雅尔塔会议：二战后的和平新秩序

（德国之声中文网）75年前，这张照片传遍世界。照片中的3人分别是英国首相丘吉尔（Winston Churchill）、美国总统罗斯福（Franklin D. Roosevelt）和苏联独裁统治者斯大林（ Josef Stalin ）。他们身穿着厚厚的防寒大衣，表情严肃的望着照相机镜头。照片似乎是在向人们展示大国之间的团结，以及纳粹德国发动的第二次世界大战结束后，实现持久和平有了希望。

照片是在苏联邀请下举行的雅尔塔会议期间拍摄的。1945年2月4日，所谓的"三巨头"在位于克里米亚半岛黑海度假胜地的利瓦迪亚宫举行谈判，就第二次世界大战的最后阶段进行磋商，因为希特勒郑重宣布的"千年帝国"正面临崩溃。

分裂德国的提案

在欧洲西部和南部，美国人和英国人不顾德军的顽强抵抗继续向欧洲西部和南部挺近。在冬季攻势中，苏军从东部发起攻击，一直逼近到距离德国首都大约100公里远处。 4月30日，希特勒在柏林的"地堡"中开枪自杀。5月8日德国宣布投降。至战争结束，估计总共有六千万人丧生。

同样是在苏联邀请下，美、英、苏三巨头在德黑兰达成初步协议之后，继而又在昔日俄罗斯沙皇和贵族的度假胜地雅尔塔举行谈判，就战后新的和平秩序以及德国的分裂和清除纳粹问题举行了会谈。当时最有权势的三巨头还就其权力分配的原则进行了磋商。其中包括西方力主成立的、后来成为全世界最重要组织的联合国。

1945年5月2日苏军攻克柏林

战胜国希望长期合作

会议面临着对战胜国之间的一些不同利益进行调和的艰巨任务。当时，无论是对共产主义国家的斯大林还是对资本主义国家的罗斯福与丘吉尔来说，德国都是他们共同的敌人。此时还没有出现反希特勒联盟的盟友晚些时候，也就是随着1947年冷战的开始对立为敌的迹象。

科隆的历史学家杜尔弗（Jost Dülffer）在接受德国之声采访时说："丘吉尔和罗斯福在整个世界大战期间一直保持着相互联系和会面。但是他们仅在1943年年底在德黑兰与斯大林见了一次面。他们认为，战后合作将持续数年，甚至数十年。因此做好了让步的准备。"

对代表团进行窃听

丘吉尔和罗斯福对选择雅尔塔这个偏远的会议地点感到十分不满。身患重病的美国总统罗斯福不得不先是乘船再转乘飞机，长途旅行大约11,000公里。英国首相丘吉尔则表示"即使十年之后再来看，我们也找不到比雅尔塔更糟的地点"。但是，对于权力战略家斯大林来说，这次会议在苏联的土地上举行非常重要。这样作为东道主的他才能完全掌控局面。

斯大林亲自下达命令安装电报机和高频电话。为了对外国代表团进行窃听，他甚至下令在利瓦迪贾宫前的灌木丛中安装了定向麦克风。此外，斯大林还下令修建了一个防弹地堡以防出现紧急情况。与莫斯科的饥荒形成鲜明对比的是，莫斯科豪华酒店派出了严格挑选的服务员，为客人端上美味佳肴，精心营造轻松的氛围。

西方领导人不抱幻想

杜伊斯堡-埃森大学的历史学家兼东欧问题专家洛思（Wilfried Loth）说："从另一方面来说，罗斯福和丘吉尔完全清楚他们正在与谁打交道。鉴于这位残酷的苏联独裁统治者一心想扩大他在欧洲的影响力，因此两位西方巨头不抱任何幻想。"。但是斯大林的计划仍行得通。历史学家杜弗说："总的来说气氛不错。有时候，有人生气，起身抗议表示反对意见。但是总的来说还是相互配合的。"

直到1945年2月11日，美、英、俄三国领导人一直在就未来的权力分配讨价还价。结果是：丘吉尔成功的让法国成为可预见的战败德国的又一个占领国，罗斯福得到斯大林的承诺，即苏联将加入计划成立的联合国组织并参加对日战争。而斯大林也如愿以偿，将苏军攻破的地区作为苏联占领区。

德国永远不能再破坏世界和平

此外，克里姆林宫领导人在牺牲日本和中国利益的基础上，对远东地区做出了领土上的让步，因而在后来的联合国安理会拥有了否决权。此外，谈判各方决定将波兰边界的具体划分问题推迟到第三帝国投降之后举行。然而斯大林也实现了将1939年苏军在波兰停止了进攻的地方作为东部边界的愿望。那时的苏联还是德国的盟友。

雅尔塔会议的最后宣言说："消灭德国军国主义和民族社会主义，并确保德国永远不再能够破坏世界和平，是我们不屈不挠的意志。我们不想消灭德国人民，但只有彻底消灭了民族社会主义和军国主义，德国人才有希望过上有尊严的生活以及在国际社会中占有一席之地。"

让步就是让问题悬而不决

历史学家杜尔弗总结说，每个人都有所得。"斯大林在棘手的领土问题上颇为胜算。西方大国则为建立和平框架开创了前景。"杜尔弗的同事洛斯说："会议的结果是三人都明确表示，这是一个很好的结局。我们可以在此基础上继续发展。这意味着他们是抱着乐观的态度参加会议，也是抱着乐观的态度离开了会议。"然而，这些谈判结果有很大一部分属于含糊不清的折衷方案。

与会者认为，战争结束后将在欧洲做出最终决定。雅尔塔会议不过是一个过渡性会议，它将对未来的某些决策进行预测。洛思在接受媒体采访时说："实际上，雅尔塔会议并没有赢得持久和平。" 1945年7月17日三大巨头在柏林附近的波茨坦举行的后续会议也无法消除所有的分歧和矛盾。这为后来的冷战奠定了基础。

雅尔塔会议旧址

当前的大国新会议

但是，雅尔塔最杰出的、持久的结果是什么呢？除了苏联同意加入联合国之外，历史学家洛思还提到了一项基本协议，即必须对战败的德国的未来共同承担责任。此外，在克里米亚举行的该会议也提高了人们对高级外交的重要性和必要性的认识。

洛思说："在雅尔塔就战后秩序举行谈判是最高领导人的事情。但是会议结果表明，只要最高领导人能够坐在一起，就有达成让步和建立信任的可能性。"洛思说，在后来的危机中，他一次又一次地得出这样的经验。与此相反的是："一旦缺乏最高外交手段，就会出现问题。人们可以通过以下事实证明冷战升级是有道理的：由于不再进行任何努力，信任的建立很快就会减弱。"

科隆历史学家杜尔弗说，鉴于当前充满危机的世界局势，现在绝对是以崭新的面貌再次召开雅尔塔会议的有利时机。 他认为"举行一次新的大国会议将是非常有意义的。"这关系到促使人们建立一种共同的意识，也就是"在可怕的世界大战结束之后能够在雅尔塔真正建立的新的和平秩序，今天可能再次有重新建立的必要。"