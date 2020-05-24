雷诺全球裁员1.5万 新冠是罪魁祸首？

（德国之声中文网）雷诺公司CEO戴尔博斯（Clotilde Delbos）本周五（5月29日）宣布，将在全球范围裁员15000人。该公司计划未来3年内缩减开支20亿欧元，旨在应对销售下降。

按照该计划，在法国将有4600个工作岗位被裁撤。目前雷诺在法国的雇员人数为48500人。全球18万员工中，受到裁员计划波及的比例不到10%。

戴尔博斯在声明中称，雷诺希望实现规模效益，恢复整体的盈利，"保障在法国及全球的发展"。

雷诺计划在不主动裁撤现职员工的基础上，通过自愿离职、提前或正常退休的形式实现减员。雇主与职工代表方的协商预计将在6月份开始。



雷诺在全球的年生产能力将从目前的400万辆减少到330万辆，产能将集中在效益较好的车型。该公司在法国的4个生产基地可能被关闭或重组。

雷诺15%的股份掌握在法国政府手中。去年雷诺出现10年来的首次业绩亏损，整个汽车工业面临销售下滑的困境。而新冠危机只是加剧了这一问题。

雷诺正在争取在新冠危机纾困措施的框架里，从法国政府获得50亿欧元的贷款。但前提条件是公司与工会达成一致，为员工提供就业保障并将保留在法国的生产线。

政府还致力于推动雷诺加入一个欧洲范围的电动车电池开发项目。本周二，法国政府宣布计划投入80亿欧元支持汽车业生产电动车。

日产-雷诺汽车前CEO戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌腐败，先是于2018年在日本被捕，去年被保释后，又于年底神奇出逃到黎巴嫩，引起轰动。这一丑闻也在过去几年给该公司带来震动。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 权力的巅峰 在他的巅峰时代，戈恩是汽车行业的一名超级巨星。他推动促成了日产、尼桑和雷诺的联手，一度让这个联盟成为全球第二大汽车制造商。他被捕之前掌管的汽车帝国拥有122家工厂，47万员工。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 仕途之路 戈恩在巴西出生，他是黎巴嫩后裔，在一家法国精英大学毕业后，他开始在米其林轮胎公司工作。1996年换到法国雷诺公司就职，在这家公司他因为极端的改革措施被称为“成本杀手”。戈恩乐于结交权贵，比如法国总统马克龙。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 临危受命 1999年雷诺与日产联盟。当时这家日本汽车巨头深陷危机。当时还是雷诺副总裁的戈恩被派往日本。他用了16年的时间帮助日产摆脱危机，重新跻身全球一线的汽车制造商。日产随后收购其日本竞争对手三菱汽车34％的股份。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 黄金时代 2001年起戈恩担任行政总裁CEO，2005年开始又兼职雷诺CEO。2016年年末他担任三菱汽车公司董事长。2017年转任日产汽车公司董事会成员。仅仅是2017年至2018一个财年，他就赚了1700万美元。外界估计他的财富约为1.2亿美元。 （图为戈恩位于贝鲁特的别墅）

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 一切都合法吗？ 人们并不知道他的薪水是否能够维持这种生活水平。外界出现了质疑的声音。指控戈恩公挪私用，日产为他在贝鲁特花了900万美元买了一间别墅，雷诺支付了他在凡尔赛宫举行婚礼的一部分账单。据称，他还把私人投资的亏损算到了日产的账单上。自2018年以来，日产的一些高层们一直在对他进行秘密调查。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 遭到指控 2018年11月，戈恩在东京被逮捕并且被起诉。起诉书指控他犯有违反信托罪，并且隐瞒巨额实际收入。据说他伪造了商业报告，少报了8000多万美元的工资。另外，他还挪用集团资金满足个人用途。戈恩否认所有指控。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 锒铛入狱 2019年接受一次媒体采访时戈恩认为这些指控都是日产内部员工策划的“阴谋和背叛”。因为他们担心自己的工作所以发出诋毁。交了保释金后，他在去年4月被释放，不过他不被允许出国。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 殃及池鱼 戈恩下台后，履新日产CEO西川广人(Hiroto Saikawa，见图)2019年秋季也宣布离职，他被认为是戈恩的亲信。西川广人承认多获取了数百万日元的报酬。戈恩另外一个左右手日产汽车高级副总裁哈里·纳达(Hari Nada) 是给日本检方提供情报的主要人物之一，因为类似指控被降级，但是没有被开除。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 雷诺和日产的对决 到底谁说的算？日本方面仅持有雷诺15％的股份，这些股份也没有投票权。另一方面，雷诺持有日产43％的股份，并希望两家合并。日产并不想合并。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 公开露面 1月8日，这位日产汽车公司前董事长在黎巴嫩召开记者发布会，这是戈恩逃亡后首次在公开场合露面。他在发布会上再次否认所有指控，说“对我的指控没有任何根据”。日本共同社报道，戈恩认为这是一个阴谋，目的是不让日产与雷诺合并。强调从日本逃亡的正当性称“是为了保护自己”。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 离奇的跑路“大片” 就在几天前，这位汽车大亨逃出日本，抵达黎巴嫩。整个过程堪比间谍大片。据信，他身藏在一个乐器盒子中，乘坐私人飞机离开日本。有两名美国人向他提供了帮助。飞行的目的地是黎巴嫩。不过日本共同社也报道说，安全摄像头记录下了戈恩离开家的镜头。他之后抵达东京的品川站，从那里乘火车前往了新大阪站。又乘汽车前往了关西国际机场附近。之后他登上了一架私人飞机。65岁的戈恩拥有法国、巴西和黎巴嫩三重国籍。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 巨额保释金被没收 戈恩离开日本之后，东京地方法院宣布，日本政府没收戈恩缴纳的所有保释金，总额高达15亿日元。虽然黎方已收到国际刑警组织针对戈恩发出的“红色通缉令”，他大概不会再回到日本了，黎巴嫩和日本之间并没有签署引渡条例。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 妻子被下逮捕令 戈恩从日本逃到黎巴嫩之后，其妻子卡罗尔本周二（1月7日）被东京地方检察厅以涉嫌作伪证为由下了逮捕令。她涉嫌在东京地方法院的证人询问中作虚假证言。卡罗尔被认为也身处黎巴嫩。

戈恩：一个传奇人物的跌宕人生 日产巨轮驶向何方 在戈恩时代之后，日产和雷诺德关系将如何继续发展下去还有待观察。他的继任面临着种种问题：日产的利润已经出现下滑，成千上万的工作岗位岌岌可危。多年来，日产一直扮演者驱动者的角色，现在，这个时代已经成为过去。 作者: Insa Wrede







叶宣/乐然（法新社、路透社）