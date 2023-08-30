雷蒙多會李強：美商稱中國變得「難以投資」

（德國之聲中文網）正在訪華的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週二（8月29日）在北京會晤了中國國務院總理李強、副總理何立峰等領導高層。雷蒙多會後透露，中方要求美方降低對中國的科技技術出口限制，但遭她拒絕。

美聯社報導，中方對美國限制其獲得處理器晶片等美國技術表達了不滿，認為這些限制削弱了華為的智能手機業務，也可能阻礙中國人工智能等產業發展。

雷蒙多透露，中方要求美方減少對「可能作軍事用途的技術」的出口管制，並撤銷美國總統拜登（Joe Biden）限制美國實體投資可能參與軍事開發的中國公司的命令。

雷蒙多稱：「當然，我說了不。」她表示，美國「不會就國家安全問題進行談判」。

中美關係持續緊張，美方的貿易限制是主要分歧之一。本月稍早，拜登發布了1項行政命令，限制美國實體投資中國的半導體和人工智能等敏感科技領域，被北京指為「反全球化」。華盛頓堅稱這是基於國家安全的必要措施，中方則認為這是美方為限制其經濟崛起所為。

與李強會面

根據中國外交部聲明，李強與雷蒙多會面時表示，美方近期多次表示有意重回拜登與中國國家主席習近平去年11月在峇厘島會晤時達成的議程，中方對此表示歡迎，願與美方加強經貿領域對話合作、推動兩國經貿發展，並希望雙方一同以實質行動維護好中美關係。

在與李強會晤時，雷蒙多也提及了美國對北京的貿易限制。李強表示，「經貿問題泛政治化、泛安全化」將「嚴重影響兩國關係與互信」，並損害「兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響」。

李強敦促美國改變策略，稱「雙方應加強互利合作，減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復甦、應對全球性挑戰」。

雷蒙多則重申美國的立場，強調美國並無意與中國經濟脫鉤：「我們尋求維持與中國價值7000億美元的商業關係。」她在會議中「強調美國致力採取維護美國國家安全所需的行動」，並「確保美國公司得到公平和透明的待遇，為美國工人和企業創造公平的競爭環境」。

她也告訴李強，在人工智能、氣候變遷、藥物成癮等議題上，華盛頓希望與中國「作為兩個全球大國合作，為全人類做正確的事」。

雷蒙多：美國商界指中國已難以投資

雷蒙多是近月到訪中國的第4位美國高官，她30日結束為期4天的訪華之旅前，將在上海與當地官員會面。

路透社報導，在從北京前往上海的高鐵上，她向記者坦言，美國企業向她抱怨，在中國經濟復甦步調放緩、官方又陸續對外企施以罰款、突擊搜查等行動後，中國已變得「無法投資」。

雷蒙多表示：「我越來越多地從美國商界聽到，中國不適合投資，因為它的風險太大了。」她補充，中國官方祭出「沒有任何解釋的巨額罰款」、修訂內容不明確的反間諜法，為美國社會帶來了衝擊；而中國政府對在華外國企業的突擊搜查，對美國企業來說更是「全新水平的挑戰，我們需要這些事情被釐清（addressed）」。

雷蒙多舉例，中國對美國晶片製造商美光科技（Micron）所施的限制「沒有給出任何理由」。

她表示，「這一切都造成了不確定性和不可預測性」，美國企業因而開始尋找其他投資機會與國家，因為「這些零零總總的限制，讓他們覺得中國的投資風險太大」。她補充，她並未獲知波音、英特爾或美光等美國公司的下一步動向，但她在此次訪華之旅中堅定地表達了「我們的期望」，並認為她的意見「得到了傾聽」，現在美方「必須看看他們（中方）是否採取行動」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇29日回應了雷蒙多的說法。他稱大多數的美國在華企業都希望留在中國，而中國官方也正在積極促進市場開放和外企投資。

路透社報導指，雷蒙多的言論可能激怒中國官員。美國銀行摩根大通（JP Morgan）去年在1份研究報告中稱中國互聯網公司「不可投資」，導致其股價大幅下跌，該公司後稱該詞語的使用有誤。

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（綜合報導）

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