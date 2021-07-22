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雨伞革命

2014年9月26日至12月15日在香港发生的一系列争取真普选的公民抗命运动。其主要诉求为中国全国人民代表大会常务委员会撤回2017年行政长官选举及2016年立法会选举框架和候选人提名方案，争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。

运动的主要象征是黄色的雨伞，源于示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时使用雨伞抵挡，媒体因而称此运动为“雨伞革命”或“雨伞运动”。这次抗争运动是香港历史上最大型的公民抗命运动。但示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

HONG KONG - APRIL 24: Occupy co-founder Dr Chan Kin-man speaks to members of media at the West Kowloon Courts Building on April 24, 2018 in Hong Kong, Hong Kong. Hundreds of protesters rallied outside a Hong Kong court on Wednesday in support of three key leaders from the 2014 Occupy movement who face charges related to public nuisance. Law professor Benny Tai, sociologist professor Chan Kin-man, and retired pastor Chu Yiu-ming, face charges of conspiracy to cause public nuisance, inciting others to cause public nuisance, and inciting people to incite others to cause public nuisance, with each charge carrying a maximum jail term of seven years. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

国安法压境香港 知名港人纷纷宣布来台 22.07.2021

过去几日，陆续有高知名度的香港人宣布来台，其中包含「占中三子」之一的前中大教授陈健民与香港知名漫画家柳广成。台湾陆委会统计，今年1月至5月来台居留的香港人数量比前一年成长44％。
09.02.2021, Mandalay. Demonstranten erheben ihre Hände zum Drei-Finger-Gruß als Zeichen des Protests. Die Massenproteste gegen die Putschisten in Myanmar weiten sich eine Woche nach der Machtübernahme des Militärs weiter aus. +++ dpa-Bildfunk +++

全球抗议运动的标志和象征 17.02.2021

从香港到缅甸，从俄罗斯到阿根廷——世界各地的抗议运动都有蕴含着巨大力量的特有标志。

武汉旅游业现曙光 04.09.2020

中国湖北省政府在8月初推出免费进入旅游景点的措施，希望吸引更多国内旅客，振兴遭受重创的旅游业。武汉是全球最早爆发新冠疫情的城市，累积病亡人数为3869人，占中国总数的80%以上。自4月解封以来，武汉已逐步恢复正常，自5月18日以来，未再传出新冠病毒本地病例。

HONG KONG, CHINA - SEPTEMBER 02: Students take part in a school boycott rally in Central district on September 2, 2019 in Hong Kong, on September 02, 2019 in Hong Kong, China. Pro-democracy protesters have continued demonstrations across Hong Kong since 9 June against a controversial bill which allows extraditions to mainland China as the ongoing protests surpassed the Umbrella Movement five years ago, becoming the biggest political crisis since Britain handed its onetime colony back to China in 1997. Hong Kong's embattled leader Carrie Lam apologized for introducing the bill and declared it dead, however the campaign continues to draw large crowds to voice their discontent while many end up in violent clashes with the police as protesters show no signs of stopping. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

香港教育局审查 高中通识课本删「三权分立」 18.08.2020

通识教育是香港高中必修科之一，强调训练学生的时事触觉及批判性思考，却屡遭亲中阵营批评课程政治化、引发青年上街。当局去年起审视教材，多家出版商在压力下删去敏感内容。
FILE - In this Wednesday, Aug. 5, 2020 file photo, activist Agnes Chow arrives at a court in Hong Kong. Police arrested prominent pro-democracy activist Agnes Chow Ting at her home, on charges of inciting secession under the national security law, according to tweets by fellow activist Nathan Law, who is currently in Britain. A post on Chow's official Facebook page said police had arrived at her home and that her lawyers were rushing to the scene. (AP Photo/Kin Cheung, File) |

周庭为何被称为「民主女神」? 12.08.2020

周庭被关押一天后获得保释，她说此次拘捕是「最可怕的一次」。这个才23岁的女孩，到底是甚麽来头，为何会成为《港区国安法》的标靶?
epa04392082 Associate Professor of Law at the University of Hong Kong, Benny Tai Yiu-ting, looks on before shaving his head in defiance of China's Central Government in Hong Kong, China, 09 September 2014. Benny Tai is the initiator of the Occupy Central with Love and Peace movement. China's National People's Congress Standing Committee has endorsed a decision to grant Hong Kong residents the right to elect their next leader in 2017 through universal suffrage but under a number of restrictions. A 1,200-member committee would nominate two to three candidates who must obtain more than half the votes of the committee before being able to stand for election, according to the decision from the Standing Committee of the National People's Congress. EPA/JEROME FAVRE +++(c) dpa - Bildfunk+++

港大校委会决定即时解雇戴耀廷 28.07.2020

针对法律系副教授戴耀廷的去留问题，香港大学校委会周二举行会议。据港媒报道，校委会以大比数通过了即时解雇戴耀廷的决定。戴耀廷在Facebook上指出，辞退他的决定来自「大学以外的势力」。
Wang Zang was taken away by police on May 30th in front of his entire family, and he has not been seen since. DW, Wang Li

