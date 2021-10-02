離散的滋味：在台港人的春節圍爐

夾縫中的白紙世代: 清零終結只是覺醒開端

隨著北京放寬清零政策，白紙運動的聲量有所減弱。無論在中國大陸、香港或海外，這次運動的骨幹都是年輕一輩，不少人更是第一次公開抗議。眼前的「成果」是勝利嗎？這場短暫的運動如何改變他們？德國之聲訪問了兩位曾經參加集會的香港陸生。