为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

零八宪章

为了纪念2008年12月10日《世界人权宣言》发表60周年之际由张祖桦负责起草、刘晓波等人修改并由303位各界人士首批签署的一份宣言。

《零八宪章》內容包括提出促进中国民主化进程，改善人权状况，实现真正民主宪政。该宪章主要起草人刘晓波在宪章发表一年后被判有“煽动颠覆国家政权罪”，判刑11年。2010年，尚在狱中的刘晓波获得诺贝尔和平奖。

Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

刘晓波逝世三周年 廖亦武：他以殉道唤醒中国人 13.07.2020

7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
13.07.2017+++Hong Kong+++

长平观察：追忆刘晓波 惊醒中国梦 13.07.2019

刘晓波去世两周年之际，时评人长平认为，西方世界对于 “中国模式”的反思应该包括：诺贝尔和平奖得主的迫害者，应该受到惩罚。
04.05.2019, Frankfurt, DEU Erstmals seit ihrer Ankunft im deutschen Exil stellt die chinesische Kuenstlerin Liu Xia ihre Fotoarbeiten in Deutschland aus. Liu Xia, Witwe des 1917 verstorbenen Friedensnobelpreistraegers Liu Xiaobo, zeigt eine Auswahl ihrer Fotoarbeiten in der Galerie Sillem in Frankfurt-Sachsenhausen. Am Samstag traf sie sich mit Ai Weiwei, dem chinesischen Kuenstler und Perry Link, Professor der University of California, Uebersetzer von vielen chinesischen Autoren, im Kino Harmonie zu einem Gespraech. *** 04 05 2019 Frankfurt DEU For the first time since her arrival in exile in Germany, Chinese artist Liu Xia presents her photographic works in Germany from Liu Xiaia The widow of Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, who died in 1917, shows a selection of her photographic works in the Sillem Gallery in Frankfurt Sachsen

就想“躺着”的刘霞 迎来两个周年纪念 09.07.2019

对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。
Demonstranten mit Kerzen gedenken am 15.07.2017 auf einer Hauptstraße in Hongkong dem chinesischen Regimekritiker und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Der Tod des inhaftierten Xiaobos, der diese Woche an Leberkrebs starb, wurde von internationaler Kritik an der Regierung Pekings begleitet, die ihm die gewünschte Ausreise verweigert hatte. Foto: Vincent Yu/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

零八宪章10周年，意义何在？ 09.12.2018

10年前的12月10日，《零八宪章》公布，首批有303名签署者。10年后的今天，其起草人之一刘晓波已在关押中病逝。这份文件究竟意义何在？
The empty chair with a diploma and medal that should have been awarded to this year's Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo in the Oslo City Hall on Friday. Photo by Heiko Junge / SCANPIX NORWAY |

客座评论：零八宪章十周年 起点还是高峰？ 09.12.2018

2008年的中国，大事件接连不断。与藏区骚乱、汶川地震、北京奥运相比，《零八宪章》无论在媒体关注度，还是传播广泛性而言，都略逊一筹。即便如此，中国政府对于宪章的封锁及联署者的打压，却丝毫没有放松，令其成为载入史册的重大事件。刘晓波便是其中最为知名的例子。十年过后，这份文本为中国留下了什么？《零八宪章》联署者之一以及英文版翻译者、汉学家林培瑞给出了自己的回答。
Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

专访: 零八宪章、改革已死与刘晓波的个人代价 09.12.2018

10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
****Bilder nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden*** Fotos: Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China (Kurz: HK Alliance) 25.12.2017, Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Demonstration, Gedenkveranstaltung an Liu Xiaobo. Organisiert von der Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China vor The Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Special Administrative Region in Hong Kong.

香港民运团体中联办前示威 悼念刘晓波 25.12.2017

2009年的12月25日，是已故诺贝尔和平奖得主刘晓波最后一次被判入狱的一天。在西方国家欢度圣诞节的这一天，中国当局当时以煽动颠覆国家政权罪判处刘晓波有期徒刑11年。从此，对于刘晓波在香港的支持者来说，每年的12月25日都是重要的一个纪念日。
Description: WeChat Zensur Citizenlab Tite: WeChat Zensur Citizenlab Tags: WeChat, App, Chat, China, Monitoring, Censorship, Social Media, Citizen Lab Name of the photographer: Citizen Lab Pic taken: October 2016

