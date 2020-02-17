「零号患者」与新源头? 谣言中论文遭删

(德国之声中文网) 中国科学院武汉病毒研究所2月16日在网站上发布声明表示，网络流传称该所毕业生黄燕玲是所谓的最早感染新冠病毒的「零号病人」，经该所查证为不实信息。

声明说:「黄燕玲同学于2015年在我所毕业获得硕士学位，在学期间的研究内容为噬菌体裂解酶的功能及抗菌广谱性，毕业后一直在其他省份工作生活，未曾回过武汉，未曾被2019新型冠状病毒感染，身体健康。」

这则传闻与武汉病毒研究所有关，说「零号病人」是该所一名微生物学女研究生，名叫黄燕玲，并称她在研究所进行实验时被泄漏的病毒感染死亡，其尸体送往殡仪馆火化时，又感染一名殡葬人员，才使得疫情传播。

网民发现，黄燕玲在研究所网站上空有名字，却不像其他学生一样有照片和中英文个人信息。这也导致传闻甚嚣尘上。到了16日，《每日经济新闻》报导，黄燕玲的导师危宏平朋友圈发文回应，称黄燕玲2015年7月硕士顺利毕业后，一直在外地城市工作。「目前黄燕玲同学身体健康，一切安好！」但这些讯息都未能平息网友质疑。许多人希望黄燕玲本人出面辟谣。

于此同时，一篇论文遭删的事件也引发网民关注。

来源是武汉市疾病预防控制中心?

中国华南理工大学教授生物科学与工程学院教授肖波涛日前在科学论文分享网站Research Gate上发表了一篇题为《新型冠状病毒（2019-nCoV）源头可能性》的报告。

根据网站上的摘要，报告对于海鲜市场是病毒出现源头这种说法存疑，并引述市政报告和31名居民和28位遊客证词表示，蝙蝠从来不是武汉的食物来源，市场上也没有蝙蝠交易。接着内容就把来源可能指向距离海鲜市场280公尺的武汉市疾病预防控制中心。

根据报告摘要，这个疾病防控中心为了实验目的，在湖北省捕获了155只蝙蝠、浙江省捕450只。内容更提到负责收集蝙蝠的研究人员在2017年和2019年的全国报纸和网站上都提及，他曾经遭到蝙蝠的袭击，过程中，蝙蝠的血液喷射在他的皮肤上。他因为知道有感染的极端危险，因此自我隔离了14天。在另一起事故中，蝙蝠尿在他的身上，让他再度进行自我隔离。

根据这些证据，研究者担心，中心里面蝙蝠的组织样品和受污染的垃圾可能才是病原体的来源，泄漏到周围，并感染了第一批患者。不过这篇论文在发表后不久即被删除，目前在科学论文分享网站上已找不到该论文。但是网路上依然可以搜寻到这篇论文的封面与摘要。

阴谋论下的阳计策

虽然中国官方不断辟谣，但是近日出台的措施纷纷引起议论。中国科技部社会发展科技司司长吴远彬15日在国务院联防联控新闻发布会上称，科技部出台了《关于加强新冠病毒高等级病毒微生物实验室生物安全管理的指导意见》 ，强调要加强对实验室，特别是对病毒的管理，确保生物安全。吴远彬还在会上表示，目前，研究人员已经初步排除新型冠状病毒与已知家禽家畜的关系，并提出蝙蝠是最有可能携带新冠肺炎的源头。

中国国家主席习近平2月14日在中央会议上的一番话也让外界充满各种猜测。据新华社报道，习近平特别提到加速推动生物安全立法，并将生物安全纳入国安体系。

武汉疫情爆发是不是因为生物实验室的管控不当? 不论来源是武汉病毒研究所还是疾病预防控制中心，疫情曝露出法规不足的漏洞，已然威胁到中国国家公卫安全。

邹宗翰/罗法 (综合报导)