雷诺和戴姆勒第三季度报告：市场已然复苏

（德国之声中文网）周五（10月23日）上午，欧洲两大汽车制造商雷诺和戴姆勒发布了今年第三季度报告。报告显示，在经历了灾难性的第二季度后，两家公司均出现了市场复苏的早期迹象。

全球汽车市场出现了上升趋势。上半年的跌幅为28%，第三季度跌幅仅有4%。

法国雷诺集团和德国戴姆勒-奔驰公司披露的数据显示，其销售量和营业额均不如2019年，但明显好于上半年新冠疫情危机高峰期。

在今年第三季度报告中，雷诺集团营业额为104亿欧元，同比下降8.2%。销量数据更好，共售出806320辆车，同比下降6.1%。

该汽车品牌商在欧洲市场表现尤为出色，在整体市场下降5%的情况下，其销量减少仅为2.9%。雷诺的电动车销量也有强劲增长，其旗舰车型ZOE汽车的销量增长了157%，相当于2.7万多辆。

戴姆勒公司可望年内盈利

戴姆勒-奔驰集团也出现了上升势头，可望到年底实现盈利。虽然销售量和营业额的数据仍然低于2019年，但比上半年有所回升，公司的息税前利润（EBIT）甚至超过了2019年的同期水平。

不过，2019年的EBIT本身就特别低。由于汽车市场疲软和柴油车尾气排放造假丑闻的法律后果，当年EBIT下降了60%。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 盈利大降 盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 降幅20% 戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 停摆结束后 停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 首批恢复 轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 重返流水线 大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 大众总部 位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 储备金缩水 法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 匹配健康保护措施的复工计划 雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。

新冠危机中的汽车业：创伤与重启 危机中心 长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。



由于中国市场的销售强劲增长，公司同时降低成本，戴姆勒的营业利润增长了14%，达到30.7亿欧元。预计第四季度也会有类似的成绩，销售增长达到4.5-5.5%。

"这种增长势头表明我们方向正确，业务上无懈可击。"戴姆勒首席财务官威廉（Harald Wilhelm）解释说，"然而，戴姆勒的转型是一场长跑，我们正专心致志，严于自律，稳步前进。"

公司的重组和裁员工作也在继续。威廉说，近2000名员工已经同意戴姆勒推出的自愿离职计划。这一计划将减少公司单方面裁员数量。

商用车市场反弹

根据欧洲汽车制造商协会的数据，商用车市场也出现了大幅反弹。整个欧盟的新车注册量比前9个月增长了13.3%，其中意大利（17.8%）、德国（17.6%）和法国（15.1%）的增长尤为强劲。

张平/ 达扬 (德新社、路透社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。