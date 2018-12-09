零八宪章10周年，意义何在？

（德国之声中文网）2008年12月10日，也就是世界人权宣言公布60周年纪念日前夕，中国数百名公民签署了一份名为《零八宪章》的文件，呼吁政府认同普世价值，推进人权法治。当年也是中国改革开放进入第三十个年头。

《零八宪章》公布后不久，主要参与者及众多签署人便遭到官方问话、骚扰或拘捕。被视为主要起草人之一的刘晓波12月8日遭到警方逮捕。

2009年12月25日，刘晓波被北京第一中级人民法院以"煽动颠覆国家政权罪"判处11年徒刑，剥夺政治权利2年。判决书中提到"2008年9月至12月间，被告人刘晓波还伙同他人起草、炮制了《零八宪章》，提出'取消一党垄断执政特权'、'在民主宪政的架构下建立中华联邦共和国'等多项主张，试图煽动颠覆现政权。"

2017年7月13日，医院宣布，刘晓波因肝癌晚期、多脏器功能衰竭去世，时年61岁。

"要求改革"、"挣脱枷锁"

曾参与《零八宪章》首批联署的前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤认为，这份宪章的意义之一在于，从中看出要求改革的中国人曾经提出过哪一些改革意见："里面提出的是要求中国成为一个宪政国家，成为一个民主国家，要求保障公民的权利，要求中国有真的选举，要求中国公民的权利都能够得到国家政府的保障、维护，特别是里面还提到要求军队国家化，要求所有的政党都在宪法和法律的范围以内活动。"

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另一位联署者及英文版的翻译者林裴瑞（Perry Link）表示，"零八宪章"应该算是后毛时代四十年来中国人挣脱专制枷锁的努力的组成部分。

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基本理念与具体主张

《零八宪章》的名称显然受到了前捷克斯洛伐克《七七宪章》启发。1977年公布的这份宪章由当时的反对派领袖人物哈维尔等人主导，呼吁捷克斯洛伐克政府尊重人权和公民权，"促进每个捷克斯洛伐克公民作为自由人生活和工作的可能性的实现。"

而在刘晓波和张祖桦等人起草的《零八宪章》中，前言便明确表示，在经历了长期的人权灾难和艰难曲折的抗争历程之后，觉醒的中国公民日渐清楚地认识到，自由、平等、人权是人类共同的普世价值；民主、共和、宪政是现代政治的基本制度架构。《零八宪章》提出的中心问题便在于："21世纪的中国将走向何方，是继续这种威权统治下的'现代化'，还是认同普世价值、融入主流文明、建立民主政体？这是一个不容回避的抉择。"

在此后篇幅中，《零八宪章》签署者们重申六大基本理念：自由、人权、平等、共和、民主、宪政。为实现这些基本理念，《零八宪章》也提出了19条具体主张，其主要内容包括：

根据六大基本理念修改宪法；

建立分权制衡的现代政府；

各级立法机构直选产生；

司法独立，超越党派，不受任何干预；

实现军队国家化，政党组织退出军队；

切实保障人权，设立人权委员会；

全面推行民主选举制度，落实一人一票的平等选举权；

废除现行城乡二元户籍制度，保障公民自由迁徙权；

保障公民结社自由权，开放党禁；

保障和平集会、游行、示威和表达自由的权利；

落实言论自由、出版自由和学术自由，保障公民知情权和监督权；

保障宗教自由与信仰自由，实现政教分离；

取消服务于一党统治、带有浓厚意识形态色彩的政治教育与政治考试，推广公民教育；

确立和保护私有财产权利；

建立民主财政和保障纳税人权利；

健体覆盖全体国民的社会保障体制；

保护生态环境，提倡可持续发展；

在民主宪政的架构下建立中华联邦共和国；

实行转型正义，寻求社会和解。

在最后结语中，《零八宪章》的作者们指出，"中国作为世界大国，作为联合国安理会五个常任理事国之一和人权理事会的成员，理应为人类和平事业与人权进步做出自身的贡献。但令人遗憾的是，在当今世界的所有大国里，唯独中国还处在威权主义政治生态中，并由此造成连绵不断的人权灾难和社会危机，束缚了中华民族的自身发展，制约了人类文明的进步--这种局面必须改变！政治民主化变革不能再拖延下去。"