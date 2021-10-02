離散的滋味：在台港人的春節圍爐

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隨著中國收緊對港控制、對台威脅遽增，台灣有聲音呼籲因應「國安威脅」收緊對港移民政策。日前，台灣當局上傳規範港人在台行為的文件，儘管事後澄清「誤植」，但已令不少港人不安。農曆新年將至，在台港人圍爐談起聚散與家，這會否又是另一流離之年？
農曆春節在即，加上中國解封，台灣料將迎來一波返鄉潮。台灣政府日前宣布將復航小三通，但未包含台商，引發「做半套」質疑。對此，兩岸怎麼說？台灣人怎麼看？德國之聲採訪台商、台幹和金馬民眾，了解他們的想法。
中國本土疫情爆發之際，逐步邁向邊境重啟。美國28日以缺乏中方疫情透明數據為由，宣布中港澳旅客登機前將必須出示陰性證明。日本、印度、義大利和台灣也相繼出台了類似政策。對此，中方呼籲各國防疫應當「適度」。
隨著北京放寬清零政策，白紙運動的聲量有所減弱。無論在中國大陸、香港或海外，這次運動的骨幹都是年輕一輩，不少人更是第一次公開抗議。眼前的「成果」是勝利嗎？這場短暫的運動如何改變他們？德國之聲訪問了兩位曾經參加集會的香港陸生。
中國大陸和香港1月8日迎接新冠疫情全球大流行三年來首次免隔離通關，7個邊境口岸正式恢復全面運作。DW客座評論員曾志豪分析，「中港『終於』通關」，除了「終於」一詞有歧義，背後的政治意義更是耐人尋味。
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