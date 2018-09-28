雨伞运动四週年 香港集会吁勿忘历史

(德国之声中文网) 9月28日傍晚，多个民主派政党和团体聚集于香港金钟政府总部外，纪念雨伞运动4週年。集会人士在下午5时58分，即是4年前警方施放催泪弹的一刻，默站3分钟，有人举起象徵伞运的黄色雨伞。警方派员在现场巡逻。

出席集会的包括香港中文大学学者陈健民，他是最早提倡「佔领中环」的一份子。法庭将于11月审理佔中三子等多名伞运领袖的案件，一旦定罪有可能判处入狱。陈健民表示审讯的时候会在庭上自辩，希望还原伞运的历史。

「因为一场运动可以唤起香港人的良知，坐牢也值得，只要香港人良知不泯灭，胜利是属于我们的。」面对审讯在即，他称自己无怨无悔，形容参与运动是其一生最光荣时刻。

陈健民﹕坐牢也值得

在雨伞运动担任学生领袖的黄之锋发言时表示，近年参与社会运动的年轻人愈来愈少，对于千禧年后一代来说，雨伞运动更已成为过去。

他强调继续宣讲伞运历史的重要性﹕「虽然伞运未能撼动政权，但已经打动了人心，令更多人政治觉醒，必然是香港民主运动不能忽略的传奇，需要让年轻一代知道历史。」

2014年9月28日，前来政府总部声援示威学生的民众走上金钟商业区的主要干道。警方在傍晚5时58分施放第一枚催泪弹，成为佔领运动的序曲。示威民众要求政府推行政制改革，实施特首普选，反对北京设下筛选机制。

运动历时长达79天，金钟、铜锣湾和旺角等地都有民众發起佔领，最终以警方清场告终，而选举制度至今也仍未进一步民主化。

李芊 (综合报道)