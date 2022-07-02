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2014年9月26日至12月15日在香港发生的一系列争取真普选的公民抗命运动。其主要诉求为中国全国人民代表大会常务委员会撤回2017年行政长官选举及2016年立法会选举框架和候选人提名方案，争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。
运动的主要象征是黄色的雨伞，源于示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时使用雨伞抵挡，媒体因而称此运动为“雨伞革命”或“雨伞运动”。这次抗争运动是香港历史上最大型的公民抗命运动。但示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。
香港主权移交25周年之际，本文作者邝颂晴认为，北京对民主和法治的镇压，使许多香港人的生活变得艰难。
说起香港文化，你会想到什么？两个文化符号告诉你，一些真实的历史或许无法被载入史册，但却可以在文化中留下痕迹，在变换的25年里仍保持着强大的生命力。
从香港到缅甸，从俄罗斯到阿根廷——世界各地的抗议运动都有蕴含着巨大力量的特有标志。
通识教育是香港高中必修科之一，强调训练学生的时事触觉及批判性思考，却屡遭亲中阵营批评课程政治化、引发青年上街。当局去年起审视教材，多家出版商在压力下删去敏感内容。
周庭被关押一天后获得保释，她说此次拘捕是「最可怕的一次」。这个才23岁的女孩，到底是甚麽来头，为何会成为《港区国安法》的标靶?
雨伞运动让罗冠聪为人熟知。他与黄之锋一道成立了“香港众志”，也一度成为香港立法会议员。如今，他不得不离开香港，远走他乡。德国之声在伦敦采访了罗冠聪。
中国网络上举报揭发成风，著名辩手邱晨近日遭网民起底6年前在社交平台的言论，有关香港占中的内容被指「有港独倾向」。
「佔中三子」等9名佔領運動參與者的案件，於4月9日在香港高等法院裁決。佔中發起人之一戴耀廷，被控三項串謀及煽惑公眾妨擾罪，由爭取民主的法律學者成為階下囚，有何感受？回望五年前發動佔中，他又是否無悔？戴耀廷在審判前接受了德國之聲專訪。
香港持续不断的抗议冲突中，示威者和警方相互指责对方使用更多暴力。如此的攻击性从何而来，是否与几年前的雨伞运动有渊源？民众与警察间的失去的信任还能否修补？
尽管警方明确禁止，周末香港示威者还是举行了大规模的抗议游行。
雨伞革命期间诞生的香港“连侬墙”随着6月反对修订《逃犯条例》抗议活动的展开在香港各地设立起来。“连侬墙”成为香港一道新风景。而最近，这里还发生了一起冲突。
香港「反送中」抗争运动出发两次史无前例的百万人遊行，至今仍然未結束。特首林郑月娥周日通过政府声明表示道歉，并暂停修例计划。但抗议者依然要求林郑下台，包括刚刚出狱的雨伞运动领袖黄之锋。他在离开监狱后后随即重新投入这场运动，并在位于金钟的香港政府总部外抗议现场接受德国之声专访。
1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
昔日雨伞运领袖黄之锋刑满出狱，他对收押所外的众媒体表示，“林郑月娥必须下台”。与此同时，北京表示对林郑的工作“予以充分肯定”。而一位港府官员对路透社表示，北京不会允许林郑辞职。
德语媒体继续关注香港的大规模抗议及冲突。此次抗争运动与2014年的雨伞运动有什么不同？香港特首林郑月娥在其中扮演了怎样的角色？
香港“反送中”抗议演变为警民暴力冲突后，许多人都将这次事件与2014年的雨伞运动相提并论。香港作家江松涧接受德国之声中文网采访表示，抗议者从雨伞运动中所汲取的错误教训可能是触发警方过度暴力的原因之一。而林郑月娥政府如果试图强行修改法案，也将付出巨大代价。
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