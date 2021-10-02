 離散的滋味：在台港人的春節圍爐 | 文化经纬 | DW | 20.01.2023

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文化经纬

離散的滋味：在台港人的春節圍爐

隨著中國收緊對港控制、對台威脅遽增，台灣有聲音呼籲因應「國安威脅」收緊對港移民政策。日前，台灣當局上傳規範港人在台行為的文件，儘管事後澄清「誤植」，但已令不少港人不安。農曆新年將至，在台港人圍爐談起聚散與家，這會否又是另一流離之年？

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中國72週年國慶日，香港街頭掛滿五星紅旗，當局出動8000警力維穩。而在台灣，當地港人及民間團體辦了一場「辱華」晚會，向習近平噴漆，並高唱「禁歌」。

在中國國慶「辱華」 02.10.2021

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