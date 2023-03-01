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数千年历史的古城
希腊首都
希腊2月28日晚间发生载客火车与货运列车对撞事故，火车脱轨翻覆并起火燃烧。这起事故造成至少36人死亡，数十人受伤。消防人员表示，载客火车的头两节车厢几乎全毁。
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
希腊提前两年还清国际货币基金组织为帮助克服国际金融危机后果向该国的贷款，希腊政府称债务危机篇章“终结”。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
对企业更友好的米佐塔基斯在希腊选举获胜让中国人感到高兴。但是本台专栏作者泽林认为，即使雅典需要中国作为合作伙伴，也不能完全忽视布鲁塞尔。
希腊正式要求德国谈判二战赔偿问题。雅典称，已向联邦德国总理默克尔提出口头照会。
欧洲早已成为许多富有中国人的购房选择，希腊也不例外。而该国为吸引外国投资推出的“黄金签证”对中国人有其具有吸引力。
希腊森林火灾已导致至少50人丧生，另有至少150人受伤，部分伤者生命垂危。希腊总理齐普拉斯宣布为期3天的国丧。
去年有15万中国人到希腊旅游。估计未来几年中国的观光客数量将增加10倍。而希腊的“黄金签证”也吸引着那些打算到希腊投资的中国人。只要在希腊购买价值25万欧元的房产，便可获得5年的居留许可。
第14届文献展在雅典举办，为观众提供了一个了解世界危机的新的视角。展览的艺术作品涉及很多议题。
周四深夜，希腊议会批准了比雷埃夫斯港向中国中远集团出售过半股权。根据深陷债务危机的希腊政府与国际出资人签订的协议，希腊必须对其国有财产进行私有化。
经长达11小时谈判及磋商，欧元区财长们达成一致，继续向希腊发放2笔共103亿欧元贷款，国际货币基金组织也将极可能继续是这一救助项目的参与方。
一切都是老生常谈：雅典又需要钱了，但却迟迟不愿推行改革。如今，欧元区各国财长在阿姆斯特丹开会商议下一步举措。雅典会从难民潮中受益吗？
根据雅典政府的数据，每十个从土耳其前往希腊的人中，只有一个是因为战争或者迫害的原因。这增加了其他人进入欧洲的难度。
罢工使得交通受到严重干扰，雅典地铁停运，公交车与有轨电车班次减少，轮渡停泊在码头，导致岛屿和大陆之间的联系中断。博物馆、学校以及药店等全部关闭，公立医院里只有少量的急救人员。
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