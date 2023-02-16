「雙語教育」變調 西藏語文備受壓迫侵蝕

（德國之聲中文網）「小孩（從學校）回來之後不會跟父母溝通，不會講藏文⋯⋯完全忘記自己是什麼出身。」談及藏語岌岌可危的前景，在台藏人福利協會會長札西慈仁這樣告訴DW。

2023年西藏抗暴日燭光祈願會於台北自由廣場舉辦

3月10日夜裡的台北自由廣場上，燭光點點、雪山獅子旗翻飛，札西慈仁身穿藏族傳統服飾，以藏語帶領來場參加「西藏抗暴日燭光祈願會」的藏人和台灣人，一起在達賴喇嘛的肖像前，吟誦以藏語寫成的《真心祈願頌》，悼念64年前起義反對中國政府的同胞。

「傾聽吾吟真實悲愴言⋯⋯尤憐雪嶺虔誠眾生群⋯⋯」主辦單位發下的頌詞上，排列整齊而莊嚴的藏文，乘載的不僅是藏族的語言，亦是他們深植其中的文化與宗教。

然而，他們口中的古老藏語出現了傳承的危機。

西藏流亡政府駐台代表格桑堅參接受DW訪問時表示，中國政府長年推行「雙語教育」政策，宣稱提供漢、藏語雙管齊下的義務教育，但其實教學內容都是以漢語為主，藏語的教學空間不斷被壓迫。

早年，雙語教育政策還僅限於藏區各中學執行，近年「雙語教育」的觸角已經延伸到小學、甚至學齡前教育，要求藏族家長將4到6歲的學齡前孩童送到寄宿學校去，接受幾乎是全漢語的教育，若家長不從，就取消該家庭的一些社會福利、處處為難，「等於是強迫他們把孩子送進去」。

他解釋，這些官方興辦的寄宿學校「從2017、18（年）開始，簡直是大規模地建設」，打著包學費、包吃、包住的「三包政策」旗幟，乍聽之下十分美好，但那樣完全封閉的寄宿環境，把小小年紀的藏族學童與他們的原生家庭、藏族社會及文化完全隔離開來，形同「西藏最大的集中營」。

札西慈仁說，很多藏族家長把孩子送去學校，以為這樣下一代就可以享受到好的教育、日後可以「過得比較輕鬆」。

然而，聯合國2月6日公布的一份專家報告顯示，中國政府正透過強制性的大規模寄宿學校系統，對一百萬名藏族兒童進行了文化、宗教和語言上的同化。這些寄宿學校的教學內容圍繞漢語、漢文化構建，被迫以普通話完成義務教的藏族學童「正在失去使用母語的能力⋯⋯導致他們的同化和身份認同受到侵蝕」。

失語帶來文化傳承危機

國際非政府組織「人權觀察」2020年就曾釋出一份報告，指出中國自2010年起，在所有少數民族地區實施中小學「雙語教育」，鼓勵學生同時學習地方語言和國家通用語言（普通話）。

然而，西藏當局雖宣稱「同時提倡」藏語和漢語，實際上卻在各種公開發言中刻意模棱兩可、避談各級學校實際使用的教學語言，同時間接施壓、「向西藏學校派遣更多不懂藏語的漢族老師，迫使（藏區）各地小學在漢族教師人數日益增加下，採用漢語教學、放棄藏語」。

格桑堅參批評，中國當局對外宣稱在「西藏實行雙語教學」，但「在這樣一個美麗的詞彙之下，他（中國政府）其實是逐步地在取消所有的藏文課程」，並在過程中，逐步將藏族的下一代與他們的族群語言、文化隔離開來。

他說，中國政府長年以「支援西藏教育」、「三加六義務教育」等名義，從1985年至今，把近20萬藏族學童分散到中國各省、遠離自己的原生家庭，又「從內地大量派漢人老師去西藏教學，這些漢人老師根本不懂藏語」，在課室裡當然只能教漢語、漢文化。

格桑堅參說，雙語教育大約是2015至2016年間在藏區小學實施，至今已經過了近8年、第一批入學的藏族孩童均已畢業，以雙語教育嚴重偏重漢語的情況判斷，現年14歲以下的藏族青少年、兒童，藏語能力恐怕都極為薄弱。

現居加拿大、曾在中國西北民族大學任教十餘年，專注研究西藏社會、藏族教育及語言的伽羅博士接受DW線上訪問時表示，中國的雙語教育，從課程、教材、語言等方面，限制了藏族學童對原生文化的接觸，大大削弱了1980年後整整三代藏族年輕人對藏語、藏文化的掌握。

伽羅博士分析，當這些藏族年輕人從小沒機會「接觸和學習自己的語言和文化的時候，就會失去對（自己）民族和文化的認同」。若依照現在4至6歲接受學齡前寄宿教育的學童，無法以母語跟家人交流的情況，他粗估「到2030年後，整個藏區大概有70%的人不會講藏語」，這些人與藏族傳統文化之間，將劃開一道難以跨越的鴻溝。

