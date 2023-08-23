雷蒙多下週訪華 白宮：傳遞不脫鉤訊號

（德國之聲中文網）美國、中國商務部週二（8月22日）皆證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27日至30日前往中國訪問，預計與中國政府高級官員和美國商界領袖會面。

美國商務部聲明表示，雷蒙多將訪問北京和上海，「期待（與中方）進行建設性討論」；中國商務部則表示，雷蒙多此行是受中國商務部長王文濤邀請成行，歡迎她的到訪。

今年5月，雷蒙多曾在美國會見王文濤，討論美中貿易、投資和出口政策，是數月以來首次的美中內閣級交流。法新社報導，美方表示雷蒙多此行將以中國國家主席習近平和美國總統拜登，兩人去年在印尼巴厘島達成的協議為基礎，「加深美國和中國在一系列問題上的溝通」。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）22日在新聞簡報會則表示，雷蒙多此行將傳遞一個訊息，即美國並不尋求與中國脫鉤，但在維持與中國的經貿關係的同時，美國也將維護自身國家安全，並呼籲中國發布經濟數據保持透明度。

中美經貿關係和緩？

根據中國駐美國大使館官網，雷蒙多已於22日在美國會見中國駐美國大使謝鋒。謝鋒就經貿問題闡明立場，要求美方「採取行動予以解決」。謝鋒表示，希望美方同中方「相向而行」，拉長合作清單、縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

此前，美國商務部21日宣布，將27家被列入出口管制的中國公司從「未經核實的名單」中刪除。隨後，中國官方對美國這項決定表示歡迎，並稱這將有利於中美企業之間的正常貿易。

此外，美國和中國本月同意批准兩國航空公司，將目前允許的直飛客運航班數量增加一倍。多個跡象顯示，中美雙方似乎正致力於緩和兩國的緊張關係。

雷蒙多也將是自今年2月發生「間諜氣球」事件、美中關係盪入低谷後，第4位訪華的美國高級官員。上個月，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）、美國氣候特使克裡（John Kerry）相繼訪華；6月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也訪問北京，並會見了中國國家主席習近平。布林肯當時曾表示，雙方在一些關鍵爭議問題上取得了進展。

幫忙北京救經濟？

美國時政媒體《政客》（Politico）18日曾報導，雷蒙多出訪中國時，可能會聽到東道主提出前所未有的請求：幫助中國應對陷入困境的經濟。

諸多外媒報導與經濟數據顯示，中國金融狀況正日益惡化，出口和外國投資銳減、青年失業率飆升。上個月，習近平曾在中共政治局會議坦率示警，「中國經濟面臨新的困難和挑戰」。本月稍早，拜登亦多次暗指，中國的經濟困境可能會給習近平帶來國內穩定風險。

「中國遇到了麻煩。」拜登日前在猶他州的民主黨籌款活動上說道：「他們遇到了一些問題——這不好，因為當壞人遇到問題時，他們就會做壞事」。

《政客》報導指出，作為美國商務部長，雷蒙多此行肩負著「雙重角色」：一是促進美國商品的出口，包括對中國的出口。儘管存在種種摩擦，中國仍然是美國的第三大出口市場。但與此同時，美國商務部的工業與安全局（BIS）也負責管理出口管制，越來越多的管制目的之一，即是為了阻止北京獲取有助於其軍事現代化的美國先進技術。

該報導認為，雷蒙多這次訪華可能因此陷入尷尬的境地。在促進美國出口的同時，她也可能受到中國官員的壓力，要求放鬆長期的貿易限制，以及美國政府過去一年採取的「去風險」措施，其中包括將於10月推出的高端半導體出口限制，以及拜登本月稍早簽署的對華高科技投資限制令。

此外，部分美國國會議員也質疑雷蒙多此行是否值得，並警告雷蒙多不應發出美國將放鬆出口限制的信號。共和黨眾議員加拉格爾 （Mike Gallagher）表示，雷蒙多應在出訪之前公開澄清，美國的出口管制不容談判，「中國應該期待更多而不是更少的美國出口管制」。

中美分歧仍在

華盛頓和北京之間的關係已跌至數十年來最糟糕的水平，華盛頓的貿易限制是最重要的分歧之一。美方認為，這些限制對於維護國家安全至關重要；中方則認為，這些限制阻礙了其經濟發展。

不過，耶倫上個月訪問北京期間，曾試圖就新的限制措施向中國官員保證，並承諾任何新舉措都將以透明的方式實施。她當時強調中美健康的經濟競爭和改善溝通的必要性，並敦促就氣候變化造成的嚴重威脅開展合作。但她也表示，對北京的不公平經濟行為，以及知識產權保護問題表示嚴重關切。

拜登已邀請習近平於11月前往美國舊金山，屆時美國將舉行包括中國在內的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會。

兩國領導人也有可能下個月，於印度新德里舉行的二十國集團峰會（G20）期間舉行雙邊會晤

（路透社、法新社、Politico）

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