中国诗人王藏因「煽颠罪」被捕 妻小推特发文求援 10.06.2020

中国诗人王藏2014年曾因举办诗歌朗诵会声援香港占中运动，而被中国政府关押9个月。他在5月30日再次被云南警方以「煽动颠覆罪」为由逮补关押，至今下落不明。他的妻子为了声援丈夫，在推特上发文呼吁各界关注王藏的案件。
ARCHIV 2015 *** epa04954266 Protesters waving yellow umbrellas on the first anniversary of the Umbrella Movement protest in Hong Kong, China, 28 September 2015. Thousands went out to peacefully mark the anniversary of pro-democracy protests that had brought parts of Hong Kong to a standstill in 2014 for 79 days. Holding yellow umbrellas aloft, demonstrators marked the moment when tear gas was fired in 2014, galvanising tens of thousands to take to the streets to challenge the Communist Party's dictates from Beijing. EPA/ALEX HOFFORD +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

网络文革？辩手邱晨为「港独」言论致歉退圈 17.03.2020

中国网络上举报揭发成风，著名辩手邱晨近日遭网民起底6年前在社交平台的言论，有关香港占中的内容被指「有港独倾向」。
HONG KONG - APRIL 24: Occupy co-founder Dr Chan Kin-man speaks to members of media at the West Kowloon Courts Building on April 24, 2018 in Hong Kong, Hong Kong. Hundreds of protesters rallied outside a Hong Kong court on Wednesday in support of three key leaders from the 2014 Occupy movement who face charges related to public nuisance. Law professor Benny Tai, sociologist professor Chan Kin-man, and retired pastor Chu Yiu-ming, face charges of conspiracy to cause public nuisance, inciting others to cause public nuisance, and inciting people to incite others to cause public nuisance, with each charge carrying a maximum jail term of seven years. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

"占中三子"之一陈健民出狱   称"不后悔" 14.03.2020

占中运动发起人之一陈健民去年被判入狱后，于本周六刑满出狱，他向媒体表示，在狱中并不后悔，因为觉得这是争取民主必须付出的代价。他也对反修例运动发表了看法。

19.11.2018 +++ Occupy Central leaders, from right, Chan Kin Man, Benny Tai, Chu Yiu Ming and Lee Wing Tat shout slogans before entering a court in Hong Kong, Monday, Nov. 19, 2018. Nine leaders of the 2014 Hong Kong pro-democracy movement stand trial today. The co-founders of the Occupy Central campaign - legal Professor Benny Tai Yiu-Ting, sociology professor Chan Kin-man and retired pastor Chu Yiu-ming - are facing charges related to the planning and implementation of the campaign which became part of the large-scale pro-democracy Umbrella Movement protests which were carried out 79 days between September and December 2014.. (AP Photo/Vincent Yu) |.

戴耀廷面临被革除教席 港大团体抗议 15.01.2020

本周三，香港大学三个师生校友团体在爱丁堡广场举行集会，抗议校方在法律系副教授戴耀廷完成上诉前就审理他的终身制教席去留事宜。

「佔中」宣判在即 戴耀廷：无惧无憾 15.01.2020

「佔中三子」等9名佔領運動參與者的案件，於4月9日在香港高等法院裁決。佔中發起人之一戴耀廷，被控三項串謀及煽惑公眾妨擾罪，由爭取民主的法律學者成為階下囚，有何感受？回望五年前發動佔中，他又是否無悔？戴耀廷在審判前接受了德國之聲專訪。
Soldiers of People's Liberation Army (PLA) stand on armoured vehicles travelling past Tiananmen Square during the military parade marking the 70th founding anniversary of People's Republic of China, on its National Day in Beijing, China October 1, 2019. REUTERS/Jason Lee

德语媒体：北京在庆祝，香港在开枪 02.10.2019

德国多家媒体都对10月1日北京的阅兵式和香港警察发射实弹打伤一名示威青年的事件同时进行了报道。在接受《世界报》采访中，香港荣休主教陈日君指出，香港现在的示威活动有可能面临和占中运动一样的结局。
September 21, 2019, Hong Kong, China: Riots policemen patrol the street while aiming guns during the protest..Hong Kong Protest entered its 16th straight weekend. More demonstrations have continued in spite of Hong Kong Chief Executive Carrie Lam's announcement earlier September that the controversial extradition bill will be withdrawn. The unrest citywide protests sparked from the government proposed legislation that would have allowed the extradition of suspected criminals to China for trial. However, it has been widened to include other demands such as an inquiry into alleged police brutality, a halt to categorising the protests as riots and implementation of universal suffrage. (Credit Image: © May James/SOPA Images via ZUMA Wire |

香港警民冲突：以暴易暴谁之过 28.09.2019

香港持续不断的抗议冲突中，示威者和警方相互指责对方使用更多暴力。如此的攻击性从何而来，是否与几年前的雨伞运动有渊源？民众与警察间的失去的信任还能否修补？

深圳演习 剑指香港？ 15.08.2019

临近香港的深圳似乎集结大量警力，引发外界关注，北京是否会对香港出手？
Protesters gather at Victoria Park to participate in an anti-government march in Hong Kong on July 21, 2019. - Hong Kong is bracing for another huge anti-government march on July 21 afternoon with seemingly no end in sight to the turmoil engulfing the finance hub, sparked by years of rising anger over Beijing's rule. (Photo by Laurel CHOR / AFP)

德语媒体：雨伞的威力 29.07.2019

尽管警方明确禁止，周末香港示威者还是举行了大规模的抗议游行。

香港示威者尋求庇護 台灣人是否歡迎? 19.07.2019

新聞報導，有10多名香港「反送中」示威者在7月1日衝擊立法會之後，來台尋求｢政治庇護」。但台灣沒有｢難民法」， 哪來｢政治庇護」?

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