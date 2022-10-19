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数千年历史的古城
希腊首都
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
希腊提前两年还清国际货币基金组织为帮助克服国际金融危机后果向该国的贷款，希腊政府称债务危机篇章“终结”。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。
在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。
在希腊深陷危机的几年里，中国的慷慨解囊使得希腊人对于北京的好感倍增。中国国家主席习近平这次访问雅典，也将给该国带来更多的经济合作协议。
中国国家主席习近平周日抵达雅典，对希腊进行为期三天的国事访问。希腊总理米佐塔基斯还将陪同习近平去视察比雷埃夫斯港。该国急需投资，而此次双方又将签署多项新的经济合作协议。
对企业更友好的米佐塔基斯在希腊选举获胜让中国人感到高兴。但是本台专栏作者泽林认为，即使雅典需要中国作为合作伙伴，也不能完全忽视布鲁塞尔。
希腊正式要求德国谈判二战赔偿问题。雅典称，已向联邦德国总理默克尔提出口头照会。
他的一生是照相机陪伴下的一生，或许也可以说，他是为摄影而生。希腊著名新闻摄影记者Yannis Behrakis在雅典病逝，终年58岁。Behrakis生前多次赢得摄影界重要奖项，其中就包括世界新闻摄影比赛（荷赛）大奖。
应对难民难题、解决马其顿争端— 希腊访问结束之际，联邦德国总理默克尔在众多问题上向雅典发出团结合作的信号。不过，还是有一个议题影响着双边关系。
欧洲早已成为许多富有中国人的购房选择，希腊也不例外。而该国为吸引外国投资推出的“黄金签证”对中国人有其具有吸引力。
德国总统施泰因迈尔访问希腊期间，雅典政府可能会向德国提出新的战争索赔。而波兰也可能会提出相应的要求。
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