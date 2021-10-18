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雅典

数千年历史的古城

希腊首都

ARCHIV - Das größte Containerschiff der Welt, die CMA CGM Marco Polo wird am 13.12.2012 in Hamburg auf dem Containerterminal Burchardkai der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Be- und Entladen. Der deutsche Staat hat mitten in der Euro-Schuldenkrise einen größeren Überschuss erzielt als zunächst erwartet. Der Überschuss lag bei 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung statt wie zunächst berechnet bei 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am 22.02.2013 in Wiesbaden mitteilte. Der Fiskus profitierte von der robusten Konjunktur im Gesamtjahr. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Deutscher Staatsüberschuss größer als erwartet vom 22.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德语媒体： 中国把手伸向了德国码头 18.10.2021

在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
17.10.2021, Athen*** Demonstranten hissen eine tibetische Flagge und ein Banner von einem Baugerüst auf dem Akropolis-Hügel. Drei Personen versuchten, aus Protest gegen die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking ein Transparent von der Akropolis in Athen zu hängen, wurden aber verhaftet, bevor sie ihre Mission beenden konnten. Im antiken Olympia wird in einer feierlichen Zeremonie das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking 2022 entzündet. Die Flamme wird anschließend nach Athen Reisen, wo das Olympischer Feuer am Dienstag, 19. Oktober, an das Pekinger Olympische Komitee übergeben wird. +++ dpa-Bildfunk +++

呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威 17.10.2021

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
Menschen versuchen Teile ihrer Habe in Sicherheit zu bringen, während ein Waldbrand in einem Waldgebiet nördlich von Athen wütet. Das Feuer nördlich von Athen ist am Donnerstagabend erneut voll aufgeflammt.

希腊、土耳其野火持续延烧 07.08.2021

一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。

Deutsche Panzer auf dem Vormarsch. Nachdem Ende 1940 ein Versuch Italiens, Griechenland zu erobern gescheitert war, begann am 6. April 1941 von Bulgarien aus der deutsche Angriff auf Griechenland. Die Kapitulation Griechenlands erfolgte am 21. April 1941.

德国入侵80周年 希腊再提赔偿要求 05.04.2021

在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
Military helicopters fly over Acropolis Hill during a military parade in Athens, Thursday, March 25, 2021. Greece celebrates the bicentenary of the start of the country's war of independence against the Ottoman Empire. (AP Photo/Petros Giannakouris)

疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年 25.03.2021

希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
(200305) -- ORESTIADA, March 5, 2020 (Xinhua) -- Migrants and refugees are seen behind a wired fence at the border between Greece and Turkey near Kastanies in northeastern Greece on March 4, 2020. Greece has recorded a surge of migrant arrivals in the first two months of this year, Greek authorities said on Wednesday. Greece on Sunday decided to increase the level of deterrence at its borders to the maximum, as the country is facing a forthcoming increased refugee and migrant influx recently. (Photo by Dimitris Tosidis/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“土耳其不是民主国家” 08.03.2020

希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis welcomes Chinese President Xi Jinping at the Maximos Mansion in Athens, Greece, November 11, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

习近平访希腊 促合作签协议 11.11.2019

在希腊深陷危机的几年里，中国的慷慨解囊使得希腊人对于北京的好感倍增。中国国家主席习近平这次访问雅典，也将给该国带来更多的经济合作协议。
ATHENS, June 11, 2016 -- COSCO SHIPPING PANAMA docks at Piraeus port, Greece, June 11, 2016. COSCO SHIPPING PANAMA, the vessel that was selected to make the first historic transit through the expanded Panama Canal later this June, berthed at Piraeus port and left Greece on Saturday with the best wishes of Panama Canal Authority officials and China COSCO Shipping Corporation Limited top managers for the landmark sail. ) (lyi) GREECE-PIRAEUS PORT-COSCO-VESSEL-PANAMA CANAL MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN Athens June 11 2016 Cosco Shipping Panama Docks AT Piraeus Port Greece June 11 2016 Cosco Shipping Panama The Vessel Thatcher what Selected to Make The First Historic Transit Through The Expanded Panama Canal LATER This June berthed AT Piraeus Port and left Greece ON Saturday With The Best wishes of Panama Canal Authority Officials and China Cosco Shipping Corporation Limited Top Managers for The Landmark Sail lyi Greece Piraeus Port Cosco Vessel Panama Canal MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN © Imago

