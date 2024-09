“雪饼案”二审秘密宣判，辩护律师发布紧急呼吁

(德国之声中文网)“作为她的辩护人,我非常愤怒。”9月13日,备受关注的“雪饼案”当事人之一黄雪琴的辩护律师徐凯律师发布“紧急呼吁”,称他头一天给承办法官吴俊打电话要求二审开庭,吴俊法官确认法庭已收到他提交的最新证据,但通话全程都没有告诉他,二审判决已经作出。

这份由广东省高级法院于9月10日作出、并于9月12日送达当事人的秘密判决,裁定黄雪琴和王建兵的行为构成“煽动颠覆国家政权罪”,且均系主犯;王建兵本人被没收的巨额借款,不予退回;驳回上诉,维持一审原判。

今年6月14日,在被拘留近三年后,经过一场闭门审判,广州市中级法院一审裁定,黄雪琴和王建兵“煽动颠覆国家政权”罪名成立,判处黄雪琴五年、王建兵三年半刑期。

徐凯律师称,本案四位辩护律师均未得到法庭告知二审判决信息。按照中国法律规定,这是严重的程序违法。他呼吁道,黄雪琴王建兵一案作为中国公民社会标志性案件,“希望法律界同仁和关心公共议题的人士施以援手,共同纠正广东高院的违法行为”。

王建兵辩护律师黄思敏表示,她在一周前也提交了开庭及调取证据等申请,二审法官说会考虑,没想到就这样秘密判决了。她谴责广东高院如此明目张胆地违法办案。

9月12日,黄雪琴在会见徐凯律师时说,“这一份判决里,不仅罔顾事实,而且恶意揣测,故意误解曲解,颠倒黑白,甚至自相矛盾,这是一份违背客观事实的,不公且不义的判决,我不服!”

“夜航船”聚会

36岁的黄雪琴曾任职《新快报》、《南都周刊》等媒体,后辞职成为独立记者。2018年,她参与推动中国#MeToo运动,支持多例个案维权,并发起一系列反性骚扰行动。2019年,她在香港参加反修例游行并实名发表记录文章,被中国警方以“寻衅滋事罪”刑事拘留。王建兵现年41岁,昵称“煎饼”,长期关注青少年社区教育、职业病工人权益倡议。两人的案件被支持者合称为“雪饼案”。

2021年9月,黄雪琴和王建兵在广州被捕。一般认为,最直接的原因跟他们在王建兵住处组织朋友交流聚会有关。

据黄雪琴和王建兵的共同朋友忆述,被捕前近一年时间里,他们每周四都组织名为“夜航船”的聚会,聚会的主题包括朋友间分享困惑,互相支持,以及讨论社会事件。“自由之家”中国研究主任王亚秋向德国之声表示,“雪饼”组织的聚会“在正常的国家并不算什么很大的倡议,而是正常的社交”。

根据此案的一审判决书,在广东警方看来,“夜航船”的聚会则是“借讨论社会话题之机,煽动参加人员对我国政权的不满,传授反侦查方法,交流如何开展煽动颠覆我国政权活动等”。

夕阳下的巨大横幅

“雪饼案”一审判决两天之后的傍晚,沐浴在夕阳之中的伦敦威斯敏斯特大桥一侧,出现巨大的横幅,上书中文“只要黄雪琴不自由,我们都不自由”及英文“WE ARE NOT FREE UNTIL XUEQIN IS FREE”。同一天,相似的横幅出现在温哥华唐人街、旧金山金门大桥、华盛顿方尖碑、纽约时代广场、东京涉谷路口和东京铁塔下。这是女权主义者的一场快速全球声援联动。

“雪饼案”再度引发国际社会对中国新闻环境的关注。保护记者委员会(CPJ)在一审判决前呼吁中国政府立即无条件释放黄雪琴,撤销所有对她的指控。

在黄雪琴、王建兵遭关押届满1000天之际,大赦国际发表声明。该组织中国部主任布鲁克斯(Sarah Brooks)表示,两人被关押仅仅是因为行使言论自由的权利。“事实上,他们没有犯下任何实际罪行。然而,中国政府却编造种种藉口,把他们的工作视为威胁。”布鲁克斯说,两人被定罪是“恶意且毫无理由”的,这也显示中国政府“多么惧怕那些敢为保护他人权益、大声疾呼的倡议者”。

“我脚里有东西”

9月14日,徐凯律师发布和黄雪琴的最新会见情况。黄雪琴在让他转告朋友们的一段话里说:“我会昂首挺胸,脚底有力,‘骨里有气’,心里有爱,眼里有光,穿上自由的衣裳。”徐凯律师解释说,看守所规定,被监管人员见到管教,得抱着头蹲下。但黄雪琴就是站着,管教说:你蹲下!她说,我脚里有东西。管教问,你脚里有什么东西?她说,有骨气!所以现在见管教,她都不用蹲下。其他被监管人员见她这样,也跟着不蹲下,站着。

(综合报道)

