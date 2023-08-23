雷蒙多下周访华 取消对27中国实体的限制 传递何种信号？

（德國之聲中文網）美國、中國商務部週二（8月22日）皆證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27日至30日前往中國訪問，預計與中國政府高級官員和美國商界領袖會面。

美國商務部聲明表示，雷蒙多將訪問北京和上海，「期待（與中方）進行建設性討論」；中國商務部則表示，雷蒙多此行是受中國商務部長王文濤邀請成行，歡迎她的到訪。

今年5月，雷蒙多曾在美國會見王文濤，討論美中貿易、投資和出口政策，是數月以來首次的美中內閣級交流。法新社報導，美方表示雷蒙多此行將以中國國家主席習近平和美國總統拜登，兩人去年在印尼巴厘島達成的協議為基礎，「加深美國和中國在一系列問題上的溝通」。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）22日在新聞簡報會則表示，雷蒙多此行將傳遞一個訊息，即美國並不尋求與中國脫鉤，但在維持與中國的經貿關係的同時，美國也將維護自身國家安全，並呼籲中國發布經濟數據保持透明度。

“可以在相互尊重基础上沟通解决关切”

此前，美国商务部在8月21日的一份声明中宣布，美国工业和安全局将33个实体从“未经验证的清单” （Unverified List）中剔除，其中27个实体位于中国，其他六个位于印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿联酋。

美国商务部的声明说，这些公司是在通过最终用途检查后被从名单上除名的。美国当局通过该检查验证接收美国出口产品的外国实体的合法性与可靠性。

中国媒体对于该消息进行了广泛报道。中国外交部发言人汪文斌在8月22日的例行记者会上说，中方欢迎美方将相关中国实体从“未经验证清单”中移出。

汪文斌还表示，“这表明双方是可以在相互尊重基础上通过沟通解决具体关切的。中方将继续坚定维护中国企业和机构的合法权益。”

中美經貿關係和緩？

根據中國駐美國大使館官網，雷蒙多已於22日在美國會見中國駐美國大使謝鋒。謝鋒就經貿問題闡明立場，要求美方「採取行動予以解決」。謝鋒表示，希望美方同中方「相向而行」，拉長合作清單、縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

此前，美國商務部21日宣布，將27家被列入出口管制的中國公司從「未經核實的名單」中刪除。隨後，中國官方對美國這項決定表示歡迎，並稱這將有利於中美企業之間的正常貿易。

此外，美國和中國本月同意批准兩國航空公司，將目前允許的直飛客運航班數量增加一倍。多個跡象顯示，中美雙方似乎正致力於緩和兩國的緊張關係。

雷蒙多也將是自今年2月發生「間諜氣球」事件、美中關係盪入低谷後，第4位訪華的美國高級官員。上個月，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）、美國氣候特使克裡（John Kerry）相繼訪華；6月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也訪問北京，並會見了中國國家主席習近平。布林肯當時曾表示，雙方在一些關鍵爭議問題上取得了進展。

幫忙北京救經濟？

美國時政媒體《政客》（Politico）18日曾報導，雷蒙多出訪中國時，可能會聽到東道主提出前所未有的請求：幫助中國應對陷入困境的經濟。

諸多外媒報導與經濟數據顯示，中國金融狀況正日益惡化，出口和外國投資銳減、青年失業率飆升。上個月，習近平曾在中共政治局會議坦率示警，「中國經濟面臨新的困難和挑戰」。本月稍早，拜登亦多次暗指，中國的經濟困境可能會給習近平帶來國內穩定風險。

「中國遇到了麻煩。」拜登日前在猶他州的民主黨籌款活動上說道：「他們遇到了一些問題——這不好，因為當壞人遇到問題時，他們就會做壞事」。

《政客》報導指出，作為美國商務部長，雷蒙多此行肩負著「雙重角色」：一是促進美國商品的出口，包括對中國的出口。儘管存在種種摩擦，中國仍然是美國的第三大出口市場。但與此同時，美國商務部的工業與安全局（BIS）也負責管理出口管制，越來越多的管制目的之一，即是為了阻止北京獲取有助於其軍事現代化的美國先進技術。

該報導認為，雷蒙多這次訪華可能因此陷入尷尬的境地。在促進美國出口的同時，她也可能受到中國官員的壓力，要求放鬆長期的貿易限制，以及美國政府過去一年採取的「去風險」措施，其中包括將於10月推出的高端半導體出口限制，以及拜登本月稍早簽署的對華高科技投資限制令。

此外，部分美國國會議員也質疑雷蒙多此行是否值得，並警告雷蒙多不應發出美國將放鬆出口限制的信號。共和黨眾議員加拉格爾 （Mike Gallagher）表示，雷蒙多應在出訪之前公開澄清，美國的出口管制不容談判，「中國應該期待更多而不是更少的美國出口管制」。

中美分歧仍在

華盛頓和北京之間的關係已跌至數十年來最糟糕的水平，華盛頓的貿易限制是最重要的分歧之一。美方認為，這些限制對於維護國家安全至關重要；中方則認為，這些限制阻礙了其經濟發展。

不過，耶倫上個月訪問北京期間，曾試圖就新的限制措施向中國官員保證，並承諾任何新舉措都將以透明的方式實施。她當時強調中美健康的經濟競爭和改善溝通的必要性，並敦促就氣候變化造成的嚴重威脅開展合作。但她也表示，對北京的不公平經濟行為，以及知識產權保護問題表示嚴重關切。

拜登已邀請習近平於11月前往美國舊金山，屆時美國將舉行包括中國在內的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會。

兩國領導人也有可能下個月，於印度新德里舉行的二十國集團峰會（G20）期間舉行雙邊會晤

（路透社、法新社、Politico）

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