“雪饼案”一审宣判 中国公民倡议社群再遭重击

黄雪琴、王建兵大约3年前因组织友人间的交流聚会而被捕，如今在广州遭判刑。著名女权倡议者吕频向DW形容此案“荒谬”；两人的朋友则说，这显示政府轻易就能摧毁公民社会长期经营的社群。

（德国之声中文网）合称为“雪饼”的中国女权记者黄雪琴、劳工权益倡议人士王建兵週五（6月14日）在广州受审，黄雪琴一审遭判5年徒刑，王建兵遭判3年半；两人皆被控犯下“煽动顛復国家政权罪”。长期追踪此案的X平台“释放雪饼”专页指出，黄雪琴当庭表态欲上诉，王建兵是否上诉则尚待与律师商量。

据“释放雪饼”专页稍早的消息，法院外设置了护栏，且有大批警力驻守，“包围了整个法院范圍”；现场还有便衣警察，和“穿著红色马甲的所谓‘社区志愿者’”。媒体和外界人士不被允许入场旁听。

36岁的黄雪琴过去是《新快报》、《南都周刊》的调查记者。她曾撰写《中国女记者性骚扰调查报告》，也曾揭露学者陈小武性侵女性的案件，并长期参与声援性骚扰受害者。王建兵现年41岁，昵称“煎饼”，关注青少年社区教育、职业病工人权益倡议。

图为中国劳工权益倡议者王建兵。他被捕前常在广州住处邀请朋友来交流；与会者表示，这些聚会主要涉及社群陪伴与支持，而非时事政治议题，却仍遭政府定调为“煽动顛復国家政权”。（资料照） 图像来源: FreeXueBing/AP/picture alliance

2021年9月，两人在广州被捕；一般认为，最直接的原因跟他们在王建兵住处组织朋友交流聚会有关。“释放雪饼”专页的成员Rio（化名）常参与这些聚会；“雪饼案”一审宣判前夕，Rio接受DW访问。

身为“雪饼”的友人，Rio从两人被捕至今近3年，仍无法好好消化情绪。“一切都逆转了……我们多年来在广州培养出一个小社群，但政府非常轻易地就把一切摧毁。”

非政府组织“自由之家”（Freedom House）中国研究部主任王亚秋则向DW表示，两人遭到定罪，将进一步压缩“本已几乎不存在的公民社会发展空间”。

“先发制人的镇压”

有感于中国公民社会行动者彼此之间的孤立与隔绝，Rio表示王建兵希望创造一个社群，提供“安全的空间”，容许中国的行动者能在其中互相帮助。

Rio描绘当年的聚会场景，通常是“大家带著各自的疑问，分享各自的经验，彼此支持”。有时候，黄雪琴和王建兵会邀请不同领域的研究者，跟与会者交流；在严肃的讨论之外，大家也一起吃饭、打麻将。

让与会者始料未及的是，盡管聚会上并没有反政府的言论，在政府眼中却仍是须被打击的对象。

“自由之家”的王亚秋向DW表示，“雪饼”组织的聚会“在正常的国家并不算什么很大的倡议，而是正常的社交”。

“北京不希望人民聚在一起，因为这代表著团结……他们觉得这非常具有威胁性。”王亚秋认为，此案显示中国政府“有多么缺乏安全感”，丝毫无法容忍那些能独立思考、想在政府掌控外做些好事的人民。

中国著名女权倡议者吕频则形容此案“非常荒谬”，因为这样的聚会本身甚至称不上一个具体的“行动”。她告诉DW：“所有对公民硬性的逮捕，都是荒谬。”

吕频进一步指出，要形成一场抗争或社会运动，通常是建立在倡议者之间人与人的日常联系基础上；然而，中国政府透过“先发制人的镇压”，想从早期阶段就踩熄抗争的火苗。“在这个事前镇压里，是没有任何法治基础的，因为实际上某些行为还并没有发生。”

寒蝉效应

据倡议者消息，很多曾参与“雪饼”聚会的朋友都遭到警方骚扰、恐吓或是传唤讯问，甚至被强迫在虚假的口供签名。

Rio还透露，据他所知至少有10个人被迫搬家。有些人的房东受到地方政府暗示或施压，不愿意再租房给从事倡议者。

吕频认为，此案对中国倡议者的影响极大，让很多人心中产生强烈的愤怒、压抑和恐惧。“其实你的目的只是想去推动进步，你就可以遭到惩罚，而且甚至不知道自己什么样的行为、什么样的人，会在什么时候触发这个惩罚……一种巨大的荒谬，真实的恐怖体验。”

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盡管如此，中国的公民社会并没有因此彻底消失。以女权运动为例，吕频观察，“现在是MeToo的第6年，MeToo仍然在继续，人们仍在讨论”。

吕频说：“MeToo下一个高峰期随时还可能会出现；当然这个高峰出现的门槛，可能会提高很多，而且这个运动也比以往脆弱了很多。但这个运动反而会幸存，现在它变得非常非常广泛，有些人遭到镇压了，但是另外很多其他人，还在支持。”

国际社会的批评

黄雪琴案也再度掀起国际社会对中国新闻环境的批评。保护记者委员会（CPJ）在判决公布前，呼吁中国政府立即无条件释放黄雪琴，并撤销所有对她的指控。

在黄雪琴、王建兵遭关押届满1000天之际，大赦国际也在14日发表声明 。该组织中国部主任布鲁克斯（Sarah Brooks）表示，这两人被关押，仅仅是因为行使言论自由的权利。

“事实上，他们没有犯下任何实际罪行。然而，中国政府却编造种种藉口，把他们的工作视为威胁。”布鲁克斯说，两人被定罪是“恶意且毫无理由”的，这也显示中国政府“多么惧怕那些敢为保护他人权益、大声疾呼的倡议者”。

如果中国有新闻自由...... To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（DW记者李宥臻对此文有贡献）

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