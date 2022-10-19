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雅典

数千年历史的古城

希腊首都

欧洲旅游业复苏 游客涌入观光名城

欧洲旅游业复苏 游客涌入观光名城 19.10.2022

经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
雅典提前还清所欠国际货币基金组织债务

雅典提前还清所欠国际货币基金组织债务 06.04.2022

希腊提前两年还清国际货币基金组织为帮助克服国际金融危机后果向该国的贷款，希腊政府称债务危机篇章“终结”。

德语媒体： 中国把手伸向了德国码头

德语媒体： 中国把手伸向了德国码头 18.10.2021

在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威

呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威 17.10.2021

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
希腊、土耳其野火持续延烧

希腊、土耳其野火持续延烧 07.08.2021

一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。

德国入侵80周年 希腊再提赔偿要求

德国入侵80周年 希腊再提赔偿要求 05.04.2021

在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年

疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年 25.03.2021

希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
“土耳其不是民主国家”

“土耳其不是民主国家” 08.03.2020

希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。
习近平访希腊 促合作签协议

习近平访希腊 促合作签协议 11.11.2019

在希腊深陷危机的几年里，中国的慷慨解囊使得希腊人对于北京的好感倍增。中国国家主席习近平这次访问雅典，也将给该国带来更多的经济合作协议。
投资、合作：中国意欲在希腊大展身手

投资、合作：中国意欲在希腊大展身手 10.11.2019

中国国家主席习近平周日抵达雅典，对希腊进行为期三天的国事访问。希腊总理米佐塔基斯还将陪同习近平去视察比雷埃夫斯港。该国急需投资，而此次双方又将签署多项新的经济合作协议。
泽林视点：夹在布鲁塞尔与北京之间的雅典

泽林视点：夹在布鲁塞尔与北京之间的雅典 13.07.2019

对企业更友好的米佐塔基斯在希腊选举获胜让中国人感到高兴。但是本台专栏作者泽林认为，即使雅典需要中国作为合作伙伴，也不能完全忽视布鲁塞尔。
追讨旧账！希腊正式要求德国二战巨额赔偿

追讨旧账！希腊正式要求德国二战巨额赔偿 05.06.2019

希腊正式要求德国谈判二战赔偿问题。雅典称，已向联邦德国总理默克尔提出口头照会。
一位新闻摄影记者的遗产

一位新闻摄影记者的遗产 04.03.2019

他的一生是照相机陪伴下的一生，或许也可以说，他是为摄影而生。希腊著名新闻摄影记者Yannis Behrakis在雅典病逝，终年58岁。Behrakis生前多次赢得摄影界重要奖项，其中就包括世界新闻摄影比赛（荷赛）大奖。
默克尔承诺难民援助 希腊要求战争赔偿

默克尔承诺难民援助 希腊要求战争赔偿 11.01.2019

应对难民难题、解决马其顿争端— 希腊访问结束之际，联邦德国总理默克尔在众多问题上向雅典发出团结合作的信号。不过，还是有一个议题影响着双边关系。
中国人来了— 雅典掀起购房热

中国人来了— 雅典掀起购房热 19.12.2018

欧洲早已成为许多富有中国人的购房选择，希腊也不例外。而该国为吸引外国投资推出的“黄金签证”对中国人有其具有吸引力。
战争债没还清 柏林面临新索赔

战争债没还清 柏林面临新索赔 11.10.2018

德国总统施泰因迈尔访问希腊期间，雅典政府可能会向德国提出新的战争索赔。而波兰也可能会提出相应的要求。
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