離港擇台 德國智庫扎根台北

（德國之聲中文網）德國教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）訪台之際，弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich-Naumann-Stiftung）週二（3月21日）在台北開設「全球創新中心」（Global Innovation Hub）。

施塔克-瓦青格出席開幕式時表示：「我們正在加強與世界上認同我們價值觀的人的聯繫。台灣即是我們重要的夥伴，我們都渴望自由、民主並賦予其機構及公民權力。」

弗里德里希諾曼自由基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）說：「作為一個致力於促進自由、民主和法治的組織，我們認為在為自由和民主的世界而戰時，創新是重要的工具，創新讓公民能夠參與、支持政府的透明度及監督政府。」

他提到台灣有豐富的人才與專業知識，「台灣的公民社會生機勃勃、充滿活力，擁有年輕、通曉科技的民主人士，是理想之選。」

台灣數位發展部部長唐鳳也以視訊祝賀，歡迎該基金會選擇來到台灣，強調「在當今數位時代重塑民主」的重要性。

弗里德里希諾曼自由基金會官網曾於2020年宣布，旗下全球創新中心將於2021年初在台北重啟。基金會當時的聲明表示，台灣是新辦事處的理想地點，當地政治穩定，社會民主丶多元丶自由，同時是國際公認的電子領域先驅，並提到執政的民進黨也是國際自由聯盟（Liberal International）和亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats，CALD）的成員。

香港風波

弗里德里希諾曼自由基金會主席帕克曾於2020年9月，在柏林宣佈關閉其基金會駐港辦事處。他指出「今天，誰在香港為民主和自由發聲，誰就有危險。」並強調「我們不能、也不願讓我們的工作人員與合作夥伴承受這樣的風險」。

他曾透露當時已有基金會的長期合作夥伴成為一次逮捕潮下的對象。他批評說，基金會的工作人員可以在他們是「外國間諜」的幌子下遭起訴、被判處多年徒刑，且無法治國家程序，無公正審判機會。為此，出於安全考慮，基金會不得不與剩下的4名工作人員分道揚鑣。當時一名工作人員已出於自身安全考慮主動請辭。帕克曾說「香港今天彌漫著恐懼和無時不在的威脅的空氣」。

2020年6月，中國通過《香港國安法》。歐盟對該法提出嚴厲批評。該法針對被中國視為顛覆、分裂主義和恐怖主義的活動，給予國家安全機構廣泛權力。歐盟認為，該法違背中國所作的國際承諾、違背香港基本法。

《香港國安法》通過前，德國聯邦議院人權委員會主席延森（Gyde Jensen，自民黨籍）曾警告說，德國在港政治基金將遭遇危險。

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