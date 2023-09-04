雷蒙多談訪華行：美企對中國正失去耐心

（德國之聲中文網）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在週日（9月3日）播出的訪談節目表示，美國企業對於在中國做生意的耐心正逐漸「消磨殆盡」。她指出，中國政府出於不明原因突擊外國企業、祭出巨額罰款，又實施新版《反間諜法》，種種因素都讓美企在華經商的處境越發艱難。

「中國讓這變得更加困難。」雷蒙多接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對國家》（Face the Nation）節目訪問時說：「美國公司需要、也應該擁有可預測的環境與公平競爭的條件，希望中國可以聽到這樣的訊息，如此一來我們才能建立穩定成長的商業關係。」

8月底，雷蒙多剛造訪中國，在北京會晤中國總理李強等官員。她前往上海時曾告訴媒體，中國逐漸變成一個「難以投資」的地方。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇當時回應稱，在中國開展業務的7萬家美國公司中，大多數都希望留在中國。

雷蒙多向CBS表示，她已將美國企業的憂慮傳達給中國，對方僅口頭上承諾會公平對待美企，是否真的採取行動仍需觀察：「還沒看到行動之前，並不會有信任。」被問及自己的電子郵件遭中國駭客入侵一事，她則批評這會削弱信任感。

雷蒙多接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，她對中國官員直言不諱，「沒有任何粉飾」。「我想讓他們知道，我們並不愚蠢，對他們真正試圖在做的事並沒有視而不見。」雷蒙多表示，中國官員稱他們對電郵遭駭一事不知情，並非有意為之。

雷蒙多：對話並非「示弱」

訪華期間，雷蒙多與中國商務部長王文濤達成初步共識，雙方商務部長將以每年會面1次為原則；此外，兩國還會成立解決具體商業問題的工作組，並設置「出口管制信息交流」機制。雷蒙多曾多次重申，重建與中國的溝通管道是有必要的，但美方在涉及國安的問題上不會妥協。

「我不接受『交談與溝通是軟弱的表現』這一前提，我認為直接溝通具有潛在的價值。」雷蒙多表示，若不溝通，可能導致更嚴重的緊張局勢、加大誤解的風險。她還指出，中國認知到美方也有「棍棒」，例如出口管制、對外投資限制、關稅等，有必要時就能使用這些工具。

自今年2月的「氣球事件」以來，美中關係陷入新一輪的緊張，而美方近期致力於與中國恢復更有效的互動，主張兩國維持穩定關係符合雙方利益，也符合全世界的利益。

不過與此同時，美中也互相施加出口限制措施：美國針對半導體製造設備祭出管制，美國總統拜登更簽署對中國的投資限制令；中國則限縮鎵、鍺金屬出口。

中國將美國的管制視為阻礙其經濟發展的企圖；王文濤會晤雷蒙多後，如此重申中方立場：「實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定。」

雷蒙多是近期第4位造訪中國的美國高層官員。此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮氣候特使克里（John Kerry）、財政部長耶倫（Janet Yellen）等人先後訪華。

布林肯訪華返美之後，曾在智庫活動上表示，他出訪時花很多時間向中方表明：雖然中國認為美國的目的是「遏制」他們、與他們脫鉤，但事實並非如此。

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（綜合報導）

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