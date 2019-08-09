雇凶杀人案 - 德国驱逐两名俄外交官

（德国之声中文网）在一名格鲁吉亚人遭枪杀案件的侦破过程中，联邦检察院已经开始调查凶手是否受雇于俄罗斯或车臣官方机构。联邦检察院在卡尔斯鲁厄宣布，目前已经掌握了"充分而确凿的证据"，因案情重大，联邦检察院已经接手调查工作。

按照规定，只有当外国情报部门涉嫌卷入某一案件的情况下，联邦检察院才可以接手调查工作。在这种情况下，卡尔斯鲁厄的反间谍部门会介入调查，因为此类"间谍活动"会危害德国的外部安全。

与此同时，德国外交部也宣布，德国已驱逐了两名俄罗斯外交官。外交部宣布上述两人为"不受欢迎的人"。德国外交部在柏林表示，德国政府采取这一步骤，是因为尽管德国高层多次提出相关要求，但俄方仍拒绝就调查这起谋杀案提供有效帮助。

俄罗斯驻柏林大使馆

光天化日下的谋杀

今年8月23日，一名持有格鲁吉亚护照的车臣人在柏林一个公园内遭人枪杀。凶手骑车靠近受害者后，向其背部和头部连开数枪。疑凶是一名49岁的俄罗斯公民，案发后他很快被警方逮捕，但他迄今拒绝回答警方提问。

多家媒体报道称，遭枪杀者曾在大约20年前同车臣穆斯林一道抗击俄罗斯军队。据称，2015年5月，此人就曾在格鲁吉亚首都第比利斯遭遇刺杀，但侥幸生还。2016年，此人逃亡德国并提出避难申请。

"极不友好 毫无根据"

俄罗斯方面坚决否认该国同这起谋杀案有关。克里姆林宫发言人比什科夫（Dimitri Peskow）表示："这完全是无中生有的臆测。德国媒体在对这一案件大肆炒作，但这并不能证明，事情真相也的确如此。"这位发言人说，他不相信有任何证据显示俄罗斯当局同这一案件有关。

俄罗斯外交部也表示，德方宣布驱逐俄罗斯外交官后，俄方也将采取相应步骤。俄罗斯官方的塔斯社报道称，莫斯科将被迫采取反制措施，并称德方的做法极不友好，也毫无根据。

达扬/叶宣（德新社、路透社等）