「雙語教育」只是「美麗的遮羞布」

伽羅博士表示，從2015年開始，藏區的小學美名的「雙語教育」早已名存實亡、都以漢語為主，而且2019年6月更有部分藏區地方校長通知學校老師，要在5年內把藏語完全從學校課程中剔除，「這些文件（老師們）讀完後都會（被）收回去，不留下證據的」，所以外界並不知情、也無從查證。

對此，格桑堅參也以自身經歷，分享藏語危殆的處境，其實並非一日之寒。

他說，1976年他在四川上小學時，就已經完全沒有藏文課，「我們第一天進入學校，就都用中文（漢語）上課了」，而他所就讀的中學，學生人數多達1000人，其中僅有他就讀的「民族班」有稍微多一點藏文課時數，其他的「普通班」則以全漢語教學。據他所知，在他所屬的甘孜藏族自治州裡，這樣的民族班當年全州僅有三班，「（州內）其他三四十個初中、高中，各個中學各個班，全部使用中文（漢語）教學」，而這已是近50年前的情況。

格桑堅參告訴DW，習近平自上台以來，便不斷收緊對各少數民族的箝制，「他（近年）完全拋棄了以前其實有一點遮羞布式的、對國際輿論的顧忌⋯⋯把包括中華（人民共和國）憲法裡所規定的，一些民族體系可以使用或學習本土語言的這些（權利），都完全拋棄了」。

格桑堅參表示，除官方推行的寄宿學校制度外，近年連藏人開設教授藏語的私人學校紛紛被強制關閉：「原來其實有很多學校是（被）允許建立的，就是有錢的老闆布施、寺院再建，後來他們 （指中國政府）關閉（這些私人學校）挺好用的一個藉口，就是些學校沒有註冊登記、違法建校」。

2021年1月才從西藏出境、「潤」到加拿大的伽羅博士也補充，他原本任教的中國西北民族大學自2020年9月後，把校內的藏語言文化學院和蒙古、維吾爾語言文化學院「合三為一」，整併為「少數民族語言學部」，這是中國進一步限縮藏族語言及文化發展的一大表徵。

他表示，「藏語言文化學院作為一個高等教育學府，原本在我們整個藏區是很有影響力的」，如今它變成只是「少數民族語言學部」下的一個小單位、不是獨立的個體，嚴重影響了學藏語的人的升學空間，沒了這個高等教育的升學管道，誰還願意學藏語呢？當然是選擇出路多的漢語，此舉是中國政府「通過政策和資源等方面來限制藏文化的發展」，進一步加劇漢化以及「藏文化的退化」。

2023年西藏抗暴日燭光祈願會於台北自由廣場舉辦

海外藏人：不會放棄藏語

外界對中國政府不當對待維吾爾、藏族等少數民族及其語言文化的指控從未間斷，美國去年12月就曾因西藏人權問題制裁中國官員，而中國隨後也以「西藏事務純屬中國內政，美方無權干涉」為由，對美國前國務卿中國事務顧問余茂春、現國會行政部門委員會辦公室副主任斯坦恩（Todd Stein）等人，採取反制措施。

此外，聯合國2月6日發表的專家報告中，除指中國政府藉義務教育同化藏族兒童外，也表示去年11月曾就此致函中國政府。對此，中國外交部發言人毛寧回應，「中國對聯合國方面有關信函，一貫本著負責任的態度認真進行核實反饋」，但也抨擊專家「無視中方提供的真實權威信息」，惡意攻擊、抹黑中國。

中國外交部長秦剛今年2月在聯合國人權理事會會議發表演講時，亦為中國辯護、稱其捍衛了新疆和西藏的人權，指責國際的批評聲浪無視自家人權問題，卻對中國指手畫腳、別有用心地打壓中國發展。他更強調，任何國家都沒有資格當人權「判官」，「歡迎不帶偏見的各國人士到中國走一走、看一看，親眼見證事實、瞭解真相」。

札西慈仁參與西藏抗暴日燭光祈願會

札西慈仁表示，海外藏人不會放棄藏語、藏文化的復興。他舉例，由於達賴喇嘛出生於一个星期三，全球離散藏人社群每週都實施「白色星期三」活動，約定每週三只說藏語、不說漢語。

他強調，不管是「白色星期三」還是海外藏人舉辦的各種抗議行動，「都不是因為藏人討厭、仇恨中國人」，只是希望中國政府能讓藏人真正自由、快樂地回到自己的家，找回自己的語言。

台北祈願晚會的最後，所有參與者手拿青稞粉、圍著燃出陣陣白煙的艾草，跟隨著領頭的藏人高舉右手、發出「嗦」(So)的吟唸聲。在將手中的青稞粉撒向夜空後，他們高喊起召喚護佑西藏的神靈的護法「Gi Gi So So HaGyalo」，其許藏人、藏語、藏文化永世流傳的旗念同時3次的動作也象徵著禮敬佛、法、僧三寶的意思。大家將最虔敬的祈願隨著艾草香煙與青稞粉，傳揚到清風所走到的每個角落。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。