 「雷動計劃」被控非法招選舉開支 戴耀延認罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

「雷動計劃」被控非法招選舉開支 戴耀延認罪

港大法律系前副教授戴耀廷等三人，被控告在2016年選舉宣傳民主派的配票計劃而觸犯選舉條例，他承認所有控罪，將於五月判刑。

Hongkong prodemokratischer Protest

香港法学学者戴耀廷是香港民主派重要意见领袖

（德國之聲中文網）香港大學法律系前副教授戴耀廷及另外兩人，因為在2016年立法會選舉時在港媒《明報》及《蘋果日報》刊登6則廣告，招致約25萬港元選舉開支。但三人並非候選人或選舉代理人，因而被控告四項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」罪。

戴耀廷本已因民主派國安法初選案被還柙逾一年，他週一（4月25日）在區院法院承認所有控罪，法官排期於五月判刑。其餘兩名被告葉劍青和石守正，在案發時是「雞蛋同盟有限公開」董事。經過控辯雙方協議，兩人在承認案情的前題下，獲准簽保守行為一年，撤銷控罪。

香港立法會議席過往以比例代表制形式選出，民主派的得票一直都多於建制派，但受制於選舉形式和功能組別參選門檻高，席次卻是議會中的少數。

2016年立法會選舉前夕，戴耀廷等人發起「雷動計劃」，呼籲選民按建議策略性地投票，以協助民主派贏得更多議席，涉案的廣告正是宣傳這個項目。廉正公署於選舉後五年，即2021年才拘捕三人並提告。北京在2021年通過決議，修改香港的立法會及特首選舉制度。

Hongkong Pro-Demokratie Aktivist Benny Tai Ankunft Polizeirevier

戴耀廷曾於2016年2月提出雷動計劃，呼吁选民有策略地投票，以協助民主派在2016年香港立法会选举中贏得更多議席

代表戴耀廷的大律師在庭上作求情陳詞，指本案與一般選舉舞弊案不同，戴耀廷沒有從中獲取任何個利益。律師表示，整個籌備計劃公開透明，所有款項由眾籌所得，沒有欺詐成份，更沒有影響選舉的公平公正，而過往亦未有類似起訴案例。這項控罪以往大多用以控告賄選等舞弊行為。

不過法官說向控方確認，這次檢控並非指控「雷動計劃」有問題，亦非政治檢控，僅是就非法招致選舉開支提告。控方則要求法庭在量刑時，要考慮「雷動計劃」是非常龐大的計劃。

观看视频 02:29

「佔中」宣判在即 戴耀廷：无惧无憾

（香港電台、獨立媒體等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

香港47人因初选违反国安法被起诉

參加去年民主派立法会初选的近50人周日早晨被以国安法条款起诉，周一出庭。人们关注无条件否决政府预算案能否构成颠覆政权罪。  

港初选被捕者暂未起诉  戴耀廷：信港人逆风而行

港府高调搜捕五十多名参与初选的民主派人士，指他们涉嫌颠覆国家政权，不过经过首轮搜查後暂未提出检控。将卸任的美国国务卿蓬佩奥表示，会考虑对此次拘捕行动施加制裁。  

戴耀廷面临被革除教席 港大团体抗议

本周三，香港大学三个师生校友团体在爱丁堡广场举行集会，抗议校方在法律系副教授戴耀廷完成上诉前就审理他的终身制教席去留事宜。  

港大校委会决定即时解雇戴耀廷

针对法律系副教授戴耀廷的去留问题，香港大学校委会周二举行会议。据港媒报道，校委会以大比数通过了即时解雇戴耀廷的决定。戴耀廷在Facebook上指出，辞退他的决定来自「大学以外的势力」。  

相关内容

A protester displays a placard during a rally to support press freedom in Hong Kong on March 2, 2014. The rally was staged following the attack of a former editor of local liberal newspaper which comes at a time of growing unease over freedom of the press in the southern Chinese city, with mounting concerns that Beijing is seeking to tighten control over the semi-autonomous region. +++ (C) Getty Images/AFP/P. Lopez

香港新闻自由凋零 传媒教育有何挑战 21.01.2022

香港新闻业受到严重打击，批判性媒体如《苹果日报》、《立场新闻》及《众新闻》等都在过去这半年多相继被迫停运。德国之声专访多位前线新闻教育工作者，谈谈现况对他们带来的冲击。

墙外文摘：香港沉没，乃因抗争未有“见好就收”？ 

墙外文摘：香港沉没，乃因抗争未有“见好就收”？  23.01.2022

有评论认为，香港人的民主抗争是一个漫长的过程，其间起伏与演变都是时势造就的，不是某些人左右的结果，并不存在“见好就收”的空间。与中共妥协，只是单方面不断的退让与屈服，最终习惯被统治而已。 

A staff member of Apple Daily and its publisher Next Digital works on the final edition of their newspaper in Hong Kong, China June 23, 2021. REUTERS/Tyrone Siu

在台香港记者：我被「幸存者的罪恶感」所包围 26.01.2022

近几个月来，越来越多的在地记者离开香港，以逃避港府对新闻媒体的打压。一位移居台湾的香港记者向德国之声讲述了她的经历。

广告

评论分析

China Xi Jinping Porzellan

客座评论：永远的领袖与愤怒的人民

在经济下滑、民生维艰的当下，政绩乏善可陈的习近平需要在党内营造备受拥戴的气氛和景象，以加强二十大连任的合法性。广西区委的“永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖”，深圳书记的五个“始终感恩感怀总书记”，便由此而来。  