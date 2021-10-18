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数千年历史的古城
希腊首都
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。
在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
希腊士兵开始以强力手段阻止难民入境。雅典政府认为，邻国土耳其是造成边境危机的罪魁祸首，并警告土耳其总统埃尔多安不要将难民问题作为威胁欧盟的手段。
在希腊深陷危机的几年里，中国的慷慨解囊使得希腊人对于北京的好感倍增。中国国家主席习近平这次访问雅典，也将给该国带来更多的经济合作协议。
中国国家主席习近平周日抵达雅典，对希腊进行为期三天的国事访问。希腊总理米佐塔基斯还将陪同习近平去视察比雷埃夫斯港。该国急需投资，而此次双方又将签署多项新的经济合作协议。
对企业更友好的米佐塔基斯在希腊选举获胜让中国人感到高兴。但是本台专栏作者泽林认为，即使雅典需要中国作为合作伙伴，也不能完全忽视布鲁塞尔。
希腊正式要求德国谈判二战赔偿问题。雅典称，已向联邦德国总理默克尔提出口头照会。
他的一生是照相机陪伴下的一生，或许也可以说，他是为摄影而生。希腊著名新闻摄影记者Yannis Behrakis在雅典病逝，终年58岁。Behrakis生前多次赢得摄影界重要奖项，其中就包括世界新闻摄影比赛（荷赛）大奖。
应对难民难题、解决马其顿争端— 希腊访问结束之际，联邦德国总理默克尔在众多问题上向雅典发出团结合作的信号。不过，还是有一个议题影响着双边关系。
欧洲早已成为许多富有中国人的购房选择，希腊也不例外。而该国为吸引外国投资推出的“黄金签证”对中国人有其具有吸引力。
德国总统施泰因迈尔访问希腊期间，雅典政府可能会向德国提出新的战争索赔。而波兰也可能会提出相应的要求。
希腊首都雅典附近的森林大火目前已经造成至少83人身亡。希腊政府方面现在表示，已经有具体的迹象表明这次大火系有人蓄意纵火。
希腊当地23日晚间，于雅典附近发生森林大火，目前罹难人数估计已超过50人。
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