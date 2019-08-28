 雷维尔塔斯:杀蛇之歌 | 文化经纬 | DW | 05.09.2019

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文化经纬

雷维尔塔斯:杀蛇之歌

今天的节目中您将听到钢琴家埃弗拉因·冈萨雷斯（Efrain Gonzalez Ruano）改编的墨西哥作曲家西尔维斯特里·雷维尔塔斯创作的杀蛇之歌。

收听音频 08:40

雷维尔塔斯:杀蛇之歌

西尔维斯特里·雷维尔塔斯生于1899年，曾任墨西哥国家交响乐团助理指挥，后赴西班牙参加内战，1940年因病逝于墨西哥城。他的作品深受墨西哥民间音乐的影响，采用无调性，音乐生动明快。

杀蛇之歌讲述的是一位王子被施魔法变成一条蛇的故事。不过如果蛇被杀死，死去的不是王子，而是施魔法的巫师。请听四位钢琴家的八首联弹《杀蛇之歌》。

Pianoduo Christine Gerwig&Efraín Gonzalez Ruano (Alex Marc)

钢琴家夫妇克里斯蒂娜·格维希和埃弗拉因·冈萨雷斯


钢琴演奏：
克里斯蒂娜·格维希（Cristine Gerwig）
埃弗拉因·冈萨雷斯（Efrain Gonzalez Ruano）
伊索特·约斯特（Yseult Jost）
多明戈斯·科斯塔（Domingos Costa）

 

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