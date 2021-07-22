2014年9月26日至12月15日在香港发生的一系列争取真普选的公民抗命运动。其主要诉求为中国全国人民代表大会常务委员会撤回2017年行政长官选举及2016年立法会选举框架和候选人提名方案，争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。

运动的主要象征是黄色的雨伞，源于示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时使用雨伞抵挡，媒体因而称此运动为“雨伞革命”或“雨伞运动”。这次抗争运动是香港历史上最大型的公民抗命运动。但示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。