“雪饼案”二审秘密宣判，辩护律师发布紧急呼吁

广东省高级法院对备受国际社会关注的“雪饼案”作出秘密二审宣判，当事人辩护律师愤怒谴责其违法办案，并紧急呼吁外界施以援手。

（德国之声中文网）“作为她的辩护人，我非常愤怒。”9月13日，备受关注的“雪饼案”当事人之一黄雪琴的辩护律师徐凯律师发布“紧急呼吁”，称他头一天给承办法官吴俊打电话要求二审开庭，吴俊法官确认法庭已收到他提交的最新证据，但通话全程都没有告诉他，二审判决已经作出。

这份由广东省高级法院于9月10日作出、并于9月12日送达当事人的秘密判决，裁定黄雪琴和王建兵的行为构成“煽动颠覆国家政权罪”，且均系主犯；王建兵本人被没收的巨额借款，不予退回；驳回上诉，维持一审原判。

今年6月14日，在被拘留近三年后，经过一场闭门审判，广州市中级法院一审裁定，黄雪琴和王建兵“煽动颠覆国家政权”罪名成立，判处黄雪琴五年、王建兵三年半刑期。

徐凯律师称，本案四位辩护律师均未得到法庭告知二审判决信息。按照中国法律规定，这是严重的程序违法。他呼吁道，黄雪琴王建兵一案作为中国公民社会标志性案件，“希望法律界同仁和关心公共议题的人士施以援手，共同纠正广东高院的违法行为”。

王建兵辩护律师黄思敏表示，她在一周前也提交了开庭及调取证据等申请，二审法官说会考虑，没想到就这样秘密判决了。她谴责广东高院如此明目张胆地违法办案。

9月12日，黄雪琴在会见徐凯律师时说，“这一份判决里，不仅罔顾事实，而且恶意揣测，故意误解曲解，颠倒黑白，甚至自相矛盾，这是一份违背客观事实的，不公且不义的判决，我不服！”

“夜航船”聚会

36岁的黄雪琴曾任职《新快报》、《南都周刊》等媒体，后辞职成为独立记者。2018年，她参与推动中国#MeToo运动，支持多例个案维权，并发起一系列反性骚扰行动。2019年，她在香港参加反修例游行并实名发表记录文章，被中国警方以“寻衅滋事罪”刑事拘留。王建兵现年41岁，昵称“煎饼”，长期关注青少年社区教育、职业病工人权益倡议。两人的案件被支持者合称为“雪饼案”。

2021年9月，黄雪琴和王建兵在广州被捕。一般认为，最直接的原因跟他们在王建兵住处组织朋友交流聚会有关。

据黄雪琴和王建兵的共同朋友忆述，被捕前近一年时间里，他们每周四都组织名为“夜航船”的聚会，聚会的主题包括朋友间分享困惑，互相支持，以及讨论社会事件。“自由之家”中国研究主任王亚秋向德国之声表示，“雪饼”组织的聚会“在正常的国家并不算什么很大的倡议，而是正常的社交”。

根据此案的一审判决书，在广东警方看来，“夜航船”的聚会则是“借讨论社会话题之机，煽动参加人员对我国政权的不满，传授反侦查方法，交流如何开展煽动颠覆我国政权活动等”。

夕阳下的巨大横幅

“雪饼案”一审判决两天之后的傍晚，沐浴在夕阳之中的伦敦威斯敏斯特大桥一侧，出现巨大的横幅，上书中文“只要黄雪琴不自由，我们都不自由”及英文“WE ARE NOT FREE UNTIL XUEQIN IS FREE”。同一天，相似的横幅出现在温哥华唐人街、旧金山金门大桥、华盛顿方尖碑、纽约时代广场、东京涉谷路口和东京铁塔下。这是女权主义者的一场快速全球声援联动。

“雪饼案”再度引发国际社会对中国新闻环境的关注。保护记者委员会（CPJ）在一审判决前呼吁中国政府立即无条件释放黄雪琴，撤销所有对她的指控。

在黄雪琴、王建兵遭关押届满1000天之际，大赦国际发表声明。该组织中国部主任布鲁克斯（Sarah Brooks）表示，两人被关押仅仅是因为行使言论自由的权利。“事实上，他们没有犯下任何实际罪行。然而，中国政府却编造种种藉口，把他们的工作视为威胁。”布鲁克斯说，两人被定罪是“恶意且毫无理由”的，这也显示中国政府“多么惧怕那些敢为保护他人权益、大声疾呼的倡议者”。

“我脚里有东西”

9月14日，徐凯律师发布和黄雪琴的最新会见情况。黄雪琴在让他转告朋友们的一段话里说：“我会昂首挺胸，脚底有力，‘骨里有气’，心里有爱，眼里有光，穿上自由的衣裳。”徐凯律师解释说，看守所规定，被监管人员见到管教，得抱着头蹲下。但黄雪琴就是站着，管教说：你蹲下！她说，我脚里有东西。管教问，你脚里有什么东西？她说，有骨气！所以现在见管教，她都不用蹲下。其他被监管人员见她这样，也跟着不蹲下，站着。

（综合报道）

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