投资、合作：中国意欲在希腊大展身手 10.11.2019

中国国家主席习近平周日抵达雅典，对希腊进行为期三天的国事访问。希腊总理米佐塔基斯还将陪同习近平去视察比雷埃夫斯港。该国急需投资，而此次双方又将签署多项新的经济合作协议。
27.02.2018, Griechenland, Piräus: Das mit Containern beladene chinesische Containerschiff COSCO Shipping Taurus liegt im Hafen von Piräus. Der Hafen ist der größte in Griechenland. Foto: Xinhua +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

泽林视点：夹在布鲁塞尔与北京之间的雅典 13.07.2019

对企业更友好的米佐塔基斯在希腊选举获胜让中国人感到高兴。但是本台专栏作者泽林认为，即使雅典需要中国作为合作伙伴，也不能完全忽视布鲁塞尔。
Greek Prime Minister Alexis Tsipras addresses lawmakers during a parliamentary session before a vote on German World War II reparations in Athens, Greece April 17, 2019. REUTERS/Costas Baltas

追讨旧账！希腊正式要求德国二战巨额赔偿 05.06.2019

希腊正式要求德国谈判二战赔偿问题。雅典称，已向联邦德国总理默克尔提出口头照会。
24.09.2015 FILE PHOTO: A Syrian refugee holds onto his children as he struggles to walk off a dinghy on the Greek island of Lesbos, after crossing a part of the Aegean Sea from Turkey to Lesbos September 24, 2015. REUTERS/Yannis Behrakis/File photo SEARCH YANNIS BEHRAKIS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

一位新闻摄影记者的遗产 04.03.2019

他的一生是照相机陪伴下的一生，或许也可以说，他是为摄影而生。希腊著名新闻摄影记者Yannis Behrakis在雅典病逝，终年58岁。Behrakis生前多次赢得摄影界重要奖项，其中就包括世界新闻摄影比赛（荷赛）大奖。
Greek President Prokopis Pavlopoulos meets with German Chancellor Angela Merkel at the Presidential Palace in Athens, Greece, January 11, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

默克尔承诺难民援助 希腊要求战争赔偿 11.01.2019

应对难民难题、解决马其顿争端— 希腊访问结束之际，联邦德国总理默克尔在众多问题上向雅典发出团结合作的信号。不过，还是有一个议题影响着双边关系。
Blick am 18.10.2012 vom Lykavittos Berg in Athen (Griechenland) über die dicht besiedelte Stadt. Foto: Sven Hoppe dpa

中国人来了— 雅典掀起购房热 19.12.2018

欧洲早已成为许多富有中国人的购房选择，希腊也不例外。而该国为吸引外国投资推出的“黄金签证”对中国人有其具有吸引力。
Brauchitsch, Walther von Generalfeldmarschall (1938-1941 Ober- befehlshaber des Heeres), 1881-1948. - Brauchitsch (Mitte, li.) besichtigt die Akropolis in Athen mit dem Landes- gruppenleiter der NSDAP, Wrede (Mi.re.), nach der Eroberung Griechenlands durch die Wehrmacht (April 1941). - Foto, Mai 1941.

战争债没还清 柏林面临新索赔 11.10.2018

德国总统施泰因迈尔访问希腊期间，雅典政府可能会向德国提出新的战争索赔。而波兰也可能会提出相应的要求。
TOPSHOT - A woman wearing a mask walks in front of her burnt house following a wildfire at the village of Neos Voutzas, near Athens, on July 26, 2018. - Greece was counting the cost on July 26 of its deadliest wildfires in living memory, as emergency crews searched incinerated homes and vehicles for the missing after at least 81 people were confirmed to have died. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

希腊森林大火 疑因蓄意肇事 27.07.2018

希腊首都雅典附近的森林大火目前已经造成至少83人身亡。希腊政府方面现在表示，已经有具体的迹象表明这次大火系有人蓄意纵火。
Griechenland Waldbrand auf der Insel Chios (picture-alliance/dpa/K. Koyrgias)

希腊大火 死伤人数恐持续拍攀升 24.07.2018

希腊当地23日晚间，于雅典附近发生森林大火，目前罹难人数估计已超过50人。
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