长平观察: 全村结扎、群主问责与贪官连坐 16.09.2017

“群主问责”制引发网民恐慌与抗议。时评人长平认为，连坐制从未消失，但官员连坐的目的并非反腐。
--FILE--A Chinese filmgoer walks past a poster of the movie Wolf Warriors 2 at a cinema in Yichang city, central China's Hubei province, 27 July 2017. Chinese films explode summer box office; Wolf Warriors 2 hits $450 million; Once Upon A Time opens on $60 million. Wu Jing's Wolf Warriors 2 has made history in the Chinese box office as the first film ever to cross $450 million within 11 days. After posting a massive debut of $142 million, the nationalistic action film continued to smash more records in the week of Jul 31-Aug 6, adding $313.62m for an 11-day total of $455.36 million. Its records include earning over $29 million (RMB200 million) daily for 10 consecutive days and surpassing Monster Hunt, Furious 7 and Furious 8 by its 10th day to become the second highest grossing film of all time. Foto: Ren Weihong/Imaginechina/dpa |

长平观察：“1984”怀念“2008” 11.08.2017

九寨沟地震及电影《战狼Ⅱ》引发很多网民怀念2008年。时评人长平认为，那一年的确是中共“1984”体制形成中的一个关键时间点。
13.07.2017+++Hong Kong+++

长平观察：刘晓波受迫害真相必有审判 23.07.2017

刘晓波是否因在狱中受毒害而患病？是谁指令拒绝他出国治疗？医疗团队怎样和安全部门合作？时评人长平认为，对于如此重大的人权案件，未来必有审判。
Demonstranten mit Kerzen gedenken am 15.07.2017 auf einer Hauptstraße in Hongkong dem chinesischen Regimekritiker und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Der Tod des inhaftierten Xiaobos, der diese Woche an Leberkrebs starb, wurde von internationaler Kritik an der Regierung Pekings begleitet, die ihm die gewünschte Ausreise verweigert hatte. Foto: Vincent Yu/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

墙外文摘：晓波魂缈缈 解严路漫漫 16.07.2017

台湾解严三十年了，中国也能期待这一天的到来吗？刘晓波的遭遇，让观察者对中国局势与民主未来感到悲观。
This Oct. 28 2018 photo shows Liu Xiaobo right a letter beside the grave of Bao Zunxin, a chinese historian and political dissident who was arrested and jailed for his role in the 1989 Tiananmen Square democracy protests in Beijing China,

长平观察：零八奥运、零八宪章与"血洗AB站" 15.07.2017

“血洗AB站”事件让很多“小粉红”也发出抗议。时评人长平认为，他们仍然不明白刘晓波发起的零八宪章运动和看日剧韩剧的自由之间的关系。
The empty chair with a diploma and medal that should have been awarded to this year's Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo in the Oslo City Hall on Friday. Photo by Heiko Junge / SCANPIX NORWAY |

《零八宪章》：刘晓波的政治遗产 14.07.2017

中国诺贝尔奖获得者刘晓波罹患肝癌病逝，许多评论人士均将《零八宪章》视为刘晓波最为重要的政治遗产之一。与此同时，这份文件也是他被判重刑的罪名之一。《零八宪章》究竟是什么内容？刘晓波等签署者的诉求是什么？
12.05.2017 *** European Union foreign policy chief Federica Mogherini listens during Lennart Meri Security conference in Tallinn, Estonia, May 12, 2017. REUTERS/Ints Kalnins

欧盟呼吁中国允许诺奖得主刘晓波出国 01.07.2017

欧盟向中国发出呼吁，要求允许身患肝癌的维权人士刘晓波出国就医。这位现年61岁的诺贝尔和平奖得主目前已经被中国当局从监狱转移到医院。
A security guard stands on duty outside the Guangzhou Intermediate People¿s Court where New Zealand's Peter Gardner stands for his drug smuggling trial in Guangzhou in south China's Guangdong province Thursday, May 7, 2015. Gardner, who also has Australian citizenship, was detained in Guangzhou on Nov. 8 when police said he was trying to smuggle more than 30 kilograms (66 pounds) of methamphetamine out of China. Gardner could face the death penalty if convicted. (AP Photo/Paul Traynor)

唐荆陵等3人案开审 当场解雇律师 19.06.2015

广州市中级人民法院开始审判唐荆陵、袁新亭和王清营涉嫌犯“煽动颠覆国家政权罪”一案。庭审不久后被迫中止。据被告家属消息，原因是法庭拒绝传唤有关证人，并拒绝让共产党党内人士回避。
Liu Xia, wife of 2010 Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, reacts emotionally to an unexpected visit by journalists from The Associated Press at her home in Beijing, China, on Thursday, Dec. 6, 2012. Liu trembled uncontrollably and cried Thursday as she described how her confinement under house arrest has been absurd and emotionally draining in the two years since her jailed activist husband was named a Nobel Peace laureate. (Foto:Ng Han Guan/AP/dapd)

刘霞的“丑孩子们” 19.02.2015

2月20日，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆将开始展出刘霞的“丑娃”系列摄影作品——在这位女艺术家本人可能根本不知情的情况下。作为身陷囹圄的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子，刘霞付出了高昂的代价。
显示更多文章