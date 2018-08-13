雷曼破产十年：下次灾难何时发生？

（德国之声中文网）10年前，美国房地产市场泡沫告破，拖曳经济跌入萧条深渊：股票市场动荡，7万亿美元蒸发；短短两年内，近900万美国人失去工作。美国纳税人支付了账单；立法机构出台所谓的多德-弗兰克法案（Dodd-Frank-Act），收紧对金融业的监管缰绳；全球范围，各央行向市场大笔注资，将利息降至零点。人们希望，企业从银行获得优惠贷款，用于投资，消费者积极消费，由此换取经济振兴。计划成功了。

美妙表象？今年前三季度，美国经济增长，幅度超过4%，一季接一季，美国企业盈利节节上升；就业市场报称几近实现全民就业；华尔街股市一次次刷新最高纪录。过去数星期，两家美国康采恩一举成为市值超万亿美元企业：苹果和亚马逊；消费者信心指数攀上10年最高。美国总统特朗普兴奋推文，盛赞这一"伟大成果"。即使是美联储也一再对经济前景表示乐观。

债务负担创新高

然而，情形并非尽善尽美。作为宽松货币政策的结果，从金融危机前夜至2017年，全球范围，家庭、企业和国家的债务增长了74%，本年创下247万亿美元的创纪录峰值。企业咨询公司麦肯齐（McKinsey）的一项研究指出了这一点。作为比较：美国年度国内生产总值约为19万亿美元。据国际金融研究所提供的数字，仅2018年第一季度，全球债务负担同比即已增加11%。

在宾夕法尼亚大学教授金融课程的戈尔德施泰因（Itay Goldstein）指出，在借贷市场过热与接踵而至的经济降温之间存在着直接关系。

高风险企业债券

零利息政策还有另一效应：使高利息高风险债券更具吸引力。它们亦被称为"垃圾债券"，或者，温和些，名为"高利率债券"。它们血本无归的可能性极高，比如，发行该债券的企业入不敷出。垃圾债券在其中占很大比重。全球范围，每年上市的垃圾债券高达2万亿美元，是2007年的两倍半。戈尔德施泰因教授指出，经济状况越好，投资者便越敢冒险、越加乐观。而眼见垃圾债券广受追捧，投资人目前显然感觉非常保险。

企业融资成本更高

而一旦欠账行为增加，高额债务的负担便变得危险。若利息像目前这样逐渐上行，则欠账行为更加可能，因为，企业通常经由借新贷偿还现有贷款的最大部分，且是在新的更高的利息水平上借贷。这就意味着成本增加。

还有一点：对消费者而言，信用卡、汽车、住房贷款的利息也在上升。在无把握的情况下，他们会放弃支出和借贷，勒紧裤带。那时，钱会放在枕头底下，而不进入企业金库。对企业来说，这意味着双重负担，因为，在成本增加的同时，它们的进项减少。由此，这一回，银行不是问题。麦肯齐有关全球债务问题的这一研究报告的撰写人之一伦德（Susan Lund）指出，自危机发生以来，银行的管理大为改善。根据这份麦肯齐研究报告，全球范围，企业累积的债务达66万亿美元。经济学家们警告说，在利息提高、消费者需求可能下降、景气放慢等众因素形成的合力影响下，这一次，企业遭遇的瓶颈会成为问题。

股价虚高

股票市场上，因高额债务而出现风险。因为企业拿借款主要做了一件事：购买本企业股票。眼下，股票回购创下新高：今年，在华尔街最重要股指S&P 500上登录的企业向自家股票投入的回购资金达1万亿美元。这可以解释华尔街股价何以会一再创下新纪录。企业由此抬高了对其股票的需求，导致每股盈利上升，并更具吸引力。欧洲企业今年将为回购股票投入100亿欧元。

发展周期终结？

目前的经济复苏期之长在美国历史上排名第二。然而，经济学家阿楚坦（Lakshman Achuthan）却强调指出，经济的涨、落自有周期。阿楚坦是经济周期研究所（Economic Cycle Research Institute）创办人。2008这样的危机之后是低息时代，消费者、国家、企业以优惠条件贷款，债务增加，经济增长。一段时间后，为预防出现以通货膨胀形式的经济过热，央行提升基础利率。一个周期就此告终。阿楚坦表示，美国经济不久后将降温。投资家们同意他的估计： 全球最大对冲基金-桥水投资（Bridgewater Associates）创办人达里奥（Ray Dalio）认为，美国经济尚非泡沫，但已处在泡沫前夜：2020年下届总统选举前便发生萧条的概率"相当高"-70%。