雪佛龙要求员工工作手机删微信

尽管一家美国联邦法院颁布临时法令暂时阻止特朗普的微信禁令生效，美国石油巨头雪佛龙（Chevron）仍要求全球各地的员工从工作手机上删除微信。
（德国之声中文网）据彭博社本周三报道，雪佛龙在一封发给全体员工的电邮中称微信为“不合规应用”，要求在工作手机上安装了微信员工删除该应用，否则他们将不能接入公司内部网络。
备忘录中写道，“由于最近的一道禁止使用微信的行政命令，雪佛龙现在要求您从移动设备上删除该应用。如果在2020年9月27日之前不采取任何行动，您访问雪佛龙系统的权限将被删除。”
消息称，雪佛龙是美国首个采纳特朗普微信禁令的公司之一。
就在美国政府微信禁令生效前数小时，美国加州联邦法院一名法官9月20日暂时作出了阻止其生效的裁决。美国商务部9月21日表示，将挑战法官的这一初步禁令。
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乐然／李鱼（彭博社等）
9月20日，美国加州联邦法院法官比勒在美国政府微信禁令生效前数小时做出裁决，阻止其生效。针对微信禁令发起诉讼的"美国微信用户联合会"在取得阶段性胜利后向德国之声表示，美国政府可能会上诉，也可能收窄禁令范围或颁布新禁令，而该联合会将通过应诉等方式做出回应。