積極，只是「有些警察真的是非常可惡，比那些騙子還可惡」。

協助解救人口販運受害者的華裔志工Sandy（化名）也向DW表示：「在很多的案件中，我們發現當地的公安並不願意協助家屬立案。」而當警方不願參與案件時，救援志工也難獨立展開調查。

不過Sandy強調，她的救援團隊經常與中國警方合作，提供當事人及園區資訊，以協助辦案，「所以我們建立了一種信任……就像是互相幫助」。

Sandy本身是電信詐騙的受害者，曾因誤信了陌生網友的投資話術而損失錢財。她創辦反詐志工團體的初衷，並非為了救援，而是在網路上列出詐騙網站，以免下一個人受害。

基於安全因素，Sandy要求以匿名受訪。她告訴DW，起初她「以為詐騙公司內的所有人都是罪犯」，「直到有一天，有人聯繫我，說他是被販運到詐騙園區的，問我們能否幫幫他？」

當時Sandy才明白，不是所有詐騙人員都是「加害者」。但在法律面前，該如何界定被迫犯罪的人應屬於「受害者」還是「罪犯」，仍存在不少爭議。

DW调查报导：中国黑帮的诈骗工厂

獲救回國 仍得面臨司法審查

中國官媒央視今年1月報導，2023年緬方陸陸續續一共向中方移交了4.1萬名「電信網路詐騙犯罪嫌疑人」尤其在11月緬北爆發地方叛亂期間，有多支影片在抖音上流傳，指詐騙公司以廣播呼籲中國公民搭乘巴士返國。

其中一處地方單位——雲南保山市公安局向當地媒體指出，在他們所接獲的150人中，「有些是被解救的，有些是迫於壓力被主動釋放的」，但他們都將面臨「一系列審查流程 」，涉嫌違法犯罪的個體可能被行政拘留或刑事拘留。

王媽媽的兒子在去年10月初，即同一波的打詐行動中獲釋。據她所述，當時是由雲南省普洱市公安局發了「解救函」至緬甸地方司法委，兒子才順利獲救。回國當日，兒子編號76號，與其他200多位中國公民一同被遣返，安置在雲南省孟連縣的勐阿邊境派出所。

「你終於回來了！」王媽媽當時抱著兒子吐出了第一句話。

然而在10月31日上午，王媽媽就接到公安局來電表示「有事情」需要請兒子過去一趟。「在公安局門口，兒子說不用送他，他一會兒就回家了，」王媽媽回憶，但一直到晚間8點多，仍不見兒子蹤影。

致電公安局詢問狀況時，王媽媽說民警貌似「心情不太好」，僅告知她，兒子在園區待了一年多，起碼要讓警方了解情況。王媽媽焦急回應：「我兒子去了一年多沒有錯，但是他（前年）9月8號把所有真相告訴我，我就去報警了⋯⋯不是說他願意在那邊，而是他回來不了。」她向警察強調，兒子同月稍晚也在網上報警，「如果你們能夠把我兒子及時解救回來，他也不至於在那邊受一年多的罪，不會被打成這個樣子」。

是受害者，還是罪犯？

隔日，王媽媽收到公安發出的通知書，確定兒子因涉嫌「偷越國（邊）境」遭到刑事拘留。

王媽媽大兒子被誘騙至緬北一處詐騙園區時，用手機偷拍下的辦公大樓照片。

王媽媽大兒子被誘騙至緬北一處詐騙園區時，用手機偷拍下的辦公大樓照片。

據中國《刑法》定義，刑事拘留是「現行犯或重大嫌疑犯」所採取的「臨時剝奪其人身自由」的強制措施，而非處罰手段。最長拘留時間可達37天，以等待人民檢察院做出是否批捕的決定。 拘留期間，家屬不得會見當事人，只能委託律師會面。

甫與兒子團聚，又再次接獲刑拘噩耗，王媽媽感到身心俱疲。「我現在要求不高，只希望公安重新處理，讓我兒子能及時治療身上的傷，」王媽媽告訴DW，「哪怕是判刑，我也爭取監外執行，求求國家幫忙。」

去年12月6日，王媽媽兒子正式遭中國檢方以「偷越國（邊）境」罪名逮補。至截稿前，他仍被羈押於同一處看守所，以待公安局調查取證並開庭審判。而家屬始終無法會見到當事人一面，「連衣服都不讓送」。

她另透露，在與兒子同日被遣返的大批「嫌疑人」之中，也有人面臨相同處境。

位於北京的京都律師事務所11月撰文，即便是受到誘拐或脅迫而偷渡至緬北的人，仍很可能被視為非法越境，須負刑事責任。

至於詐騙罪，檢方則會以「強制程度」為準則，判定個人是否「被脅迫從事詐騙」。譬如，若當事人「僅僅是」被沒收了手機或身分證、未受拘禁，依然構成詐騙罪；但若是遭暴力對待如拘禁、毆打等危及人身安全，則可被視為「脅從犯」，依法可減輕或免除處罰，甚至無罪。

由於蒐證困難，多數人在法律面前並無法達到「完美受害者」的標準。站在親屬的角度，他們則無法認同當事人在遭到人口販運、受盡折磨之後，還得面臨拘留及司法制裁。

兒子仍困在園區的潘媽媽則告訴DW，她希望執法單位能有更多積極作為，「不管是中國，或者美國、德國、歐洲，不管是哪個國家，老百姓這樣子被害、被騙這樣子⋯⋯這是一個孩子，傷害一個孩子就是傷害一個家庭；毀了一個孩子就毀了一個家庭。」

 

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