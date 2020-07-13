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为了纪念2008年12月10日《世界人权宣言》发表60周年之际由张祖桦负责起草、刘晓波等人修改并由303位各界人士首批签署的一份宣言。
《零八宪章》內容包括提出促进中国民主化进程，改善人权状况，实现真正民主宪政。该宪章主要起草人刘晓波在宪章发表一年后被判有“煽动颠覆国家政权罪”，判刑11年。2010年，尚在狱中的刘晓波获得诺贝尔和平奖。
7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
刘晓波去世两周年之际，时评人长平认为，西方世界对于 “中国模式”的反思应该包括：诺贝尔和平奖得主的迫害者，应该受到惩罚。
对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。
10年前的12月10日，《零八宪章》公布，首批有303名签署者。10年后的今天，其起草人之一刘晓波已在关押中病逝。这份文件究竟意义何在？
2008年的中国，大事件接连不断。与藏区骚乱、汶川地震、北京奥运相比，《零八宪章》无论在媒体关注度，还是传播广泛性而言，都略逊一筹。即便如此，中国政府对于宪章的封锁及联署者的打压，却丝毫没有放松，令其成为载入史册的重大事件。刘晓波便是其中最为知名的例子。十年过后，这份文本为中国留下了什么？《零八宪章》联署者之一以及英文版翻译者、汉学家林培瑞给出了自己的回答。
10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
2009年的12月25日，是已故诺贝尔和平奖得主刘晓波最后一次被判入狱的一天。在西方国家欢度圣诞节的这一天，中国当局当时以煽动颠覆国家政权罪判处刘晓波有期徒刑11年。从此，对于刘晓波在香港的支持者来说，每年的12月25日都是重要的一个纪念日。
“群主问责”制引发网民恐慌与抗议。时评人长平认为，连坐制从未消失，但官员连坐的目的并非反腐。
九寨沟地震及电影《战狼Ⅱ》引发很多网民怀念2008年。时评人长平认为，那一年的确是中共“1984”体制形成中的一个关键时间点。
刘晓波是否因在狱中受毒害而患病？是谁指令拒绝他出国治疗？医疗团队怎样和安全部门合作？时评人长平认为，对于如此重大的人权案件，未来必有审判。
台湾解严三十年了，中国也能期待这一天的到来吗？刘晓波的遭遇，让观察者对中国局势与民主未来感到悲观。
“血洗AB站”事件让很多“小粉红”也发出抗议。时评人长平认为，他们仍然不明白刘晓波发起的零八宪章运动和看日剧韩剧的自由之间的关系。
中国诺贝尔奖获得者刘晓波罹患肝癌病逝，许多评论人士均将《零八宪章》视为刘晓波最为重要的政治遗产之一。与此同时，这份文件也是他被判重刑的罪名之一。《零八宪章》究竟是什么内容？刘晓波等签署者的诉求是什么？
欧盟向中国发出呼吁，要求允许身患肝癌的维权人士刘晓波出国就医。这位现年61岁的诺贝尔和平奖得主目前已经被中国当局从监狱转移到医院。
广州市中级人民法院开始审判唐荆陵、袁新亭和王清营涉嫌犯“煽动颠覆国家政权罪”一案。庭审不久后被迫中止。据被告家属消息，原因是法庭拒绝传唤有关证人，并拒绝让共产党党内人士回避。
2月20日，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆将开始展出刘霞的“丑娃”系列摄影作品——在这位女艺术家本人可能根本不知情的情况下。作为身陷囹圄的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子，刘霞付出了高昂的代价。
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