 雨伞运动四週年 香港集会吁勿忘历史 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2018

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时政风云

雨伞运动四週年 香港集会吁勿忘历史

四年前的下午5时58分，催泪弹揭开了香港雨伞运动的序幕。四年后，多个团体依旧在原地纪念，包括即将面临审讯的运动领袖，寄语港人勿忘初心。

4. Jahrestag der Umbrella Movement Hong Kong 2018 (picture-alliance/Zumapress/L. Chung-ren)

在香港政府总部外，主办团体重现当年民众张贴告示表达诉求的「连侬牆」(Lennon Wall)。

(德国之声中文网) 9月28日傍晚，多个民主派政党和团体聚集于香港金钟政府总部外，纪念雨伞运动4週年。集会人士在下午5时58分，即是4年前警方施放催泪弹的一刻，默站3分钟，有人举起象徵伞运的黄色雨伞。警方派员在现场巡逻。

出席集会的包括香港中文大学学者陈健民，他是最早提倡「佔领中环」的一份子。法庭将于11月审理佔中三子等多名伞运领袖的案件，一旦定罪有可能判处入狱。陈健民表示审讯的时候会在庭上自辩，希望还原伞运的历史。

「因为一场运动可以唤起香港人的良知，坐牢也值得，只要香港人良知不泯灭，胜利是属于我们的。」面对审讯在即，他称自己无怨无悔，形容参与运动是其一生最光荣时刻。

4. Jahrestag der Umbrella Movement Hong Kong 2018 (pictue-alliance/AP Photo/K. Cheung)

雨伞运动四週年，有民众手撑黄伞、戴着护目镜和口罩出席集会。现场也有人举起「香港独立」的标语。

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香港雨伞运动四週年，时至今天香港的政治前途仍然迷茫，当年由运动衍生的大量艺术品也同样前路未卜。在自由空间日益收紧之下，有创作人正替其作品「移民」。 (28.09.2018)

“雨伞运动”过去三年多，当时带领运动的学生领袖，面对接连的法律诉讼。对于香港独立电影导演陈梓桓来说，雨伞运动拍下的纪录片，令他在海外得奖，更重要的是使国际关注香港政局。 (13.11.2017)

黄之锋等三名香港民主活动人士被美国国会议员提名为诺贝尔和平奖候选人后，称这是国际社会对香港民主运动的认可。中国官方亦有回应。 (02.02.2018)

香港“占中”运动发起人之一戴耀庭近日因为提及中国实现民主后，香港可考虑成为“独立国家”或组成“联邦政府”的言论，遭到北京以及港府的围攻。他在接受德国之声专访时指出，相关言论系学术讨论，自己现阶段并不支持港独。同时他也认为香港的政治环境进入“寒冬”。 (03.04.2018)

陈健民﹕坐牢也值得

在雨伞运动担任学生领袖的黄之锋发言时表示，近年参与社会运动的年轻人愈来愈少，对于千禧年后一代来说，雨伞运动更已成为过去。

他强调继续宣讲伞运历史的重要性﹕「虽然伞运未能撼动政权，但已经打动了人心，令更多人政治觉醒，必然是香港民主运动不能忽略的传奇，需要让年轻一代知道历史。」

2014年9月28日，前来政府总部声援示威学生的民众走上金钟商业区的主要干道。警方在傍晚5时58分施放第一枚催泪弹，成为佔领运动的序曲。示威民众要求政府推行政制改革，实施特首普选，反对北京设下筛选机制。

运动历时长达79天，金钟、铜锣湾和旺角等地都有民众發起佔领，最终以警方清场告终，而选举制度至今也仍未进一步民主化。

李芊 (综合报道)

  • China Studentenprotest in Hongkong Occupy Central Regenschirm und Demonstrant

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年金钟

    这是2014年9月28日的香港立法会门外，“占中三子”之一的戴耀廷在当天凌晨宣布，“占中”运动正式启动。香港中心地带部分瘫痪，警方在金钟驱散抗议者时使用了催泪弹，局势骤然升级。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日金钟

    摄于2015年，一年后这里恢复了往日的平静，立法会大楼也再次清晰可见。然而去年香港警方发射催泪弹的那一刻，人们恐怕仍然记忆犹新。

  • China Hongkong Massendemonstration im Finanzviertel Handys

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年中环

    这是2014年9月29日的中环，抗议者占领了这里的主干道。这场围绕争取香港2017年普选的民主运动全面展开，其领军人物称，“公民抗命时代”到来了。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日中环

    时隔一年，作为香港金融中心的中环重新车水马龙。

  • China Hongkong Demonstration der Demokratiebewegung 2. Okt 2014

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年港府大楼外

    这是2014年10月2日的香港政府總部大楼外。当时大量学生聚集此地，封锁了通往特首梁振英官邸的通道，要求梁振英下台。这里距离抗议中心金钟步行只需5分钟。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日港府大楼外

    如今，香港特首官邸门外恢复平常景象，图上也能看到中国人民解放军驻港部队大楼。

  • Proteste in Hongkong 04.10.2014

    当年风云激荡，今天车水马龙

    当年旺角

    这是2014年10月4日的旺角。在这个时期占领运动的支持者与反对者间的冲突激化，反方试图拆除帐篷和路障，冲突双方互相对骂，场面一度混乱。

  • Bildergalerie ein Jahr nach der Regenschirm-Bewegung in Hong Kong Mong Kok

    当年风云激荡，今天车水马龙

    今日旺角

    作为香港著名旅游和购物区的旺角，如今恢复了往日的商业气氛。

  • Proteste in Hongkong 04.10.2014

    当年风云激荡，今天车水马龙

    曾贴满便利帖的墙壁

    这是2014年10月4日的照片，一名香港抗议者正在为这面满是便利帖的墙壁拍照，墙上用大字写着“我们为什么在这里？”，下面抗议者提出的各种诉求。原计划当日举行的学联与政府的第一轮对话在旺角冲突激化后被搁置。

  • Bildergalerie ein Jahr nach Regenschirm-Bewegung in HK

    当年风云激荡，今天车水马龙

    “不许标贴”

    摄于一年后，墙壁上只剩下了“不许标贴”的标识。对于一些当时的示威者而言，他们的问题依然没有得到答案。

    作者: 王凡


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一年前风云激荡，一年后车水马龙

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