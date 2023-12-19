雷克雅未克半岛：地震之后，火山爆发

（德国之声中文网）周一（12月18日），冰岛首都雷克雅未克以南的雷克雅未克半岛发生火山爆发。数周以来，这里发生了一系列地震活动。

据冰岛气象局（IMO）报道，火山爆发始于当地时间晚上10:17左右，此前在晚上9点左右发生了一系列小型地震。

无人机11月16日拍摄的照片显示格林达维克镇一个十字路口出现巨大裂缝

冰岛总理雅各布斯多蒂尔（Katrin Jakobsdottir）在脸书上写道："我们希望能有最好的结果，但很明显这是一次相当严重的火山爆发。"随后，冰岛政府表示"火山爆发不会对生命构成威胁"。

冰岛一直预警火山爆发，并于11月中旬宣布进入紧急状态。

冰岛地震稍缓 被撤离居民返家取物

冰岛火山爆发的现状如何？

"岩浆流量似乎至少达到每秒一百立方米，也许更多。因此，至少在这一地区，这将被视为一次重大喷发。冰岛公民保护和应急管理部门负责人雷尼森 (Vidir Reynisson)告诉冰岛公共广播公司RUV。

雷尼森还呼吁人们远离该地区，并警告说"这不是旅游景观似的爆发"。

网络上传播的视频清晰地记录下了火山爆发这一时刻：一道闪光照亮了橙色的熔岩，熔岩喷发到夜空中。





火山熔岩从一条长长的裂缝中喷出

火山爆发地点距离渔业小镇格林达维克仅3公里，距离雷克雅未克国际机场20公里。

冰岛总统托拉修斯-约翰内松（Gudni Thorlacius Johannesson）总统在社交平台X（前推特）上写道："我们现在正在观察大自然的力量会带来什么。"他补充说，保护生命和基础设施是当务之急。

空中俯瞰雷克雅未克半岛火山喷发景象

冰岛当局谨慎观察火山进展

由于担心雷克雅未克半岛的火山活动，冰岛当局上个月疏散了格林达维克的3400名居民，并关闭了附近的蓝湖地热温泉，这是冰岛最受欢迎的度假胜地之一。

冰岛位于北大西洋火山热点之上，平均每四到五年发生一次火山爆发。事实上，火山爆发在冰岛并不意外，这里有33座活火山，是欧洲活火山数量最多的国家。

近期破坏性最大的一次是2010年埃亚菲亚德拉约库尔火山（Eyjafjallajokull volcano）的喷发，巨大的火山灰云喷入大气层。由于担心火山灰会损坏飞机引擎，整个欧洲的航班停飞了好几天。

科学家们说，新的火山喷发可能会产生熔岩，但不会产生火山灰云。

尽管冰岛枕戈待旦，但是雷克雅未克的国际机场凯夫拉维克机场目前仍然运转如常。

凯夫拉维克机场在其网站上表示，"目前，凯夫拉维克机场的起降航班没有受到影响"，但建议周二从雷克雅未克出发或抵达雷克雅未克的旅客查询航班状态。

2021年3月，熔岩喷泉从该地区法格拉德尔斯菲亚尔火山中长达500至750米的地表裂缝中喷发而出，蔚为壮观。

2022年8月和2023年7月，同一火山系统又发生了两次喷发。

（法新社，路透社）

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