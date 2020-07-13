刘晓波逝世三周年 廖亦武：他以殉道唤醒中国人

7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。