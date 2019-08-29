零和博弈？社运人士被捕 游行上诉遭驳

（德国之声中文网）香港众志于8月30日上午11点40分发布公告，表示香港警方针对6月21日于湾仔警察总部外的示威，指控黄之锋煽惑参与未经批准集结、组织未经批准集结以及参与未经批准集结等三项罪名。 此外，香港警方则是指控周庭涉嫌煽惑参与未经批准集结。 两人目前都被扣押在湾仔警总。

香港众志的声明中写道:「我们对警方于831前夕透过大规模搜捕示威者，营造寒蝉效应、白色恐怖感到非常愤怒。 反送中运动无领袖、无大台，如果有人煽惑市民上街，那必然是来自林郑月娥的苛政暴力。 香港众志从来都不是反送中运动的『领袖』，每一位香港人都是本着良知走出来，不论中共如何抹黑和扣帽子，都无法改变这个事实，亦只会令政府错判民情，陷入更难以解决的死局。 」

香港众志副主席郑家朗也在中午召开的记者会表示，他相信这次拘捕行动有政治因素，也认为未来香港政府会持续以类似手法吓退示威者。 他呼吁北京和港府切勿误判形势，用政治方式解决问题，而非恐吓香港人。 众志称目前未知保释时间，对于两人当天的行为不作评论。 根据法例，警方最多可以拘留疑犯48小时以决定是否作出检控。

另一方面，根据香港立场新闻报导，民阵于8月30日早上针对警方发出的反对通知书，向香港的公众集会及游行上诉委员会提出上诉。 然而，委员会最后一致裁定民阵上诉被驳回，维持警方29日发出的反对书决定。 该委员会指出，游行会对公众人士安全造成威胁，再加上之前的多起暴力事件，委员会决定维持警方反对决定。

民阵召集人岑子杰表示，民阵在上诉委员会会议中已用尽所有合法方法但都失败，他们决定取消明天的游行集会，往后民阵会继续以同样主题（撤回人大831决定）申请游行，直至成功为止。岑子杰说:「由于民阵无法在合法情况下保障参与市民的安全，所以无奈决定明天的游行集会。 」

多名社运人士遭逮捕

8月30日早上，香港众志透过多个平台发出快讯，表示该组织秘书长黄之锋在早上7点30分前往海怡半岛地铁站的途中，于街道上被突然推上一辆私家车，而不久后，黄之锋便被押到位于湾仔的警署总部。 根据香港众志掌握的消息，香港警方共以三项罪名拘捕黄之锋，律师已到场支持。

在黄之锋被捕消息传出后一个多小时，香港众志再度透过多个社群平台表示该组织成员周庭也在家中被捕，并被带到香港警署总部。目前两人被关押在位于湾仔的警署总部，接受警方讯问。

8月29日，香港01报导，香港民族党前召集人陈浩天晚间在香港国际机场出境时，突然被阻挠。 而陈浩天随后也透过个人脸书表示，据他所知，香港警方提出扣留，但详细细节他仍不清楚。 不久后，他再度透过脸书贴文表示，他因为涉及数起案件，即将被警方拘捕。根據南華早報報導，一名香港警方的發言人證實，有一名29歲的陳姓男子在機場被捕，而這名男子是因參與暴動與攻擊警察才被拘捕。

歌手、社运人士何韵诗发布推特称，鉴于形势激化，当局发动逮捕行动以及活动人士接连遇袭，她将离开香港，前往澳大利亚。她在随后发表的另一条推文中，呼吁国际媒体和朋友关心香港日益严峻的局势。”香港人团结有力，不会被消声。“

立法会议员、社运人士朱凯迪对德国之声表示，对未来局势感到忧虑。“有传言称，北京把10月1日中国国庆日设定为平息这场运动的最后期限。我和许多其他立法会议员都担心，在10月1日之前出现更多流血事件。因为我们呼吁国际社会介入香港局势，不要让北京为所欲为。”

長期評論香港時政的澳大利亞律師戴安通 (Antony Dapiran) 在推特上表示，他認為香港警方逮捕知名社運人士的行為，只會激發更多的示威者上街抗議。此外，他也指出這一連串的逮捕的時間點顯示香港警方事先以計畫周全，而香港政府也持續以「法治」為由來回應進行超過80天的「反送中」 運動。

示威召集人遇袭

综合香港电台、香港01等多家港媒报导，民阵召集人岑子杰周四 (8月29日) 上午原先是在佐敦与反对者对话，而大约中午12时左右，他在一间餐厅吃饭时，突然遭两名蒙面男子以铁条及棒球棍袭击。 报导指出，与他同行的友人为了保护岑子杰而受伤，而岑子杰本人则是没受波及。

同一天，「光复元朗」示威行动的申请人钟健平则是下午在香港大埔附近遭四名南亚裔男子以铁条及雨伞袭击，导致他手臂、颈部及身体多处受伤，被送到当地医院接受治疗。

香港民主党8月29日晚间发出声明，除了谴责两起攻击事件外，也指控有人意图透过暴力行为来灭声。 该声明表示:「接连发生凶徒袭击集会发起人，亦与警察接连纵容、包庇『721 元朗恐袭』及8月5日北角、荃湾等黑帮凶徒向无辜市民施袭的行为有关，民主党呼吁警察尽快缉捕及起诉有关凶徒，阻止以暴力手段威吓香港市民及抗争活动组织者。 」

国泰警告员工勿参与罢工

与此同时，国泰航空于8月29日发出内部讯息，表示该公司不批准9月2日与9月3日的罢工，并强调希望员工能于那两日照常上班，而国泰也会密切关注出勤纪录。 国泰人事董事欧永棠 (Tom Owen) 也重申，任何违反公司规定的行为都会遭受调查，甚至导致员工被解雇。

根据该封内部公告的内容，国泰管理阶层也重申如果员工希望能协助该公司走过一段具挑战性的日子的话，最有效的方法是专注于客人、工作表现及安全上。 欧永棠透过声明强调:「如我们过去所说过的，国泰不容忍任何支持或参与非法示威的行为。 」

德国墨卡托中国问题研究所主任彭轲（Frank Pieke）就香港局势发表分析称：”示威者和北京领导层唯一可能求同之处就是，在香港彻底并持续地重建‘一国两制原则’。但是，目前似乎没有任何一方有兴趣走出死胡同，尽管冲突状态继续下去只会让对话和谈判更为困难。这是一场典型的零和博弈，彼此对于对方都毫无信任可言，并认为任何让步妥协都会导致彻底失败。“