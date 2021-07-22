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2014年9月26日至12月15日在香港发生的一系列争取真普选的公民抗命运动。其主要诉求为中国全国人民代表大会常务委员会撤回2017年行政长官选举及2016年立法会选举框架和候选人提名方案，争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。
运动的主要象征是黄色的雨伞，源于示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时使用雨伞抵挡，媒体因而称此运动为“雨伞革命”或“雨伞运动”。这次抗争运动是香港历史上最大型的公民抗命运动。但示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。
过去几日，陆续有高知名度的香港人宣布来台，其中包含「占中三子」之一的前中大教授陈健民与香港知名漫画家柳广成。台湾陆委会统计，今年1月至5月来台居留的香港人数量比前一年成长44％。
从香港到缅甸，从俄罗斯到阿根廷——世界各地的抗议运动都有蕴含着巨大力量的特有标志。
中国湖北省政府在8月初推出免费进入旅游景点的措施，希望吸引更多国内旅客，振兴遭受重创的旅游业。武汉是全球最早爆发新冠疫情的城市，累积病亡人数为3869人，占中国总数的80%以上。自4月解封以来，武汉已逐步恢复正常，自5月18日以来，未再传出新冠病毒本地病例。
通识教育是香港高中必修科之一，强调训练学生的时事触觉及批判性思考，却屡遭亲中阵营批评课程政治化、引发青年上街。当局去年起审视教材，多家出版商在压力下删去敏感内容。
周庭被关押一天后获得保释，她说此次拘捕是「最可怕的一次」。这个才23岁的女孩，到底是甚麽来头，为何会成为《港区国安法》的标靶?
针对法律系副教授戴耀廷的去留问题，香港大学校委会周二举行会议。据港媒报道，校委会以大比数通过了即时解雇戴耀廷的决定。戴耀廷在Facebook上指出，辞退他的决定来自「大学以外的势力」。
中国诗人王藏2014年曾因举办诗歌朗诵会声援香港占中运动，而被中国政府关押9个月。他在5月30日再次被云南警方以「煽动颠覆罪」为由逮补关押，至今下落不明。他的妻子为了声援丈夫，在推特上发文呼吁各界关注王藏的案件。
中国网络上举报揭发成风，著名辩手邱晨近日遭网民起底6年前在社交平台的言论，有关香港占中的内容被指「有港独倾向」。
占中运动发起人之一陈健民去年被判入狱后，于本周六刑满出狱，他向媒体表示，在狱中并不后悔，因为觉得这是争取民主必须付出的代价。他也对反修例运动发表了看法。
本周三，香港大学三个师生校友团体在爱丁堡广场举行集会，抗议校方在法律系副教授戴耀廷完成上诉前就审理他的终身制教席去留事宜。
「佔中三子」等9名佔領運動參與者的案件，於4月9日在香港高等法院裁決。佔中發起人之一戴耀廷，被控三項串謀及煽惑公眾妨擾罪，由爭取民主的法律學者成為階下囚，有何感受？回望五年前發動佔中，他又是否無悔？戴耀廷在審判前接受了德國之聲專訪。
德国多家媒体都对10月1日北京的阅兵式和香港警察发射实弹打伤一名示威青年的事件同时进行了报道。在接受《世界报》采访中，香港荣休主教陈日君指出，香港现在的示威活动有可能面临和占中运动一样的结局。
香港持续不断的抗议冲突中，示威者和警方相互指责对方使用更多暴力。如此的攻击性从何而来，是否与几年前的雨伞运动有渊源？民众与警察间的失去的信任还能否修补？
临近香港的深圳似乎集结大量警力，引发外界关注，北京是否会对香港出手？
尽管警方明确禁止，周末香港示威者还是举行了大规模的抗议游行。
新聞報導，有10多名香港「反送中」示威者在7月1日衝擊立法會之後，來台尋求｢政治庇護」。但台灣沒有｢難民法」， 哪來｢政治庇護」?
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