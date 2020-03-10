零票反对 俄国家杜马通过修宪草案

（德国之声中文网）383票赞成、0票反对、43票弃权--俄罗斯国家杜马（议会下院）3月11日三读通过了宪法修正草案。该草案还须获得俄罗斯宪法法院的批准。4月22日，俄罗斯将就宪法修正案举行全民投票。

按照新宪法，俄罗斯总统的权力将得到进一步扩大。上周，普京曾表示，看来总统的位置是他的"命运"。周二，普京在一场针对修宪的议会辩论中表示，他再次参选"在原则上是可能的"。

俄罗斯现行宪法只允许普京最多执政到2024年，而这一修宪将允许普京在2024年后再连任两届，最长担任总统至2036年。

现年67岁、克格勃特工出身的普京已经在俄罗斯执政20年。

普京在位20年 脱颖而出 2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。

普京在位20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京在位20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京在位20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京在位20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京在位20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京在位20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

普京在位20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京在位20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？ 作者: 乐然



反对派："如此肆无忌惮令人愤怒"

"很明显，这从一开始就是为了让普京可以永远掌权"，反对派的活动人士米尼亚诺（Alexei Miniaylo）对美联社说，"然而如此肆无忌惮地行事仍然令人愤怒。"

此前，两个反对派团体发出呼吁，在3月21日或22日举行一场大型抗议集会。然而发出该呼吁后不久，莫斯科市政府就宣布截至4月10日禁止大型户外活动，理由是防止新冠病毒传播。

3月10日反对修宪的示威者

不过，活动人士并没有放弃，在周三重新提出集会申请，将参与人数从5万减少至4千5。

"我们的立场是：如果新冠病毒如此危险，那么他们应该取消（修宪）公投"。俄罗斯反对党派自由意志党的领导人斯韦托夫（Mikhail Svetov）对美联社说。"如果没那么危险，就应该允许人们集会。"

另一名活动人士乌兹玛诺娃（Tatyana Usmanova）告诉美联社，反对派人士在其他城市也在组织示威和游行活动。她说，"这惹恼了人们，这太过分了"。

王凡/叶宣（美联社，德新社等）