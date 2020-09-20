雪佛龙要求员工工作手机删微信

（德国之声中文网）据彭博社本周三报道，雪佛龙在一封发给全体员工的电邮中称微信为“不合规应用”，要求在工作手机上安装了微信员工删除该应用，否则他们将不能接入公司内部网络。

备忘录中写道，“由于最近的一道禁止使用微信的行政命令，雪佛龙现在要求您从移动设备上删除该应用。如果在2020年9月27日之前不采取任何行动，您访问雪佛龙系统的权限将被删除。”

消息称，雪佛龙是美国首个采纳特朗普微信禁令的公司之一。

就在美国政府微信禁令生效前数小时，美国加州联邦法院一名法官9月20日暂时作出了阻止其生效的裁决。美国商务部9月21日表示，将挑战法官的这一初步禁令。



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乐然／李鱼（彭博社等）